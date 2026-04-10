সাহিত্য ও গল্প
‘অসমাপ্ত কথা’
মো.সাকিব মল্লিক
নীলা এবং রাতুল। ওরা দুই বছরের ছোট-বড়। মানে নীলা রাতুলের চেয়ে দুই বছরের ছোট এবং রাতুল নীলার চেয়ে দুই বছরের বড়। নীলা উচ্চতায় মাঝারি। গত নভেম্বরে তার বয়স পনেরো পেরিয়ে ষোলোতে পড়লো। কানে সবসময় সে দুল পরে। তার চোখের মনি সাধারণের তুলনায় একটু বেশি কালো, গায়ের রং ফর্সা, চুল হালকা কোঁকড়ানো। রাতুল আবার অতটা ফর্সা নয়, তবে অনেকটা লম্বা। আর দশটা ছেলের মতোই রাতুল।তবে অন্যদের থেকে রাতুল অনেক ভালো শ্রোতা। কেউ যখন কিছু বলে তখন রাতুল সেটা মন দিয়ে শুনতে পছন্দ করে এবং অল্পতে রেগে যাওয়ার স্বভাব তার নেই। এটাকে অন্যরা গুণ ভাবে কি না সে জানে না, তবে রাতুল ভাবে এটাই তার বড় গুণ।
রাতুল ও নীলা দুজন দুজনকে চেনে ছোটবেলা থেকেই। তারা ছোট থেকেই একই পাড়ায় থাকে। তাই সম্পর্কে তারা পাড়ার চাচতো ভাইবোনই বলা চলে। নীলা বয়সে ছোট হওয়ায় কখনো রাতুলের সাথে নিজে থেকে কথা বলার সাহস পেত না। রাতুল মাধ্যমিক পাস করে স্থানীয় একটা কলেজে উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে পড়ালেখা করছে৷ ছাত্র হিসেবে খুব একটা খারাপও না, আবার খুব একটা ভালোও না।
কৃষক বাবার ছেলে, বাবাকে সে অনেক ভালোবাসে।বাবার কাজে সে সবসময় সাহায্য করে। বাবাও ছেলের লেখাপড়ার খরচ দিতে কখনো পিছিয়ে যান না। এভাবেই রাতুল চালিয়ে যাচ্ছে তার পড়ালেখা। তার সাথের অনেকেই পড়ালেখা ছেড়ে এখন কাজ করে সংসারে অবদান রাখার চেষ্টা করছে। অনেকে তো মনেই করেন গ্রামে থেকে লেখাপড়া শিখলেও পরে ভালো কিছু করা সম্ভব না। রাতুল এসব কথায় বিশ্বাস করে না। সে তার পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে নিজ ইচ্ছাতেই৷
নীলার বাবা একজন সরকারি কর্মকর্তা। মোটা বেতন পান। নিয়মিত তাকে শহরে যাওয়া-আসা করতে হয়। শহর দুই ঘন্টার পথ৷ নীলা সামনের বার এসএসসি দিবে। পড়ালেখায় সে বেশ ভালো। স্কুলেও সে যায় নিয়মিত। স্কুলে যাওয়ার সময় রাতুলের সাথে তার প্রতিদিনই দেখা হয়। রাতুল ওই রাস্তা দিয়েই চলাফেরা করে। তবে কখনো তাদের মধ্যে কথা হয়না। অবশ্য কথা হবেই বা কেন, সবাই তার নিজ কাজে ব্যস্ত। নীলা যায় স্কুলে, অন্যদিকে রাতুল যায় কলেজে বা তার বাবার সাথে দেখা করতে; স্কুলের সামনের মাঠে।
