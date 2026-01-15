Connect with us

খেলাধুলা

অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বিপিএল

Published

16 hours ago

on

ক্রিকেটাররা খেলা বর্জন করায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের (বিপিএল) চলতি আসর স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রাঞ্চাইজিদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

বিপিএল স্থগিতের তথ্য সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবি পরিচালক ইফতেখার মিঠু।

আজ সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা পর্বের প্রথম দিনে মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে রাজশাহী ওয়ারিয়রসের মাঠে নামার কথা ছিল।ক্রিকেটারদের বয়কটের কারণে সেই ম্যাচটি হয়নি। এর আগে নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের মধ্যকার দুপুরের ম্যাচটিও একই কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি।

গতকাল ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে খেলা বয়কটের আলটিমেটাম দেন ক্রিকেটাররা। আজ তাকে বিসিবির অর্থ বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে তিনি বোর্ড পরিচালকের পদ না ছাড়লে ক্রিকেটাররা মাঠে নামবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

খেলাধুলা

বিসিবির পরিচালকের বিতর্কিত ও মানহানিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ, পদত্যাগের দাবিতে অনড় ক্রিকেটাররা

Published

1 day ago

on

জানুয়ারি ১৫, ২০২৬

By

বিসিবির পরিচালক এম নজমুল ইসলামের বিতর্কিত ও মানহানিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে পদত্যাগের দাবিতে অনড় অবস্থানে রয়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। বাংলাদেশ ক্রিকেটারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (কোয়াব) জানিয়েছে, নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ না করলে বা তাকে বোর্ড থেকে অপসারণ না করা হলে তারা বিপিএলে অংশ নেবেন না।

এই সিদ্ধান্তের ফলে বৃহস্পতিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা বিপিএলের দুটি ম্যাচ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে কোনো দলের ক্রিকেটারই হোটেল ছাড়েননি এবং সবাই টিম হোটেলেই অবস্থান করছেন।এর আগে ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক, পারফরম্যান্স ও জাতীয় দলের সিদ্ধান্ত নিয়ে নাজমুল ইসলামের একাধিক মন্তব্যে ক্রিকেট অঙ্গনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এসব বক্তব্যকে ‘অগ্রহণযোগ্য ও অপমানজনক’ উল্লেখ করে কোয়াব তাৎক্ষণিকভাবে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দেয়।

বিসিবি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নাজমুল ইসলামের মন্তব্য তার ব্যক্তিগত মতামত এবং বোর্ড এ ধরনের বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। তবে ক্রিকেটারদের আন্দোলনের কারণে বিপিএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংকট এখনো কাটেনি।

খেলাধুলা

পাঁচ বছর পর শীর্ষে কোহলি

Published

1 day ago

on

জানুয়ারি ১৫, ২০২৬

By

ওয়ানডে ক্রিকেটে দুর্দান্ত সময় কাটাচ্ছেন বিরাট কোহলি। টানা পাঁচ ম্যাচে অন্তত পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলার সুফল পেলেন ভারতের এই তারকা ব্যাটার। প্রায় পাঁচ বছর পর আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছেন কোহলি।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) আইসিসি প্রকাশিত সাপ্তাহিক হালনাগাদে দেখা যায়, পুরুষদের ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর থেকে তিনে নেমে গেছেন ভারতের বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

তার জায়গা দখল করেছেন বিরাট কোহলি। আর তিন নম্বর থেকে দুইয়ে উঠে এসেছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারেল মিচেল।
সবশেষ ২০২১ সালে ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ছিলেন কোহলি। এরপর দীর্ঘ সময় শীর্ষস্থান দখলে রাখেন পাকিস্তানের বাবর আজম।

২০২২ সালে এক পর্যায়ে সেরা দশ থেকেও ছিটকে যান কোহলি। তবে ২০২৩ সাল থেকে শুরু হয় তার দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। ২০২৫ সালের শেষ দিকে দুই নম্বরে ওঠার পর এবার রোহিত শর্মাকে টপকে আবারও এক নম্বরে জায়গা করে নিলেন তিনি।
কোহলি ছাড়া ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দশে বড় কোনো পরিবর্তন নেই।

ভারতের কেএল রাহুল ও শ্রীলঙ্কার পাথুম নিসাঙ্কা এক ধাপ করে এগিয়েছেন। রাহুল বর্তমানে ১১তম এবং নিসাঙ্কা রয়েছেন ১৪তম স্থানে।
বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা অবস্থানে আছেন তাওহীদ হৃদয়। ৫৬৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনি আছেন ৩৩ নম্বরে। আর নাজমুল হোসেন শান্ত রয়েছেন ৪১তম স্থানে, যিনি শীর্ষ ৫০-এর মধ্যে থাকা আরেক বাংলাদেশি ব্যাটার।

এদিকে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দশ বোলার ও অলরাউন্ডারদের তালিকায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। বোলারদের মধ্যে শীর্ষে আছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। আর অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন আরেক আফগান তারকা আজমাতুল্লাহ ওমরজাই।

চেলসির মাঠে আর্সেনালের রোমাঞ্চকর জয়

Published

1 day ago

on

জানুয়ারি ১৫, ২০২৬

By

ইংলিশ লিগ কাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের প্রথম লেগ জয় দিয়ে রাঙালো আর্সেনাল। বুধবার রাতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে স্বাগতিক চেলসিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ফাইনালের দৌড়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল গানাররা।

নিজেদের মাঠে বলের নিয়ন্ত্রণে চেলসি আধিপত্য দেখালেও আক্রমণের ধার বেশি ছিল আর্সেনালের। ম্যাচের শুরুতেই লিড নেয় সফরকারীরা।

ডেকান রাইসের নেওয়া নিখুঁত কর্নার থেকে দারুণ এক হেডে বল জালে জড়ান ডিফেন্ডার বেন ওয়াইট। প্রথমার্ধে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় মিকেল আর্তেতার দল।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চেলসি গোলরক্ষকের মারাত্মক ভুলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে আর্সেনাল। সুযোগ সন্ধানী সুইডিশ স্ট্রাইকার ভিক্টর গিয়োকোরেস বল কেড়ে নিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন।

৫৭তম মিনিটে পেদ্রো নেটোর অ্যাসিস্ট থেকে ব্যবধান ২-১ এ কমিয়ে আনেন চেলসির আলেহান্দ্রো গারনাচো। তবে ৭১তম মিনিটে মিডফিল্ডার জুবিমেন্দি গোল করলে আবারও দুই গোলের লিড পায় গানাররা। ম্যাচের শেষ দিকে গারনাচো নিজের দ্বিতীয় গোলটি করলেও চেলসির হার এড়াতে তা যথেষ্ট ছিল না।

আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি এমিরেটস স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় লেগ অনুষ্ঠিত হবে। নিজেদের মাঠে ড্র করতে পারলেই ফাইনালের টিকিট পাবে আর্সেনাল, অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়াতে বড় জয়ের বিকল্প নেই চেলসির সামনে।

