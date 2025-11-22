top1
আবারও ভূমিকম্প, এবার উৎপত্তি বাড্ডায়
ডেস্ক নিউজ
আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ঢাকায়। এবার মাত্রা রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৩ ছিল বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৪ সেকেন্ডে অনুভূত এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল রাজধানীর বাড্ডা। সূত্র: আবহাওয়া অধিদপ্তর।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস)। সংস্থাটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩ এবং উৎপত্তিস্থল নরসিংদী থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে। এর গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।
আবহাওয়া অফিসের সিসমিক সেন্টার (আগারগাঁও) থেকে উৎপত্তিস্থলের দূরত্ব ছিল মাত্র ৬ কিলোমিটার পূর্বে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা রুবাঈয়্যাৎ কবীর জানান, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটের দিকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩.৭। উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী ঢাকার বাড্ডায়।
তবে, মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩ এবং উৎপত্তিস্থল নরসিংদী থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে। এর গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।