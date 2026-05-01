অপরিপক্ব লিচুতে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি, যা বলছে বিশেষজ্ঞরা

20 hours ago

মোজো রিপোর্টার

চলছে গ্রীষ্মকাল, গাছে গাছে দেখা মিলছে মধুমাসের জনপ্রিয় ফল—আম, কাঁঠাল ও লিচু। তবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ক্যাম্পাসে সম্প্রতি অপরিপক্ব কাঁচা লিচু পাড়ার প্রবণতা বেড়েছে, যা নিয়ে তৈরি হয়েছে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা।

ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা দলবেঁধে গাছে উঠে কাঁচা বা আধাপাকা লিচু পাড়ছেন। অনেক ক্ষেত্রে এটি যেন এক ধরনের প্রতিযোগিতায় রূপ নিয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরিপক্ব লিচু খাওয়া শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে।

একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বললে জানান, আমরা না পাড়লেও অন্য কেউ নিয়ে যাবে। তাই টক হলেই খাওয়ার উপযোগী মনে করে নিয়ে যাচ্ছি।

এবিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. হাফিজুর রহমান বলেন, “পরিপক্ব লিচু বা খালি পেটে কাঁচা লিচু খাওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো সবার আবশ্যিকভাবে জানা উচিত। অপরিপক্ব লিচু খেলে শরীরে টক্সিন তৈরি করে এবং টক্সিন শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাই অপরিপক্ব লিচু খাওয়া বন্ধ করা অতিব জরুরি এবং এখানে সতর্ক থাকা এবং মানুষকে সচেতন করা খুবই জরুরি।”

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, লিচুতে যে উপাদান থাকে, সেটা গ্লুকোজ শোষণ প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে বা গ্লুকোজের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। কারণ কাঁচা লিচুতে ‘হাইপোগ্লাইসিন এ’ এবং মিথাইল সাইক্লো প্রোপাইল গ্লাইসিন (এমসিপিজি) থাকে। এই উপাদান দুটি শরীরের গ্লুকোজ তৈরির প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে ফলে রক্তে শর্করা হঠাৎ কমে যায়, যাকে আমরা হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলি। এটা হলে সাধারণত কাঁচা লিচুতে বেশি দেখা যায়।

তিনি আরও বলেন, কাঁচা লিচুতে এটা থাকার জন্য শরীরের ভেতরে হাইপোগ্লাইসেমিক ভাব হয়ে হাইপোগ্লাইসেমিক রিঅ্যাকশন তৈরি করে, হঠাৎ করে শরীরে বিষক্রিয়া বা অজ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে যেকোনো সমস্যা, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। উপসর্গগুলো এরকম হতে পারে যে বমি, মাথা ঘোরা, অতিরিক্ত দুর্বলতা, খিঁচুনি, অচেতন হয়ে যাওয়া, গুরুতর ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

লিচু কাণ্ড নিয়ে লালন শাহ হলে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এতগুলো আম, লিচু এবং কাঁঠাল গাছ কিন্তু কেউ ফল গুলোকে পাকতেই দিচ্ছে না। অন্তত আমরা দেখতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আম, লিচু পাকলে কেমন দেখায়; তোমরা তো সেটার সুযোগই দিচ্ছ না। আমি একদিন সকাল বেলায় হাটার সময় কয়েকজনকে দেখলাম আম পাড়তে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কেন এই কাঁচা আম গুলো পড়ছে, তখন তাঁরা আমাকে বলল, “স্যার এইসব আমরা না পাড়লে অন্য কেউ এসে নিয়ে যাবে।”

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ডাক্তাররা জানান, কাঁচা লিচু খালি পেটে খাওয়া যাবে না। শর্করার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় স্বাস্থ্যঝুকি থাকে। কিশোর বয়সে ফলাফল না পেলেও শেষ বয়সে গিয়ে ভোগাবে। এগুলো সচেতন শিক্ষার্থী হিসেবে মেনে চলা উচিত।