একদিন রাতুল কলেজের উদ্দেশ্যে বার হলো। অবশ্য এটা তার প্রতিদিনের কাজেরই অংশ। রাস্তা বেশ ফাঁকা। কিছুটা সামনে এসে একটা মোড়৷ ওই মোড়ে চায়ের দোকান। ওখানে স্থানীয় ছেলেরা-বড়রা আড্ডা দেয়। কী যেন বাড়ি ভুলে রেখে আসায় রাতুল ওই দিন কলেজ থেকে বাড়ির দিকে ফিরে আসছিল। সে বেশ ব্যস্ত। কারণ তাকে আবার কলেজে ফিরতে হবে। হঠাৎ সে রাস্তায় একটা জটলা মতো দেখলো। কৌতুহলী হয়ে সে কাছে যেতেই দেখে নীলা চায়ের দোকানের ছেলেদের সাথে চেচিয়ে কি যেন বলছে।
রাতুল এগিয়ে গেলো। নীলা রাতুলকে বললো আমি স্কুলে যাওয়ার সময় এরা আমাকে দেখে আজেবাজে কথা বলছে এবং কয়েকদিন থেকেই এমন করছে। আজ সে বিরক্ত হয়ে এদের যেই বলতে যাচ্ছে এমন যেন না করে, তখন ছেলেগুলো উল্টা তাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। রাতুল বেশ ঠান্ডা ও ভদ্র স্বভাবের ছেলে। সে মেয়েদের অনেক সম্মান করে। সে লক্ষ করে দেখলো নীলাকে বিরক্ত করা ছেলেগুলো তার কলেজের। সবাই ফার্স্ট ইয়ারের।
রাতুল তাদের বললো তোমরা কলেজে না যেয়ে রাস্তায় মেয়েদের সাথে এমন করো কেন? আরও অনেক কথাই রাতুল ওদের বুঝিয়ে বললো। তবে কলেজের বড়ভাই হওয়ায় ওই ছেলেগুলো তখন রাতুলকে কোনো কিছু বলে নাই এটা রাতুল ওদের হাবভাব দেখে ঠিকই বুঝে গেল।
ছেলেগুলো সরে গেল সেখান থেকে ঠিকই কিন্তু রাতুল বুঝলো নীলাকে তারা একা পেলে পরে কিছু বলতে পারে। রাতুল ভাবলো ছেলেগুলোকে পরে ডেকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলবে। সেদিন রাতুল নীলাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। রাস্তায় রাতুল ও নীলা কেউ কারো সাথে কোনো কথা বলে নি। বাড়ির সামনে এসে নীলা শুধু বললো আপনি আমাকে কয়েকটা দিন স্কুলে যাওয়া ও আসার সময় সাথে করে পৌঁছে দেবেন। রাতুল ভাবলো ওই ছেলেগুলো আবার কোনো ঝামেলা করতে পারে। তখন সে মুখে কিছু না বলে, নীলার কথায় সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।
নীলা বললো কাউকে যেন রাস্তায় ঘটে যাওয়া আজকের বিষয়টি না বলে রাতুল। নীলা সেদিন ক্লাস করে নি, রাস্তার ওইখান থেকে বাড়ি চলে আসছে। বাড়িতে মা শুনলে বলেছে আজ ক্লাস হবে না, তাই চলে এসেছি। পরের দিন থেকে রাতুল নীলাকে স্কুলে এগিয়ে দেয় এবং আসার সময় বাড়ির গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়৷ এভাবে রাতুল ও নীলা রাস্তায় অল্প অল্প করে দুজন দুজনের সাথে কথা বলা শুরু করে। দুজনেই বেশ লাজুক প্রকৃতির। দুজনেই চায় একে অন্যের সাথে কথা বলতে কিন্তু কোন বিষয় দিয়ে কথা বলা শুরু করবে তা খুঁজে পায় না।
