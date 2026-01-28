রাজনীতি
‘অপরাধীদের র্যাংকিংয়ে মির্জা আব্বাস শীর্ষে থাকবেন’ : নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী
দেশে অপরাধীদের র্যাংকিং করা হলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস শীর্ষে থাকবেন মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৮ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। বুধবার নিজ নির্বাচনি এলাকায় প্রচারের সময় তিনি এই দাবি করেন।
এ সময় ঢাকা-৮ আসনের বিএনপি প্রার্থী মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ তোলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
তিনি বলেন, উনি (মির্জা আব্বাস) হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ ইউনিট ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ছিলেন। কলেজের কমিটির দুর্নীতি-চাঁদাবাজি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। মির্জা আব্বাস ভিকারুননিসা নিয়ন্ত্রণ করেন, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস নিয়ন্ত্রণ করেন। এগুলো তো ওপেন সিক্রেট। মানুষ জানে এগুলো। ঢাকা-৮ আসনের বাসিন্দারা জানেন, মির্জা আব্বাসের যে আমলনামা, এটা বাংলাদেশের সব মানুষ জানে।
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন বলেন, দেশে অপরাধীদের র্যাংকিং করা হলে মির্জা আব্বাস শীর্ষে থাকবেন। আজ আমি বেঁচে আছি, বলে গেলাম; মরার পরে আপনারা প্রমাণ পাবেন। মির্জা আব্বাস যেভাবে মঙ্গলবার আমাদের ওপর হামলা করেছেন, এক নম্বর অপরাধী হলেন তিনি। তারেক রহমান স্থায়ী কমিটিতে এমন একজন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিয়েছেন।
ঢাকা-৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আমরা মনোনয়নের জন্য তো চাঁদাবাজি-দুর্নীতি কিছুই করিনি। আপনি আমার সম্পর্কে খোঁজ নিন। আমার এক টাকার দুর্নীতির অভিযোগ নেই।
নাসীরুদ্দীন বলেন, আমরা সিস্টেমের বিরুদ্ধে। মির্জা আব্বাস সাহেব যদি আমার পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করতে চান, তবে তাকে একটা জিনিস বলতে চাই—আমি খুব ভদ্র মানুষ, কিন্তু আপনি আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবেন না। যদি মনে করেন যে আপনার অনেক বড় রাজত্ব রয়েছে, অনেক বড় গুন্ডাবাহিনী ও সন্ত্রাসী বাহিনী রয়েছে এবং তা দিয়ে নাসীরকে আপনি পিষে ফেলবেন; তবে এটি আপনার ভুল ধারণা।
মতামত
তারেক রহমানের জাদুতে কুপোকাত প্রতিপক্ষ
১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এক ব্যতিক্রমী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
তিনি এমন কৌশলে নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেছেন যা দেখে প্রতিপক্ষ তার জবাব দিবে কি, উত্তর খুঁজে পেতেই তারা রীতিমত খাবি খাচ্ছে। তার নতুন বক্তব্য, নতুন উপস্থাপন তুমুলভাবে জনতার হৃদয়ের স্পর্শ করেছে।
তারেক রহমান গদবাঁধা কোন কথা বা কোনো আকর্ষণীয় বক্তব্য দিয়েও তার নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেননি। চটকদার কোন স্বপ্নও দেখাচ্ছেন না। মিথ্যার ফুলঝুরি অথবা নাটকীয় অভিনয় দেখিয়েও কারো নজর কাড়ার চেষ্টা করছেন না।
তিনি সাধারণদের মাঝে অতিশয় সাধারণ বেশেই হাজির হচ্ছেন। সঙ্গে রাখছেন কখনো প্রিয়তমা স্ত্রী জুবাইদা রহমানকে, কখনো প্রাণপ্রিয় মেয়ে জায়মা রহমানকে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন নজীর স্থাপন করছেন।
বক্তব্যের শুরুতেই তিনি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছেন এলাকার মানুষদের, স্থানীয় খেটে খাওয়া লোকদের। জনে জনে তিনি তাদের মুখে শুনছেন এলাকার সমস্যার কথা। তাদের বাসস্থানের সংকট, পয়নিষ্কাশন সংকট, শিক্ষা চিকিৎসার অপ্রতুলতার কথা। একটা স্বৈরাচারী গোষ্ঠী শাসনের নামে দুঃশাসন চালিয়ে তাদের নিঃশেষ করে দিয়েছে।
তাদের বাড়িঘর দখল করেছে, সহায়-সম্পদ দোকানপাট লুণ্ঠন করেছে, মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে, নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে সর্বস্বান্ত করেছে। তারা এসবের প্রতিকার চায়। এলাকার সাধারণদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের সমস্যাগুলো উঠে আসছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।
