Connect with us

top3

অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনে গোবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের তীব্র ক্ষোভ

Published

11 hours ago

on

গোবিপ্রবি প্রতিনিধি :

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবির) বিজয় দিবস হলের খাবারে গাছের ডাল, গাছের পাতা ও শিকড় পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

আজ  ২৭ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) দুপুর ১২:০০ টায়  শিক্ষার্থীরা দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় মাছ ও পালংশাকের তরকারির মধ্যে গাছের পাতা, ডাল ও পালংকশাকের শিকড় পান। তখন তারা কয়েকটি ছবি তুলে হলের কর্মরত ব্যক্তিদের দেখালে প্রথম পর্যায়ে অস্বীকার করেন। কিন্তু তৎক্ষনাৎ স্বীকার করে এবং পরবর্তীতে সবজি সুন্দর করে বেছে ও ধুয়ে রান্নার কথা জানায়।

খাবারের মান নিয়ে বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের  ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রায়হান হাওলাদার বলেন, “স্বাস্থ্যসম্মত  খাবার শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি। অথচ হলের খাবারের মান একে তো দুর্বল তার উপর অস্বাস্থ্যকরভাবে রান্না করা হচ্ছে। যা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলবে বলে আমি মনে করি।  এমন অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। “

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সোহেল ইসলাম বলেন, “হলের খাবারে নিম্নমানের চাল, বাসি তরকারি, অস্বাস্থ্যকর রান্না ও ভেজালের অভিযোগ নতুন নয়- এটি দীর্ঘদিনের বাস্তবতা। সুষম ও নিরাপদ খাবার আমাদের মৌলিক অধিকার। সুস্থ দেহ ছাড়া যেমন সুস্থ থাকা অসম্ভব, তেমনি সুস্থ মন ছাড়া পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া যায় না। আমরা কোনো অনুগ্রহ চাইছি না- আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার দাবি করছি। খাবার নিয়ে ব্যবসা নয়, দায়িত্ব চাই।”

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজয় দিবস হলের প্রভোস্ট সহযোগী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম বলেন, ‘আমি বিষয়টি জানিনা জানার চেষ্টা করছি। আর কি পাওয়া গেছে তাও দেখতেছি ‘

উল্লেখ্য, এর আগেও অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনের ঘটনা জানা৷

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top3

গোবিপ্রবির প্রধান ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ, আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা!

Published

12 hours ago

on

জানুয়ারি ২৭, ২০২৬

By

গোবিপ্রবি প্রতিনিধি:
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবি) প্রধান ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অজ্ঞাতনামা কয়েকজন দুর্বৃত্ত মেইনগেটের সামনে এসে ককটেল নিক্ষেপ করে দ্রুত পালিয়ে যায়। বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটলে মুহূর্তেই এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে এমন ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও ক্যাম্পাসে স্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তারা।
এবিষয়ে প্রক্টর ড. আরিফুজ্জামান রাজিব বলেন,’আমরা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছি।আমার ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভিতর আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য এটা করা হয়েছে। আমরা এর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।’

গোপালগঞ্জ জেলার এডিশনাল এসপি সরোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমরা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। তদন্ত চলমান। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি দুর্বৃত্তদের শনাক্তকরনের জন্য। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়ায় পুলিশ টহল জোরদার করা হবে।

Continue Reading

top3

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হামলা, প্রস্তুত ইসরায়েলও

Published

15 hours ago

on

জানুয়ারি ২৭, ২০২৬

By

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরানে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের জেরে তেহরান যদি ইসরায়েলের ওপর পাল্টা আঘাত হানে, তবে তা মোকাবিলায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) সব ফ্রন্টে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।

ইসরায়েলের নর্দান কমান্ডের প্রধান মেজর জেনারেল রাফি মিলো রোববার (২৫ জানুয়ারি) জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং শক্তিবৃদ্ধির বিষয়টি তারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

চ্যানেল ১২ নিউজ কর্তৃক প্রচারিত বক্তব্যে মিলো বলেন, মার্কিন হামলা শুরু হলে ইরান যে ইসরায়েলকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে, সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই আইডিএফ উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। বিশেষ করে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ এই সংঘাতে যোগ দেবে কি না, সেদিকেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং যেকোনো আক্রমণাত্মক জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতোমধ্যে ইরানকে সতর্ক করেছেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের হত্যা বা গণ-ফাঁসি কার্যকর করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হস্তক্ষেপ করবে। এয়ার ফোর্স ওয়ানে থাকাকালীন ট্রাম্প নিশ্চিত করেন যে, ‘সতর্কতামূলক ব্যবস্থা’ হিসেবে তিনি একটি বিশাল নৌবহর ইরানের দিকে পাঠাচ্ছেন।