তাই বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক কথা দিয়েই তাদের প্রতিদিনের কথা শুরু হতো। আস্তে আস্তে দিনে দিনে দুজনের মাঝের জড়তা দূর হয়ে যেতে থাকে। একদিন নীলা রাতুলকে বলে আপনিও তো ওইসব ছেলেদের মতো আমাকে বাজে কথা বলতে পারতেন, কিন্তু আপনি তো ওদের মতো না। কেন? নীলার এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না রাতুল। নীলা এভাবে প্রায় প্রত্যেকদিনই নানা রকম প্রশ্ন করে রাতুলকে। রাতুল সব মনোযোগ দিয়ে শোনে। মাঝে মাঝে উত্তর দেয়, মাঝে মাঝে দেয় না।
এতো এতো কথা বলার পরও যে রাতুল বিরক্ত হয় না, এ বিষয়টা নীলার খুবই ভালো লাগে। কয়েকদিন পরই নীলার এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে, রাতুল নীলাকে ভালোভাবে পরীক্ষা দেওয়ার কথা বলে। নীলা বলে আমি ভালোভাবে পরীক্ষা না দিলে আপনার কী? কথাটা রাতুলের মনে কষ্ট দেয়। রাতুল নিজেও বুঝতে পারে না নীলার এই কথায় তার কেন মনের ভিতর খারাপ লাগলো। নীলার পরীক্ষা শেষ হয়ে রেজাল্ট বের হওয়ার তারিখ ঠিক হয়ে যায়। পরীক্ষার সময়ও রাতুলের সাথে রাস্তায় নীলার দেখা হতো। তবে তখন খুব বেশি একটা কথা হতো না।
রেজাল্ট দেওয়ার দুইদিন আগে নীলা একদিন হঠাৎ রাস্তায় রাতুলকে বলে কাল আপনি বিকালে একবার আমার সাথে দেখা করতে পারবেন? রাতুল প্রথমে বলে আমাদের তো রাস্তায় নিয়মিতই দেখা হয়, কথাও হয়; তাহলে আবার বিকালে কেন? কিন্তু নীলার জোরাজোরিতে রাতুল রাজি হয়। কাল নীলা ডেকেছে, কেন ডাকলো, কিছু কি বলবে আমাকে? বললেও কী বলবে? এসব নানা রকম ভাবতে ভাবতে সেই রাতে রাতুলের ঘুমাতে দেরি হয়ে গেল।
রাতুলের মনে হচ্ছিল নীলাকে কেন জানি সে ভালোবাসে ফেলেছে এবং কাল দেখা হলে তখন সে নীলাকে বলবে কথাটা৷ ঘুমের মধ্যেও রাতুল নীলাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখলো। ঘুম ভাঙলো সকাল নয়টায়। চায়ের দোকানে যেয়ে চায়ে চুমুক দিতেই সে শুনতে পেল সবাই কী নিয়ে যেন কথা বলছে। খেয়াল করে শুনে দেখলো একজন নীলাদের গ্রাম থেকে আজ সকালে শহরে চলে যাওয়ার কথা বলছে। তারা বলাবলি করছে নীলার বাবা নীলাকে শহরের ভালো কলেজে পড়াবে বলে অনেক আগে থেকেই গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার চিন্তা করে রেখেছিল। রাতুল ভাবলো নীলা কী জানতো যে তারা চলে যাবে?
আর যদি জানতোই তাহলে তাকে আগে কেন বলেনি। না কি দেখা করতে চেয়েছিল এইটা বলার জন্যই। একথাতো সেদিন রাস্তায় বললেই পারতো। তাহলে কি নীলা আমাকে ভালোবাসতো; একথা বলার জন্য ডেকেছিল। কী বলতে চেয়েছিল নীলা?