এদিকে বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালে ভারতের বিহার রাজ্যের মুজাফফরপুর জেলায় লিচু খেয়ে অসুস্থ হয়ে অন্তত ১২২ শিশুর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে গবেষণায় তাদের শরীরে লিচুর টক্সিন উপাদান শনাক্ত করা হয়। এছাড়া ২০১২ সালে দিনাজপুরে ১৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছিল লিচু খাওয়ার ফলে। ২০১৫ সালে একই কারণে একই জেলাতেই ১১ শিশুর মৃত্যু ঘটে।

(রিপোর্ট সম্পাদনায় সহযোগিতা করেন ক্যাম্পাস সাংবাদিক সামিউল ইসলাম)

Related Topics:
আসছে বৈশাখ, ব্যস্ত সময় পার করছে মৃৎশিল্পীরা

3 weeks ago

এপ্রিল ১২, ২০২৬

বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। এ উৎসব ঘিরে চলছে নানা প্রস্তুতি। বিশেষ করে মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা এতটাই বেড়েছে যে দিন-রাত তাঁরা চোখের পাতা এক করতে পারছেন না। বৈশাখী মেলাকে সামনে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার বিভিন্ন গ্রামে রাতদিন কাজ চলছে। পুতুল, হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, হাঁড়ি-পাতিলসহ নানা সামগ্রী তৈরি করে রাঙিয়ে তুলছেন তারা।

রোববার (১২ এপ্রিল) সকালে সরেজমিনে দেখা গেছে, বিভিন্ন ধরনের মাটির সামগ্রী তৈরিতে ব্যস্ত রয়েছেন কারিগরেরা। এর মধ্যে রয়েছে মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, হাতি, ঘোড়া, নৌকা, টিয়া, সিংহ, দোয়েল, কচ্ছপ, মাছ, হাঁস ও বাহারি মাটির ব্যাংক। পয়লা বৈশাখ থেকে পুরো মাস চলবে এ ব্যবসা।

মৃৎশিল্পীরা জানান, বছরে এই একটা উৎসব ঘিরে তাঁদের অনেক আশা থাকে। এমনিতে সারা বছর মৃৎশিল্পের তেমন চাহিদা থাকে না। নববর্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলায় কেবল চাহিদা থাকে। তাই সারা বছর উৎসবটার অপেক্ষা করেন তাঁরা। সারা বছর মাটির তৈজসপত্র তৈরি করে কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করলেও মেলার জন্য তৈরি করছেন বাহারি সব মাটির খেলনা।

শিবনগর গ্রামের নরেশ চন্দ্র পাল কালবেলাকে বলেন, এখন আর মাটির জিনিসের তেমন কদর নেই। সারা বছর টানাপোড়নে চলতে হয়। পূর্বপুরুষের পেশা তাই ইচ্ছে হলেও ছাড়তে পারেন না। বৈশাখ মাস এলে মেলায় মাটির তৈরি খেলনা ও সামগ্রীর চাহিদা থাকে। তাই এই সময়টায় ভালো আয় হয়।

মদির পাল বলেন, এ শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয় পরিষ্কার এঁটেল মাটি। কিন্তু এখন মাটির অভাব। তার ওপরে রংসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় অনেক বেড়েছে। সে অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্যের দাম অতটা বাড়েনি। তারপরও পূর্বপুরুষেরা এ পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাই সেই ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। এসব মাটির খেলনা ৩০ থেকে ১৫০ টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হয়।

রমেশ পাল নামে এক মৃৎশিল্পী বলেন, বাজারে এখন মাটির তৈরি পণ্যের কোনো কদর নেই। প্লাস্টিক পণ্যের ওপর মজেছে মানুষ। ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি ক্রমেই কমে যাচ্ছে। কুমাররা কীভাবে বেঁচে আছে, তারা তাদের পারিশ্রমিক অনুযায়ী ন্যায্যমূল্য পায় কি না এ খোঁজখবর কেউ রাখে না।

