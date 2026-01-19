Connect with us

top3

আবারও বাড়ল স্বর্ণের দাম, ভেঙে গেছে সব রেকর্ড

Published

9 minutes ago

on

আবারও বড় এক লাফ দিয়েছে স্বর্ণের দাম। এবার পুরোনো সব রেকর্ড ভেঙে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে স্বর্ণের দাম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপের কয়েকটি শীর্ষ দেশকে শুল্ক আরোপের হুমকি দেওয়ার পর এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিশ্ববাজারে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) মার্কিন স্পট মার্কেটে লেনদেনের একপর্যায়ে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম বেড়ে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৬৯০ দশমিক ৫৯ ডলারে (যা বাংলাদেশি ৫,৭৩,২২৯ টাকা) পৌঁছায়। একই সময়ে রুপার দাম উঠে যায় আউন্স প্রতি ৯৪ দশমিক ১২ ডলারে, যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। (১ আউন্স = প্রায় ২ দশমিক ৪৩ ভরি)

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে নেওয়ার পরিকল্পনার বিরোধিতা করায় যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস ও ফিনল্যান্ডের ওপর শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এসব দেশ থেকে আমদানি করা সব ধরনের পণ্যের ওপর আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে বলে জানান তিনি।

পোস্টে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রিনল্যান্ড কেনার অনুমতি দেওয়া হবে ততক্ষণ ইউরোপের মিত্রদের ওপর শুল্ক আরোপ ক্রমবর্ধমান হারে অব্যাহত রাখা হবে।

এমন উদ্বেগের মধ্যে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে স্বর্ণ ও রুপার দিকে ঝুঁকেছেন বিনিয়োগকারীরা। এশিয়ার বাজারেও দিনের শুরুতেই সেই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশ্লেষকদের মতে, শুল্ক আরোপ ও সম্ভাব্য বাণিজ্য উত্তেজনা ঘিরে অনিশ্চয়তা বাড়ায় বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ এড়িয়ে স্বর্ণ ও রুপার মতো নিরাপদ সম্পদের দিকে ঝুঁকছেন।

এদিকে দেশের বাজারে ইতোমধ্যে ইতিহাসের সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হচ্ছে স্বর্ণ। গত ১৫ জানুয়ারি থেকে দেশের বাজারে প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেটের স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে ২ লাখ ৩৪ হাজার ৬৮০ টাকায়। এ ছাড়া, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণ ২ লাখ ২৪ হাজার ৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণ ১ লাখ ৯১ হাজার ৯৮৯ এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণ ১ লাখ ৫৭ হাজার ২৩১ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বর্তমানে। 

অন্যদিকে দেশের বাজারে ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ৫ হাজার ৯৪৯ টাকায়। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৫ হাজার ৭১৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৪ হাজার ৮৯৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপা ৩ হাজার ৬৭৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বিশ্ববাজারে ফের স্বর্ণ-রুপার দামে যে লাফ দেখা গেছে, তার প্রভাব পড়তে পারে দেশের বাজারেও। ফলে, বাংলাদেশেও নতুন আরেক রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে স্বর্ণ-রুপার দামে। 

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top3

সিরিয়ার সঙ্গে কুর্দি বাহিনীর ‍যুদ্ধবিরতি সই

Published

59 minutes ago

on

জানুয়ারি ১৯, ২০২৬

By

কুর্দি নিয়ন্ত্রিত সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) সঙ্গে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছে সিরিয়া সরকার। এ চুক্তির মধ্য দিয়ে গত কয়েক দিনের তীব্র সংঘাতের অবসান হয়েছে। চুক্তির আওতায় কুর্দিদের বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে একীভূত করা হবে।

২০২৪ সালের শেষের দিকে বিভিন্ন বিদ্রোহীদের গোষ্ঠীর হাতে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন আহমেদ আল-শারা। শারার ইসলামপন্থি সরকার শুরু থেকে এসডিএফকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একীভূত করতে চেষ্টা করে। উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ এসডিএফ তাতে এতদিন রাজি হয়নি; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের চাপে কুর্দিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ সংগঠনটি শেষ পর্যন্ত তা করতে বাধ্য হলো।

সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, সিরিয়ার সরকার ও এসডিএফের মধ্যে ১৪ দফার ভিত্তিতে চুক্তি হয়েছে। এতে সরকারের পক্ষে প্রেসিডেন্ট শারা ও এসডিএফের পক্ষে আবদি স্বাক্ষর করেছেন। তবে তারা একই জায়গায় বসে চুক্তিতে সই করেননি।

কুর্দি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আবদি সোমবার রাজধানী দামেস্কে গিয়ে শারার সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠক শেষে নিজ অঞ্চলে ফিরে তিনি চুক্তির বিস্তারিত জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত টম ব্যারাক এ চুক্তিকে একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল’ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেন, ‘পূর্ণাঙ্গ একীভূতকরণ চুক্তির বিস্তারিত চূড়ান্ত হয়নি। এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ সামনে রয়ে গেছে।’

চুক্তির অধিকাংশ শর্ত কুর্দি-নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) বিপক্ষে গেছে। তাই এ চুক্তিকে সংগঠনটির জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। সংগঠনটি এক দশকের বেশি সময় ধরে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি আধা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল পরিচালনা করে আসছিল।