এখন কি নীলার আমার কথা মনে পড়ছে, ভাবতে ভাবতে রাতুলের চোখের জল মুখ বেয়ে পড়তে লাগলো।
লেখা: মো. সাকিব মল্লিক, শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয়
ভিন্ন আবহে শুরু ভাষা আন্দোলনের মাস, নেই বইমেলার আমেজ
শুরু হয়েছে বাঙালির ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারি। তবে এবার ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুটা ব্যতিক্রম। দীর্ঘদিনের ধারাবাহিকতা ভেঙে ভাষার মাসের প্রথম দিনে শুরু হচ্ছে না “অমর একুশে বইমেলা”। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে এবার নির্ধারিত সময়ে শুরু হচ্ছে না বইমেলা।
প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকেই ভাষা আন্দোলনের স্মরণে নানা কর্মসূচির পাশাপাশি বইমেলার আয়োজন বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা আর বইমেলার মিলিত আবহেই সাধারণত শুরু হয় ভাষার মাস। এবার সেই পরিচিত চিত্র অনুপস্থিত।
ফেব্রুয়ারি বাঙালির কাছে শুধুই একটি মাস নয়। এটি আত্মত্যাগ, প্রতিবাদ ও ভাষাভিত্তিক পরিচয় অর্জনের মাস। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় মাতৃভাষার অধিকার। যারা সেদিন শহীদ হয়েছিলেন, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই পুরো মাসজুড়ে নানা কর্মসূচি পালিত হয়।
ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় ১৯৯৯ সালে। ওই বছর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রতীক হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, গণপরিষদের সভাপতি ও মুসলিম লিগের সভাপতি মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঘোষণা দেন, ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনও ভাষা নয়।’ একই বক্তব্য তিনি কার্জন হলেও দেন। সেখানে উপস্থিত কয়েকজন ছাত্র ‘না’ ‘না’ বলে প্রতিবাদ জানান। পরে একদল ছাত্র জিন্নাহর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। এর মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে।
এর আগে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক গড়ে তোলেন তমদ্দুন মজলিস। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সভা-সমাবেশ ও আলোচনার মাধ্যমে সংগঠনটি আন্দোলনকে সংগঠিত করে তোলে। পাশাপাশি গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, যা আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করে।
১৯৪৮ সালের ২ মার্চ তমদ্দুন মজলিস, গণআজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে ফজলুল হক হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ওই দিনই ১১ মার্চ সারা পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ধর্মঘট চলাকালে শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদসহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হলে ঢাকায় ১৩ থেকে ১৫ মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়।
ভাষা আন্দোলনের ধারায় নতুন উত্তেজনা তৈরি হয় ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে। করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেন। পরের বছর ১২ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় তিনি বাংলা হরফ বাতিল করে আরবি হরফ প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। এর প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ সভা করেন এবং বাংলা হরফ রক্ষার আন্দোলন জোরদার করেন।
ক্রমেই বাংলাভাষার সমমর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দানা বাঁধে। আন্দোলন দমনে সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে মিছিল ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করে।
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এলাকায় পুলিশের গুলিতে সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত, শফিকসহ আরও অনেকে শহীদ হন।
রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ভাষার অধিকার বাঙালিকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নতুন পথ দেখায়। সেই পথ ধরেই এগিয়ে যায় স্বাধিকার আন্দোলন, যার পরিণতিতে ১৯৭১ সালে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।
