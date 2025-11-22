top1
আওয়ামীলীগের মৃত্যু হয়েছে ঢাকায়, দাফন দিল্লিতে -সালাহউদ্দিন আহমেদ
ডেস্ক নিউজ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আওয়ামী বাকশালীদের রাজনৈতিক মৃত্যু ঢাকায় হলেও তাদের ‘দাফন হয়েছে দিল্লিতে’। তা নাহলে তারা দেশ ছেড়ে দিল্লিতে যেয়ে আশ্রয় নিত না।
শনিবার (২২ নভেম্বর) রাজধানীর জাতীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত ‘মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের’ সমাবেশে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে আওয়ামী রাজনীতির ইতিহাস- গণতন্ত্র হত্যার ইতিহাস, ফ্যাসিবাদ কায়েমের ইতিহাস, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের ইতিহাস। ছাত্র জনতার জুলাই আগস্টের অভ্যত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী বাকশালী ফ্যাসিস্ট শক্তিকে বিতাড়ন করা হয়েছে।
জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অষ্টম এইট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন মেজর জিয়ার অষ্টম বর্ণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে উই রিভল্ট (we revolt) বর্ণ আটটি। অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের রেজিমেন্টের ২৫শে মার্চ ১৯৭১ রাত ১২ টার পরে ২৬শে মার্চের প্রথম বহরে যেহেতু সেই ঘোষণা সেজন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬শে মার্চ। প্রেসিডেন্ট জিয়া যখন ভারতে সফরে যান, রাষ্ট্রপতি হিসেবে তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন রিসিভ পারসন ফাস্ট ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ। সারা পৃথিবী জানে সারা বাংলাদেশের মানুষ জানে কিন্তু মিথ্যা একটি টেলিগ্রাফিক মেসেজের বরাত দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা সেই টেলিগ্রাফিক মেসেজের বয়ান সংবিধানের তফসিলে ধারণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তাদের ‘মিথ্যার রাজনীতির’ ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিল।বাংলাদেশে আওয়ামী রাজনীতির চর্চাই ছিল মিথ্যার উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রহীনতার রাজনীতি।
এসময় তিনি বলেন, আমাদের ভালো রাজনৈতিক চর্চা করতে হবে। ভালো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এবং চর্চার মধ্য দিয়ে আওয়ামী বাকশালীদের অপরাজনীতির সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করতে হবে। আওয়ামী রাজনীতির চিরতরে কবর রচনা করতে হবে।আমরা যদি জাতীয় রাজনীতিতে ভুল করি, আমরা যদি গণতান্ত্রিক চর্চায় অভ্যস্ত না হই, এদেশে যদি ভালো আদর্শিক রাজনীতির স্থাপনা না করি, যদি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা না করি তাহলে একদিন এই পতিত ফ্যাসিবাদীরা প্রত্যাবর্তন করতে পারে।
তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যার অধীনেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৪ সালের রক্তঝরা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে যে ছাত্রগণ অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছে, সেটি শুধু ৩৬ দিনের লড়াই নয়, এটি দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের ফল।
তিনি অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ‘একক কন্ট্রাক্টর’ সেজে চেতনার ব্যবসা করতে করতে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। জুলাই-আগস্টের চেতনার কথা বলে যারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করছেন, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ছাত্রগণ অভ্যুত্থানের চেতনা কোনো ব্যক্তি বা দলের একক মালিকানা নয়; এটি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের লড়াই-সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। চেতনার রাজনৈতিক ব্যবসা যারাই করে, তাদের পরিণতি কখনোই শুভ হয় না।