top1
আজ ফেনী যাচ্ছেন জামায়াত আমির
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের নির্বাচনি জনসভায় যোগ দিতে আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) ফেনী যাচ্ছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলন জামায়াতে ইসলামী ফেনী জেলা শাখা এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সকাল ৮টা থেকে জনসভার কার্যক্রম শুরু হবে। সমাবেশে ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েমসহ আরও একাধিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেয়ার কথা রয়েছে।
এ সময় আরও জানানো হয়, জামায়াতের আমির ফেনীতে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরশুরামে সীমান্তবর্তী বল্লামুখার বাঁধ পরিদর্শন, জুলাই অভ্যুত্থানে নিহতদের কবর জিয়ারত, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং দাগনভূঞায় পথসভায় বক্তব্য রাখবেন।
ফেনী থেকে ডা. শফিকুর রহমান শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টায় লক্ষ্মীপুর, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কুমিল্লার লাকসাম এবং সাড়ে ৭টায় কুমিল্লা মহানগরীতে নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। তিনি রাতে কুমিল্লায় অবস্থান করবেন।
পরদিন শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নির্বাচনি জনসভা, এরপর দুপুর ১২টায় নিমসার ও দুপুর ২টায় দাউদকান্দিতে পথসভা শেষে ঢাকায় ফিরবেন তিনি। বিকেল সাড়ে ৪টায় ঢাকা-১১ এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ঢাকা-১০ আসনের নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন তিনি।
top1
জাতিসংঘ শান্তি কমিশনের ভাইসচেয়ার নির্বাচিত হলো বাংলাদেশ
২০২৬ সালের জন্য জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের (পিবিসি) ভাইসচেয়ার নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ।বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পিবিসির পাঁচ সদস্যের ব্যুরোর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।শুক্রবার ( ৩০ জানুয়ারি) নিউইয়র্কে বাংলাদেশের জাতিসংঘের স্থায়ী মিশন জানায়, কমিশনের ২০তম অধিবেশনের প্রথম সভায় কমিশনের সদস্যরা মরক্কোকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ, জার্মানি, ব্রাজিল এবং ক্রোয়েশিয়া ভাইসচেয়ার নির্বাচিত হয়েছে।শান্তি বিনির্মাণ কমিশন একটি আন্তঃসরকারি উপদেষ্টা সংস্থা, যা সংঘাত-আক্রান্ত দেশগুলোতে শান্তি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। কমিশন ৩১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত, যারা সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থায় নেতৃস্থানীয় সৈন্য এবং আর্থিক অবদানকারী দেশগুলো থেকে নির্বাচিত।২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ কমিশনের সদস্য। এর আগে ২০১২ সালে ও ২০২২ সালে সভাপতি এবং ২০১৩ ও ২০২৩ সালে সহ সভাপতি হিসেবে কমিশনের দায়িত্ব পালন করেছে।এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পর বাংলাদেশ ২০তম পিবিসি অধিবেশনের প্রথম সভায় ভাইসচেয়ার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি এবং মহাসচিবের পক্ষে শেফ ডি ক্যাবিনেট উপস্থিত ছিলেন এবং পিবিসির নিয়মের ওপর জোর দিয়ে বক্তব্য দেন।এক বিবৃতিতে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য বাংলাদেশের ওপর আস্থা ও আস্থা রাখার জন্য কমিশনের সদস্যদের ধন্যবাদ জানায়। জাতিসংঘের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং কার্যক্রমের পাশাপাশি এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।
top1
হুট করে প্লেনে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের নেই: তারেক রহমান
নওগাঁয় নির্বাচনী জনসভায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘হুট করে প্লেনে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের নেই। জনগণ সঙ্গে ছিল বলেই গত ১৭ বছর অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্যেও বিএনপি টিকে আছে’।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় নওগাঁ শহরের এটিএম মাঠে জেলা বিএনপি আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার কর্মসূচির অংশ হিসেবে নওগাঁ সফরে যান বিএনপির চেয়ারম্যান।
তারেক রহমান বলেন, ‘দেশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে এক পক্ষ দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আরেকটি পক্ষ আছে, যারা আগে থেকেই তাদের সঙ্গে ছিল। ১৭ বছর মাঠে-ঘাটে তাদের দেখা যায়নি। এখন আবার ভেতরে-ভেতরে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।’
তিনি বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনের মতো খালি বাক্সকে ভরা বাক্স বানানোর চেষ্টা যেন না হয়, সে জন্য সবাইকে ব্যালট বাক্স পাহারা দিতে হবে।
বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, ‘গত ১৭ বছরে দেশের মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমরা গ্রামের মানুষের, নারীদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাই। মানুষ যেন নিরাপদে পথে হাঁটতে পারে, নিরাপদে ঘুমাতে পারে—সে লক্ষ্যেই কাজ করব। ঢাকায় অনেক উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু মেগা প্রকল্প মানেই মেগা দুর্নীতি।’
কৃষকদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, ‘কৃষক ভালো থাকলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে।’
তিনি জানান, নওগাঁ অঞ্চলে ধানের পাশাপাশি আম উৎপাদন হয়, কিন্তু আম সংরক্ষণের জন্য হিমাগার নেই—এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কৃষিপণ্য কম খরচে ঢাকায় নিতে রেলব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
তিনি আরও বলেন, ‘শহীদ জিয়া পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদ মওকুফ করেছিলেন। আমরা ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদ মওকুফ করব। পর্যায়ক্রমে কৃষকদের কৃষি কার্ড দেওয়া হবে, যাতে বীজ ও সার সহজে পৌঁছে দেওয়া যায়।’
নারীদের উদ্দেশে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, মায়েদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে সরকারিভাবে মাসিক সুবিধা পাওয়া যাবে। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গ্রামে হেলথকেয়ার ব্যবস্থা চালু করা হবে।
শিক্ষিত বেকারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘সবাইকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে—এমন নয়। খেলাধুলা ও আইটি খাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে।’
তিনি জানান, আইটি সেক্টরে বিনিয়োগের জন্য বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা চলছে, যারা বাংলাদেশে এসে কাজ করতে আগ্রহী
top1
নাইকো মামলায় রায়: বাংলাদেশ পাবে ৪২ মিলিয়ন ডলার
টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র বিস্ফোরণ মামলায় আন্তর্জাতিক আদালতের রায় বাংলাদেশের পক্ষে এসেছে। ২০০৫ সালে সংঘটিত ভয়াবহ এই বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ বাবদ কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোকে ৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৫১৬ কোটি টাকা, প্রতি ডলার ১২৩ টাকা হিসাবে) বাংলাদেশকে দিতে হবে। ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটস (ইকসিড) এ রায় দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রেজানুর রহমান এ রায়ের বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক আদালতের এ রায়ে গ্যাসক্ষেত্রে প্রায় ৮ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪০ মিলিয়ন ডলার এবং পরিবেশসহ অন্যান্য ক্ষতির জন্য আরও ২ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সুনামগঞ্জের ছাতকে টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রটি ১৯৫৯ সালে আবিষ্কৃত হয়। পরের বছর কূপ খননের মাধ্যমে এক হাজার ৯০ মিটার থেকে এক হাজার ৯৭৫ মিটারের মধ্যে নয়টি গ্যাস স্তর শনাক্ত করা হয়। দীর্ঘদিন পরে ২০০৩ সালে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য গ্যাসক্ষেত্রটি কানাডিয়ান তেল-গ্যাস উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান নাইকোর কাছে হস্তান্তর করে সরকার। খনন কাজ শুরুর পর ২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন গ্যাসক্ষেত্রে পরপর দুটি মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ গ্যাস পুড়ে যায় এবং আশপাশের স্থাপনা ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।
এ ঘটনায় বাংলাদেশ নাইকোর কাছে ৭৪৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তারা তা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। ২০১৬ সালে নাইকোর বিরুদ্ধে প্রায় ৯ হাজার ২৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে ওয়াশিংটনের আদালতে মামলা করে বাংলাদেশ।
পেট্রোবাংলা জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল রায়ে নাইকোর তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনাতেই খননকাজ পরিচালিত হচ্ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম শিল্পের মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থ হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা না নেওয়ার কারণে বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে নাইকো সরাসরি এসব ঘটনার জন্য দায়ী। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে নাইকো ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।
জাতিসংঘ শান্তি কমিশনের ভাইসচেয়ার নির্বাচিত হলো বাংলাদেশ
আজ ফেনী যাচ্ছেন জামায়াত আমির
শেরপুরে পুলিশ কর্মকর্তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
top12 days ago
‘হাতে কোপ দিয়ে ৩২৬ ধারা বানাও’: নিজ কর্মীদের ফাঁসাতে বিএনপি নেতার ছেলের অডিও ভাইরাল
-
top22 days ago
আগুনে জাবির দুই শিক্ষার্থীসহ দগ্ধ ৪
-
top22 days ago
বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষ, আহত ৯০
-
top22 days ago
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘লজ্জাহীন পতিতালয়’ মন্তব্যে ক্যাম্পাসে আলোচনা-সমালোচনা
-
top12 days ago
নির্বাচনে কাদের পক্ষে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র, জানালেন রাষ্ট্রদূত
-
খেলাধুলা2 days ago
বিশ্বের ‘সবচেয়ে বাজে’ লিগের তকমা পেল বিপিএল
-
top22 days ago
চট্টগ্রামে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, কার্যালয় ভাঙচুর
-
আন্তর্জাতিক2 days ago
হরমুজ প্রণালির আকাশসীমা বন্ধ ঘোষণা করল ইরান