চুক্তি অনুসারে, এসডিএফকে দুটি আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ থেকে সরে যেতে হবে। প্রদেশ দুটি হলো—দেইর আল-জোর ও রাক্কা। এর মধ্যে দেইর আল-জোর সিরিয়ার প্রধান তেল ও গম উৎপাদনকারী অঞ্চল এবং ফোরাত নদীর তীরবর্তী রাক্কা গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ বাঁধের জন্য বিখ্যাত।

Continue Reading

top3

নতুন মানচিত্রে অ্যান্টার্কটিকার বরফের নিচের অজানা পৃথিবী উন্মোচিত

Published

13 hours ago

on

জানুয়ারি ১৮, ২০২৬

By

অ্যান্টার্কটিকার কয়েক কিলোমিটার পুরু বরফের স্তরের নিচে লুকিয়ে থাকা ভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। স্যাটেলাইট ডেটা এবং পুরো মহাদেশজুড়ে গ্লেশিয়ারের গতিবিধি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি এ নতুন মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এতে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বরফের নিচের ভূখণ্ড সম্পর্কে গভীর ধারণা মিলেছে।

সম্প্রতি বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষকরা বরফপ্রবাহের গতি ও চাপ বিশ্লেষণ করেছে। এর ভিত্তিতে নিচের ভূমির আকৃতি কেমন হতে পারে তার ধারণা পাওয়া গেছে। কারণ, বরফ যেভাবে প্রবাহিত হয় তা অনেকাংশে নির্ভর করে নিচের পৃষ্ঠ সমতল না পাহাড়ি তার ওপর। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাজার হাজার বছর আগের বিভিন্ন অজানা পাহাড়, উপত্যকা এবং ঢেউয়ের মতো ভূ-আকৃতি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

নতুন মানচিত্রে আরও স্পষ্টভাবে একাধিক লুকানো পর্বতমালা ধরা পড়েছে। এসব পুরোনো মানচিত্রে প্রায় অদৃশ্য ছিল। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এসব পর্বতশ্রেণি বরফের প্রবাহকে ধীর বা দ্রুত করতে পারে, যা ভবিষ্যতে বরফ গলার হার নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গবেষকরা জানিয়েছেন, মানচিত্রটি শতভাগ নিখুঁত নয় এবং কিছু অঞ্চলে এখনো অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। তবে এটি অ্যান্টার্কটিকার ভবিষ্যৎ আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বরফ গলার গতি কীভাবে বাড়তে পারে এবং এর প্রভাব বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় কীভাবে পড়বে সেসব বিষয় বোঝার জন্য এই মানচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিবিসি জানিয়েছে, আগে বরফের নিচের ভূমি চিহ্নিত করতে বিজ্ঞানীরা মূলত স্থলে বা বিমান থেকে পরিচালিত রাডার জরিপের ওপর নির্ভর করতেন। তবে অ্যান্টার্কটিকার বরফের পুরুত্ব কোনো কোনো জায়গায় তিন মাইল পর্যন্ত হওয়ায় এসব জরিপ সীমাবদ্ধ থাকত নির্দিষ্ট ফ্লাইটপাথ বা সংকীর্ণ ট্র্যাকের মধ্যেই। ফলে বিশাল অঞ্চলের তথ্য মানুষের কাছে থেকে যেত অজানা।

ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গের অধ্যাপক রবার্ট বিংহাম বলেন, ‘পুরো অ্যান্টার্কটিকার ভূমিকে একসঙ্গে দেখার সুযোগ পাওয়া সত্যিই রোমাঞ্চকর। এটি এমন যেন স্কটিশ হাইল্যান্ডস বা ইউরোপীয় আলপস পাহাড় বরফে ঢাকা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।’

তিনি জানান, পুরোনো জরিপগুলোর মধ্যে অনেক সময় কয়েক দশক কিলোমিটার ব্যবধান থাকত, যার ফলে ডেটায় বড় পার্থক্য তৈরি হতো। নতুন প্রযুক্তি ও স্যাটেলাইট বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই সীমাবদ্ধতা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে

Continue Reading

top3

প্রার্থিতা নিয়ে আপিল শুনানিতে পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি: সিইসি

Published

15 hours ago

on

জানুয়ারি ১৮, ২০২৬

By

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করা আবেদনের আপিল শুনানিতে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে টানা নয় দিনের আপিল শুনানি শেষে প্রার্থী, আইনজীবী ও সাংবাদিকসহ সকলের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেন।

সিইসি বলেন, ‘নয় দিনব্যাপী আপিল শুনানি সমাপ্ত হয়েছে। ভোট সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে আমরা সবার সহযোগিতা চাই। নির্বাচন কমিশন একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে চায়। কোনো পক্ষকে সুবিধা দেওয়ার জন্য ইসি রায় দেয়নি।’

এ সময় নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ মন্তব্য করেন, ‘আইন অনুমোদন করায় অনেক ক্ষেত্রে মনে কষ্ট নিয়ে আমাদের ঋণখেলাপিদেরও বৈধতা দিতে হয়েছে।’

এর আগে গত ১০ জানুয়ারি এই আপিল শুনানি শুরু হয়েছিলো।

Continue Reading

Trending