তিনি আরও বলেন, সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যদি এ পেশাকে বাঁচিয়ে রাখতে এখনই যথাযথ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেন, তাহলে একসময় মৃৎশিল্পের বিলুপ্তি ঘটবে।

পঞ্চাশেও অ্যাঞ্জেলিনা জোলির সৌন্দর্যের গোপন রহস্য জেনে নিন

3 weeks ago

এপ্রিল ১০, ২০২৬

হলিউডের ইতিহাসে চিরসবুজ সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়—অ্যাঞ্জেলিনা জোলি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মোহনীয় চাহনি আর গ্লোয়ি ত্বকের কারণে এ বয়সেও বিশ্বজুড়ে লাখো তরুণের হৃৎস্পন্দন হয়ে রয়েছেন তিনি। পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়েও তাঁর ত্বকের উজ্জ্বলতা ঠিক আগের মতোই অটুট। অনেকেই ভাবেন, এই সৌন্দর্যের পেছনে হয়তো দামি প্রসাধনী বা প্লাস্টিক সার্জারির অবদান রয়েছে। তবে সত্যিটা হলো, জোলি তাঁর ত্বকের যত্নে খুবই সাধারণ ও প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস করেন। আজকের আয়োজনে থাকছে হলিউড এই সুন্দরীর ‘এজ-ডিফাইং’ বা বয়স ধরে রাখার রহস্য।

অল্প বয়সেই রূপচর্চায় সচেতনতা

অ্যাঞ্জেলিনা জোলির চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রানা এক সাক্ষাৎকারে জানান, অভিনয় ক্যারিয়ার শুরুর একেবারে প্রথম দিক থেকেই জোলি তাঁর ত্বকের যত্নে সচেতন হয়েছিলেন। তিনি জানতেন, দীর্ঘ সময় সুস্থ ও সুন্দর ত্বক ধরে রাখতে হলে নিয়ম মেনে চলা জরুরি। উত্তরাধিকার সূত্রে জোলি অলিভ স্কিন বা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের অধিকারী। তাই খুব বেশি কৃত্রিম প্রসাধনী তাঁকে কখনোই ব্যবহার করতে হয়নি।

জোলির রূপচর্চার প্রধান দিক

সানস্ক্রিন ও মাইল্ড ক্লিনজার

জোলির মতে, ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখার বড় হাতিয়ার হলো সানস্ক্রিন। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের পিগমেন্টেশন ও বয়সের ছাপ তৈরির প্রধান কারণ। এ ছাড়া তিনি ত্বক পরিষ্কার করতে কোনো ধরনের কড়া ফেসওয়াশ ব্যবহার করেন না। তিনি সব সময় মাইল্ড বা মৃদু ক্লিনজার ব্যবহার করেন, যা ত্বকের প্রাকৃতিক তেল কেড়ে নেয় না। গ্লাইকোলিক অ্যাসিড বা আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিডের মতো প্রাকৃতিক উপাদানযুক্ত প্রসাধনী তাঁর ত্বকের টেক্সচার ঠিক রাখতে সাহায্য করে।

ভ্রমণের সময় বিশেষ যত্ন

শুটিং বা ভ্রমণের কারণে জোলিকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে হয়। তবে আবহাওয়া যতই প্রতিকূল হোক না কেন, তিনি কখনোই স্কিন কেয়ারে অবহেলা করেন না। জোলি সব সময় তাঁর সঙ্গে সানস্ক্রিন রাখেন এবং বাইরের ধুলাবালু থেকে বাঁচতে টুপি ব্যবহার করেন। সূর্যের আলো যেন সরাসরি ত্বকের ক্ষতি করতে না পারে, এটিই তাঁর মূলমন্ত্র।