সাধারণ মানুষ বাগাড়ম্বর পছন্দ করে না। বাগাড়ম্বরপূর্ণ কোন কথাও শুনতে চায় না। তারা চায় তাদের সমস্যার সমাধান হোক।
ভুক্তভোগীদের মুখে তাদের সমস্যার কথা শুনে তিনি বলছেন, আল্লাহ যদি রহমত করেন এবং আপনারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন তবে আমি এ সমস্যা সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।
এ বক্তব্যের প্রতিউত্তর কী হতে পারে? বিরুদ্ধপক্ষ এর জবাবে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন? কোন কৌশলই না। কারণ নির্বাচনে জনসম্পৃক্ততার বাইরে আর কোন কৌশলই কার্যকর না। ফলে তারা তার মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছেন।
১৭ বছর পর তিনি সগৌরবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ৩০০ ফিটের জনসমুদ্রে এসেই সকলের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বলেছেন, আমার একটা স্বপ্ন আছে, দেশকে এবং দেশের মানুষকে নিয়ে।
তারপর থেকে তিনি তার স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে জোর কদমে এগিয়ে চলেছেন। তার প্রচারের ধরন দেখে তারা তাকে মোকাবেলা করবে দূরে থাক, প্রতিপক্ষ তার সামনে দাঁড়াতেই সাহস পাচ্ছে না।
শুধু বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নবধারার নির্বাচনী কৌশল নয় বরং তার পারিবারিক ঐতিহ্যও অহংকার করার মত। তার হেরিটেজ তাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।
তার বাবা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, যিনি একাধারে স্বাধীনতার ঘোষক, সফল রাষ্ট্রনায়ক, স্বাধীনতার স্থপতি এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। দুর্ভিক্ষপীড়িত একটা দেশকে তিনি সমৃদ্ধির রেলসড়কে তুলে দিয়ে যান।
তার মা আপোষহীর নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যিনি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তিনি গণতন্ত্রের মা এবং গণতন্ত্র উদ্ধারে তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন।
এবার আসা যাক দেশনায়ক তারক রহমান প্রসঙ্গে। তার কথা বলার ঢং এবং রাজনীতির ধরন একেবারেই অন্যরকম। সেটা দেখে দেশবাসীর মত বিশ্বের মানুষও বিস্মিত বিমুগ্ধ। তারা চোখ কপালে তুলে বিস্ময়ের সুরে বলছেন ‘এই তারেক কোন তারেক’! দীর্ঘ ১৭ বছরে নিপীড়নের আগুনে পুড়ে তিনি খাঁটি সোনা নয়, পরশপাথরে পরিণত হয়েছেন।
তিনি এত নির্যাতিত হয়েছেন যেন একবারও প্রতিশোধের শব্দ উচ্চারণ করেননি। বরং বলেছেন দেশকে নিয়ে তার অনেক পরিকল্পনা আছে। আমরা ভেবে দেখলাম সেই পরিকল্পনার কথা। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান উ ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের মতই তিনি দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান।
তার কি দেশের কাউকে প্রতিপক্ষ মনে করার প্রয়োজন আছে? মনে হয় না। তার সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতাইবা কয়জন রাখে। সেজন্য তার কোন অহংকারও নেই। বরং যোগ্যতাকে তিনি দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে চান।
তিনি নির্বাচন ছাড়াই জাতীয় সরকারের প্রধান হতে পারতেন, সে প্রস্তাব তার কাছে ছিল। কিন্তু তিনি জনগণকে পাশ কাটিয়ে কোন কিছুই করতে রাজি হন নি। বিএনপি দীর্ঘ ১৭ বছর ভোটের জন্য যুদ্ধ করেছে। জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে।
সেই জনতা যদি তাকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠায় তাহলেই তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছেন। যদি না পাঠায় তিনি আরো সময় নিয়ে প্রস্তুত হবেন। তারপরও চান দেশ ও দেশের আবহমান জনতার সাথে মিশে থাকতে। তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে।
top2
‘বেয়াদবের কপাল সব সময়ই খারাপ হয়, আদব-কায়দা থাকলে কপাল ভালো থাকে’
ঢাকা–৮ আসনের বিএনপির প্রার্থী ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, বিএনপি প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোনো বিবাদে যাবে না। তিনি বলেন, বিজয় দ্বারপ্রান্তে রয়েছে এবং কোনো উসকানিমূলক কথা বা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে সেই বিজয় নষ্ট করা যাবে না। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলের ব্রাদার্স ক্লাব মাঠে এক গণজমায়েতে তিনি এসব কথা বলেন।
