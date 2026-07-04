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অবিশ্বাস্য লড়াইয়ের পর কেপ ভার্দের হার, শেষ ষোলোয় আর্জেন্টিনা

Published

3 hours ago

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১২০ মিনিটের দীর্ঘ লড়াই। আর্জেন্টিনার এগিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে, কেপ ভার্দের প্রত্যাবর্তন। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে ম্যাচের শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে বিশ্বকাপের নবাগত দলটি। শেষ পর্যন্ত ৫ গোলের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ৩–২ গোলের জয়ে শেষ ষোলোয় পা রেখেছে আলবিসেলেস্তেরা।

মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়াম ম্যাচের শুরুতে ইতিবাচক বার্তা দেয় কেপ ভার্দে। প্রথম ১০ মিনিট আর্জেন্টিনাকে কোনো সুযোগ দেয়নি তারা। এতে গোল ছাড়াই হাইড্রেশন ব্রেকে যায় আলবিসেলেস্তেরা।

এরপর ম্যাচের ২৯ মিনিটে গোলের দেখা পায় আর্জেন্টিনা। লাওতারো মার্টিনেজের বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে জালে জড়ান মেসি।

এটি বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে মেসির ২০তম গোল। আর চলতি বিশ্বকাপে ৭ম। আর কোনো গোল না হলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় আর্জেন্টিনা।

বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের ৫৯ মিনিটে গোলের দেখা পায় কেপ ভার্দে। ডি বক্সের ভেতরে পাওয়া বল এমিলিয়ানো মার্টিনেজের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে জালে জড়ান লারোস দুয়ার্ত।

ম্যাচের ৬৩ মিনিটে লিওনেল মেসি একেবারে একা গোলমুখে ছুটে গিয়েছিলেন। গোলের দারুণ সুযোগও তৈরি হয়েছিল তার সামনে। কিন্তু কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনিয়া অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় মেসির শট ঠেকিয়ে দেন দুর্দান্ত এক সেভে।

এরপর আরও একবার মেসিকে হতাশ করেন ভোজিনিয়া। ৭৩ মিনিটে নেওয়া ফ্রি-কিক বুদ্ধিদীপ্তভাবে আটকে দেন। শেষ পর্যন্ত ১-১ সমতায় থেকে নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা শেষ করে দু’দল।

ম্যাচের ৯৩ মিনিটে কর্নার থেকে তৈরি হওয়া আক্রমণ থেকে গোল করেন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। এতে আবারও লিড পায় আর্জেন্টিনা। তবে সেই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা। অবিশ্বাস্য এক গোল করে আবারও ম্যাচে সমতা ফেরায় কেপ ভার্দে। অতিরিক্ত সময়ের ১০৪ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত শটে জাল খুঁজে নেন সিডনি ক্যাব্রাল।

তবে ম্যাচের ১১১ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে আবারও পিছিয়ে পড়ে কেপ ভার্দে। বাঁ দিক থেকে লিওনেল মেসির নেওয়া কর্নার নিখুঁতভাবে ভেসে আসে বক্সে। কেপ ভার্দের ডিফেন্ডার দিনেই বোর্হেসের হাতে লেগে বল জালে ঢুকে যায়। শেষ পর্যন্ত এই গোলেই হারতে হয় কেপ ভার্দেকে।

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হাম উপসর্গে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু, প্রাণহানি বেড়ে ৭২৯

Published

17 hours ago

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জুলাই ৩, ২০২৬

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সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এসময়ে নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৯৩ জনের। এছাড়া এসময়ে ১ হাজার ১০৭ সন্দেহজনক হাম রোগী চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এ নিয়ে চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাম ও উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২৯ জনে।

শুক্রবার, ৩ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোলরুমের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হাম সন্দেহে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সন্দেহজনক হামে মোট ৬৩৬ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

তবে গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যু হয়নি এবং গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ১০৭ জন এবং গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৪০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ৯৩ জন এবং গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১২ হাজার ৩৭৯ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, গত ১৫ মার্চ সন্দেহজনক হাম রোগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৮৭ হাজার ২৬২ জন। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৮৩ হাজার ৫৪৩ জন।

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আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে ম্যাচে কে জিতবে, জানাল এআই

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18 hours ago

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জুলাই ৩, ২০২৬

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বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। বহুল আলোচিত এই লড়াইয়ে কার জয়ের সম্ভাবনা কত—সেটি জানিয়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)।

বিশ্বকাপের শেষ ৩২-এর এই ম্যাচে বাংলাদেশ সময় শনিবার (৪ জুলাই) ভোর ৪টায় মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ও কেপ ভার্দে। নকআউট পর্বের এই লড়াইয়ে জয়ী দল জায়গা করে নেবে শেষ ষোলোতে।