আর্দ্রতা ও ময়শ্চারাইজিং

ত্বক সতেজ রাখতে জোলি প্রচুর পরিমাণে পানি পান করেন। ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা ত্বকে দ্রুত বলিরেখা সৃষ্টি করে। নিয়মিত ভালো মানের ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি তাঁর ত্বকের আর্দ্রতা নিশ্চিত করেন। তাঁর মতে, ত্বক ভেতর থেকে আর্দ্র রাখলে তবেই বাইরে থেকে উজ্জ্বলতা পাওয়া সম্ভব।

মেকআপের পরিমিত ব্যবহার

জোলি শুটিং বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া খুব বেশি মেকআপ করা পছন্দ করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, ত্বককে নিশ্বাস নিতে দেওয়া জরুরি। ভারী ফাউন্ডেশনের আড়ালে ত্বক ঢেকে না রেখে; বরং প্রাকৃতিক রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এ ছাড়া তিনি দিন শেষে যতই ক্লান্তি বোধ করুন না কেন, মেকআপ না তুলে ঘুমাতে যান না। এই অভ্যাসটি ব্রণ ও অকাল বার্ধক্য থেকে তাঁর ত্বক রক্ষা করে।

প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে জোলির অবস্থান

অনেকে মনে করেন, তাঁর এই তন্বী রূপের পেছনে সার্জারির হাত রয়েছে। তবে ২০১০ সালে ‘ডেইলি মেইল’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জোলি সরাসরি জানান, তিনি কখনোই প্লাস্টিক সার্জারি করাননি এবং ভবিষ্যতেও এমন কিছু করার পরিকল্পনা নেই। তিনি মনে করেন, প্রতিটি মানুষের নিজের মতো করে ভালো থাকার অধিকার আছে। তবে তিনি নিজে প্রাকৃতিকভাবেই বয়সকে জয় করতে চান।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলির ত্বকের এই সাধারণ যত্ন প্রমাণ করে, উজ্জ্বল ত্বক পাওয়ার জন্য পকেটের টাকা খরচ করে দামি ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন নেই। নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার, ত্বক পরিষ্কার রাখা, পর্যাপ্ত পানি পান এবং পরিমিত মেকআপেই সম্ভব ৫০ বছর বয়সেও জোলির মতো নজরকাড়া সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া।

সূত্র: পিংকভিলা ও অন্যান্য

ঈদে সালামি আদায়ের সহজ কৌশল

1 month ago

মার্চ ১৯, ২০২৬

ঈদে অনলাইন বা অফলাইনে সালামি আদায়ের প্রশ্নটি প্রায়ই উঠে আসে। বর্তমানে অনলাইনে সালামি আদায়ের প্রবণতা বেড়েছে, যা সরাসরি দেখা না হলেও মোবাইল ব্যাংকিং বা অনলাইন ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্ভব।

সালামি আদায়ের একটি সহজ উপায় হলো সময়মতো হাজির হওয়া। ঈদের নামাজ শেষে বড়রা ভালো মুডে থাকেন, তখন সালাম দিলে খালি হাতে ফিরতে হয় না। দেরি করলে সালামি হাতছাড়া হতে পারে।

হাসিমুখে ও ভদ্রভাবে সালাম দিলে বড়রা খুশি হন এবং সালামি দিতে আগ্রহী হন। মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে থাকলে সালামি পাওয়া কঠিন হতে পারে।

আত্মীয়স্বজনের বাসায় ঘুরে বেড়ানো সালামির সম্ভাবনা বাড়ায়। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাওয়ার মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং করা যায়।

অনেকে সালামি দিতে ভুলে গেলে হালকা মজার ছলে ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে, যেমন “আজ তো ঈদ!” বলা। তবে এটা যেন অশোভন না হয়।

ছোটরা একসঙ্গে গেলে বড়রা মজা করে সবাইকে সালামি দিতে পারেন, যা পরিবেশ জমিয়ে তোলে। সবশেষে, সালামি আদায় যেন চাপ সৃষ্টি না করে, বরং ভালোবাসা ও আনন্দের অংশ হয়।