মার্কিন নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন এবং তার সঙ্গে থাকা যুদ্ধজাহাজগুলো বর্তমানে ভারত মহাসাগরে অবস্থান করছে। এদিকে ইরানও সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, যেকোনো আকারের হামলাকে তারা ‘সর্বাত্মক যুদ্ধ’ হিসেবে বিবেচনা করবে এবং তার উপযুক্ত জবাব দেবে।

এই যুদ্ধংদেহি পরিস্থিতির প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। ইসরায়েলি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রধান শমুয়েল জাকাই বিদেশি এয়ারলাইনসগুলোকে একটি চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করে বলেছেন, এই অঞ্চলটি এখন একটি ‘অত্যন্ত সংবেদনশীল সময়ের’ দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নিরাপত্তা পরিস্থিতি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল হওয়ায় প্রয়োজনে ইসরায়েলি আকাশসীমা আবারও বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ২০২৫ সালের জুন মাসে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ১২ দিনের যুদ্ধের সময় আকাশসীমা বন্ধ থাকায় হাজার হাজার মানুষ আটকা পড়েছিলেন।

ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অনেক এয়ারলাইনস মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ফ্লাইট বাতিল করতে শুরু করেছে। ডাচ এয়ারলাইনস কেএলএম ঘোষণা করেছে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তারা তেল আবিব, দুবাই ও রিয়াদের মতো শহরগুলোতে ফ্লাইট পরিচালনা করবে না এবং ইরাক, ইরান ও ইসরায়েলের আকাশসীমা এড়িয়ে চলবে।

অন্যদিকে এয়ার ফ্রান্স দুবাইয়ে তাদের সেবা পুনরায় চালু করলেও রিয়েল-টাইমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। তবে ইসরায়েলের এল আল, আরকিয়া এবং ইসরাইর এয়ারলাইনস যাত্রীদের টিকিট বাতিলের শর্ত শিথিল করেছে। আবহাওয়া জনিত কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ফ্লাইট বাতিল হওয়া ছাড়া বেন গুরিয়ান বিমানবন্দর বর্তমানে স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে, তবে যাত্রী ও এয়ারলাইনসগুলোর মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সূত্র: দ্য টাইমস অফ ইসরায়ে

Continue Reading

top3

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ, নিহত ৩

Published

2 days ago

on

জানুয়ারি ২৫, ২০২৬

By

বেলুচিস্তানের পাংজুর জেলায় পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তিন ‘ভারতীয় প্রক্সি বাহিনী’-এর সদস্য নিহত হয়েছেন। দেশটির আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তর (আইএসপিআর) রোববার (২৫ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযানে (আইবিও) নিরাপত্তা বাহিনী ‘ফিতনা আল হিন্দুস্তান’-এর সঙ্গে যুক্ত তিন সন্ত্রাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে।

আইএসপিআর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনী কার্যকরভাবে সন্ত্রাসীদের অবস্থানে আক্রমণ চালায়। তীব্র গোলাবারুদ বিনিময়ের পর নিহতরা হলেন স্থানীয় কমান্ডার ফারুক ওরফে সোরো, আদিল এবং ওয়াসিম। তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, এলাকার অন্যান্য ভারত-সমর্থিত সন্ত্রাসীদের ধরতে স্যানিটাইজেশন অভিযান অব্যাহত আছে।

আইএসপিআর আরও জানিয়েছে, ‘আজমে ইস্তেহকাম’ দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে দ্রুত এবং নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশটির নিরাপত্তা সংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, পাকিস্তান থেকে বিদেশি সমর্থিত সন্ত্রাসবাদের হুমকি নির্মূল করতে অভিযানগুলি পূর্ণ গতিতে চলবে।

১৯৭১-এর চেয়েও দীর্ঘ দ্বন্দ্বে ভারত-পাকিস্তান
১৯৭১-এর চেয়েও দীর্ঘ দ্বন্দ্বে ভারত-পাকিস্তান
বিস্তারিত পড়ুন
জিও নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের পর থেকে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে আফগান সীমান্তবর্তী কেপি এবং বেলুচিস্তান প্রদেশ। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে, যারা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে হামলা চালায়।

আইএসপিআরের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী ৬ জানুয়ারি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, ২০২৫ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দেশজুড়ে ৭৫,১৭৫টি গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযান (আইবিও) পরিচালনা করেছে। এসব অভিযানে ২,৫৯৭ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। এছাড়া, অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

আইএসপিআর আরও সতর্ক করেছে যে, পাকিস্তান থেকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে অব্যাহত সন্ত্রাসী হুমকি মোকাবিলায় নিরাপত্তা বাহিনী সর্বোচ্চ প্রস্তুতিতে রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থা নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে, যাতে সাধারণ মানুষ এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, আফগানিস্তান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রায়ই ভারত সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো ঢুকছে। পাকিস্তানের এসব অভিযান সেই গোষ্ঠী এবং তাদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

Continue Reading

Trending