বিভিন্ন এআই মডেল ও পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ম্যাচটিতে স্পষ্ট ফেবারিট আর্জেন্টিনা। তথ্য-উপাত্ত, সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স, খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা এবং দলীয় শক্তি বিবেচনায় তাদের জয়ের সম্ভাবনা প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ ধরা হচ্ছে। অন্যদিকে কেপ ভার্দের জয়ের সম্ভাবনা ১০ শতাংশেরও কম বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্কোরলাইন নিয়েও সম্ভাব্য পূর্বাভাস দিয়েছে এআই। সবচেয়ে সম্ভাব্য ফল হিসেবে ২-০ ব্যবধানে আর্জেন্টিনার জয়ের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ৩-০ কিংবা ২-১ ব্যবধানেও জিততে পারে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। গোলদাতাদের তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে রাখা হচ্ছে লিওনেল মেসিকে। তার পাশাপাশি আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগের আরও কয়েকজন ফুটবলারের গোল করার সম্ভাবনার কথাও বলছে এআই। তবে এআইয়ের বিশ্লেষণে আর্জেন্টিনা এগিয়ে থাকলেও কেপ ভার্দেকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলেই দলটি নকআউট পর্বে উঠে চমক দেখিয়েছে। শক্ত রক্ষণ ও দ্রুত পাল্টা আক্রমণের কারণে তারা যেকোনো প্রতিপক্ষের জন্যই কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। এআই বলছে, সম্ভাবনা বেশি মানেই নিশ্চিত জয় নয়। ফুটবলের ইতিহাসে বহুবার শক্তিশালী দলকে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল। তাই মাঠের লড়াইয়েই মিলবে শেষ উত্তর—ফেবারিট আর্জেন্টিনা জিতবে, নাকি নতুন আরেকটি বিশ্বকাপ রূপকথার জন্ম দেবে কেপ ভার্দে।

এআই-এর আগে ঘানার তান্ত্রিক এবং অপটা সুপার কম্পিউটারও আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দে ম্যাচের ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছেন।

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দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে কোনো আপস নয়: ডা. শফিকুর

Published

18 hours ago

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জুলাই ৩, ২০২৬

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দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো ধরনের আপসের সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান।

তিনি বলেছেন, “দেশ আমাদের সবার। এক ইঞ্চি জায়গা কেন, একটি বালুকণার ওপরও কাউকে পা রাখতে দেব না।”

শুক্রবার সকালে নেত্রকোনা জেলা সার্কিট হাউজে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে আলোচনার জন্য নোটিশ দিলেও সরকার তা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেন বিরোধীদলীয় নেতা। তিনি বলেন, “সীমান্ত ইস্যুতে সংসদ থেকে একটি ঐক্যবদ্ধ বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন, যাতে স্পষ্ট হয় দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ।

“প্রয়োজনে সীমান্তে বিজিবির পাশাপাশি সাধারণ মানুষও বুকভরা দেশপ্রেম নিয়ে দাঁড়াবে। বিজিবির হাতে থাকবে অস্ত্র, আর জনগণের হাতে থাকবে দেশপ্রেম।”

প্রতিবেশী দেশের প্রতি ইঙ্গিত করে জামায়াত আমীর বলেন, বন্ধুত্বের দাবি করে কোনো দেশ অন্য দেশের মানুষের ওপর নিপীড়ন চালাতে পারে না। প্রকৃত বন্ধুত্ব পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও দায়িত্বশীল আচরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেউ সেই দায়িত্ব পালন না করলে দেশের স্বার্থ রক্ষায় জনগণ নীরব থাকবে না।

নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বর্ষা মৌসুমে নদী খননের কাজ করায় সরকারি অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয় না। এতে নদী ভরাট হচ্ছে এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট দেখা দিচ্ছে।

এ পরিস্থিতি উত্তরণে তিনি দেশের অর্থবছর ‘জুলাই-জুন’ এর পরিবর্তে ‘জানুয়ারি-ডিসেম্বর’ করার প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করেন।

উন্নয়ন প্রকল্পের ধীরগতির সমালোচনা করে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, অর্থবছরের প্রথম নয় মাস অগ্রগতি ধীর থাকে। অথচ শেষ দিকে তড়িঘড়ি করে অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করা হয়। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নের গুণগত মান ও জবাবদিহি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নেত্রকোনায় শিল্পায়নের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতে দুর্নীতি, ঘুষ, কমিশন বাণিজ্য ও লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধের দাবি জানান তিনি।

নেত্রকোনা জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা ছাদেক আহমেদ হারিছের সভাপতিত্বে এবং সহকারী সেক্রেটারি জহিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন, কর্মপরিষদ সদস্য মনজুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুবুর রহমান এবং নেত্রকোণা-৫ আসনের সংসদ সদস্য মাসুম মোস্তফাসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

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