গণজমায়েতে নেতাকর্মীদের উদ্দেশে মির্জা আব্বাস বলেন, কিছু পক্ষ অসাধু উদ্দেশ্যে দেশকে দুর্বল করে রাখতে চায়। তবে আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারির ভোটের মাধ্যমে জনগণ এর জবাব দেবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তার ভাষায়, বিএনপির সামনে কোনো দল টিকে থাকতে পারবে না—এ বাস্তবতা মেনে নেওয়ার সময় এসেছে।
তিনি বলেন, বিএনপির কর্মীরা অশৃঙ্খল নয় এবং দলটি শান্তিপূর্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপিকে কালিমালিপ্ত করতে একটি মহল পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মির্জা আব্বাসের দাবি, যাদের নির্বাচনী অভিজ্ঞতা নেই, তারাই বিএনপিকে হেয় করার চেষ্টা করছে।
নির্বাচনী পরিবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, তবে তা হতে হবে উৎসবমুখর। উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সবাইকে সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি।
সমাবেশে বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, কিছু তরুণের আচরণে শালীনতার অভাব দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের আচরণ রাজনীতির পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির এই নেতা।
মির্জা আব্বাস বলেন, ‘আমি শেখ সাদীর কবিতার একটা লাইন বলতে চাই, বে আদব—বে নসিব; বা আদব—বা নসিব। অর্থাৎ, বেয়াদবের কপাল সব সময়ই খারাপ হয়, আদব-কায়দা থাকলে কপাল ভালো থাকে।
top1
‘হাতে কোপ দিয়ে ৩২৬ ধারা বানাও’: নিজ কর্মীদের ফাঁসাতে বিএনপি নেতার ছেলের অডিও ভাইরাল
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর ছেলে রেজভি উল আহসান মুন্সীর একাধিক অডিও রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই অডিওতে নিজ দলের কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে জখম করা এবং ব্যাংক চালানের মাধ্যমে লাখ টাকা চাঁদা দাবির চাঞ্চল্যকর নির্দেশনা পাওয়া গেছে।
অডিওতে যা আছে:
ভাইরাল হওয়া একটি অডিও ক্লিপে রেজভিকে জনৈক এক ব্যক্তিকে আইনি জটিলতা তৈরির পরামর্শ দিতে শোনা যায়। তিনি বলেন:
“থানায় মামলা করো। এমনি এমনি মামলা করলে হবে না, ৩২৬ (গুরুতর জখম) ধারা লাগবে। ৩২৬ প্রমাণ করতে না পারলে একটি ‘হিরোইনসি’ (মাদকাসক্ত) লও, ওরে এক হাজার টাকা দাও, ওর হাতে কোপ দিয়ে ৮-১০টা সেলাই দাও। ৩২৬ করাও; রিমন, সুমন, মতিন যা আছে সবগুলারে ধরাই দাও।”
তিনি আরও সতর্ক করে বলেন যে, ৩২৬ ধারা নিশ্চিত না করতে পারলে মামলা করে কোনো লাভ হবে না।
৫ লাখ টাকা না দিলে মামলার হুমকি
অন্য একটি অডিওতে সুমন নামে এক ব্যক্তির কাছে ৫ লাখ টাকা দাবি করতে শোনা যায় রেজভিকে। সেখানে তিনি বলেন, রোববার ব্যাংক খোলার পর হাতে নগদ ৫ লাখ টাকা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে। টাকা না দিলে মামলার হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, “সানডে ব্যাংকিং আওয়ারের মধ্যে না দিলে তোমার ব্যাপারে মামলা হতে পারে। পাঁচটা কার্ড মানে কিন্তু পাঁচটা ডিম না, পাঁচটা কার্ড। না হলে আই অ্যাম সরি ফর দেবিদ্বার পলিটিক্স।”
ভুক্তভোগী সুমন জানিয়েছেন, তিনি পরবর্তীতে দাবিকৃত ৫ লক্ষ টাকা হ্যান্ডক্যাশ হিসেবে রেজভিকে প্রদান করেছেন।
দলের ভাবমূর্তিতে আঘাত
রেজভি উল আহসান মুন্সী কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। তার বাবা মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী এই আসনের চারবারের এমপি হলেও ঋণখেলাপির দায়ে বর্তমানে তার প্রার্থিতা নিয়ে আইনি জটিলতা চলছে।
এই অডিও ফাঁসের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক নেতা জানান, রেজভির এমন ‘বেসামাল’ ও ‘অপরাধমূলক’ আচরণের কারণে দলের ত্যাগী কর্মীরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, যা নির্বাচনের আগে দলের ভাবমূর্তিকে চরম সংকটে ফেলেছে।
অভিযুক্তের অবস্থান
ভাইরাল হওয়া অডিও এবং চাঁদাবাজির অভিযোগের বিষয়ে জানতে রেজভি উল আহসান মুন্সীর মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।