জুম্মা মোবারক:সূরা আল-কাহফ এর বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন
সূরা আল-কাহফের পটভূমি
সূরা আল-কাহফ কুরআনের ১৮তম সূরা এবং এটি মক্কায় অবতীর্ণ মক্কী সূরা। এটি মোট ১১০ আয়াতের সমন্বয়ে গঠিত। সূরাটি মূলত বিশ্বাসীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় ইমানকে দৃঢ় করার জন্য নাজিল হয়। নবী মুহাম্মদ (সা.) যখন মক্কায় দুনিয়াবিদের মুশরিকদের সঙ্গে মোকাবিলা করছিলেন, তখন অনেক ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালা ওই দশকে এই সূরা নাজিল করে মানুষের এ ধরণের দ্বিধা দূর করতে এবং সৎ পথ অনুসরণের জন্য পাঠ দেয়।
সূরার প্রধান গল্প ও শিক্ষা
সূরাটিতে প্রধান চারটি গল্প বর্ণিত হয়েছে:
- কাহফের ছেলেদের গল্প: একদল নবীন যারা ঈমানের জন্য গুহায় আশ্রয় নেয় এবং বহু বছর ঘুমিয়ে থাকে, যা ধৈর্য, বিশ্বাস ও আল্লাহর সাহায্যের প্রতীক।
- দুই বাগানের মালিকের গল্প: একজন ধনী ব্যক্তি তার সম্পদ নিয়ে অহংকারী ছিল, শেষমেষ তার সবকিছু ধূলিসাৎ হয়, যা পার্থিব জীবনের অনিশ্চয়তা ও পরকালের গুরুত্ব তুলে ধরে।
- মোসা আলে ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়াসাল্লামের যাত্রা: খেদরের সঙ্গে তার সাক্ষাতের মাধ্যমে জানানো হয় যে আল্লাহর শিক্ষা ও পরিকল্পনা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে।
- জুলকর্ণাইন এর গল্প: এক আদর্শ শাসকের গল্প, যিনি ন্যায়ের পথে সমাজের নিরাপত্তা ও কল্যাণ মূলক কাজ করেন।
শেখার বিষয়
- ঈমানকে দৃঢ় রাখা উচিৎ, বিশেষ করে জীবনের কঠিন মুহূর্তে।
- দুনিয়ার সম্পদ অস্থায়ী, তাই পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।
- আল্লাহর পরিকল্পনা সবসময় আমাদের বোধের বাইরে, তাই তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।
- ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার অংশ।
- জ্ঞান এবং অনুসন্ধান মাথাব্যথার কারণ নয়, বরং আল্লাহর রহস্য বোঝার চেষ্টা করা উচিত।
সূরা আল-কাহফের গুরুত্ব ও প্র্যাকটিস
- মুসলিমরা প্রতি শুক্রবার রাতে সূরা আল-কাহফ পড়ার গুরুত্ব দেন, যা সাপ্তাহিক প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে।
- এটি মুমিনের জীবনে আলোর কাজ করে, অন্ধকার ও মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
- সূরার ১৮তম আয়াত বিশেষভাবে কুরআনে ‘নূরের আয়াত’ নামে পরিচিত, যা আলোর প্রতীক হিসেবে সুপরিচিত।
- দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর আদেশ ও সিদ্ধান্ত মেনে চলার অনুপ্রেরণা দেয়।
সূরা আল-কাহফ আমাদের জীবনের পরীক্ষার সময়ে আল্লাহর সাহায্য, ধৈর্য্য ও স্থিরতার শিক্ষা দেয়। এটি পার্থিব জীবনের অসারতা ও পরকালের গুরুত্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয়। প্রতিনিয়ত এই সূরার শিক্ষা গ্রহণ করলে, একজন মুসলিম তার ইমানকে শক্তিশালী করতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারে।
বিশ্বকাপের আগে ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা
যুদ্ধবিরতির মধ্যেও হরমুজ প্রণালি পেরোনোর অনুমতি পায়নি ‘বাংলার জয়যাত্রা’
‘অসমাপ্ত কথা’
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
top120 hours ago
গুচ্ছভুক্ত ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করতে ইবিতে চার স্তরের নিরাপত্তা
মহেশখালী কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আয়াত উল্লাহ, সেক্রেটারি বেলাল
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করতে পাকিস্তানে পৌঁছেছে ইরানের প্রতিনিধি দল
তেল পেতে নতুন ব্যবস্থা, করতে হবে নিবন্ধন
সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু শুক্রবার
তীব্র খাদ্য সংকটের মুখে গাজা, থামেনি ইসরায়েলি হামলা
হরমুজ প্রণালিতে টোল আদায়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা চীনা মুদ্রা নিচ্ছে ইরান
প্রত্যেক শহীদের রক্তের মূল্য আদায় করা হবে: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা