আবারও ভূমিকম্প, এবার উৎপত্তি বাড্ডায়

শিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষে রনক্ষত্র তিতুমীর কলেজে, আহত ৮

প্রশাসনকে উঠ-বস করিয়ে মামলা ও গ্রেপ্তার করাতে চাই জামাত

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প অনুভূত

আওয়ামীলীগের মৃত্যু হয়েছে ঢাকায়, দাফন দিল্লিতে -সালাহউদ্দিন আহমেদ

ভোটকেন্দ্র দখলের চেষ্টা করলে উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে -আমীরে জামায়াত

রাজধানীতে সড়ক অবরোধ করে নার্সদের সমাবেশ

কিছু আলেম হাসিনাকে কওমি জননী উপাধি দিয়েছিল: মির্জা ফখরুল

দেশে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফের ভূমিকম্প

ন্যায়ভিত্তিক, পরিবেশ ও নারীবান্ধব সমাজ গঠনের আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার

Published

13 hours ago

on

ডেস্ক নিউজ   

আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ঢাকায়। এবার মাত্রা রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৩ ছিল বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। 

শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৪ সেকেন্ডে অনুভূত এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল রাজধানীর বাড্ডা। সূত্র: আবহাওয়া অধিদপ্তর। 

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস)। সংস্থাটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩ এবং উৎপত্তিস্থল নরসিংদী থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে। এর গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।

আবহাওয়া অফিসের সিসমিক সেন্টার (আগারগাঁও) থেকে উৎপত্তিস্থলের দূরত্ব ছিল মাত্র ৬ কিলোমিটার পূর্বে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা রুবাঈয়্যাৎ কবীর জানান, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটের দিকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩.৭। উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী ঢাকার বাড্ডায়।

তবে, মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩ এবং উৎপত্তিস্থল নরসিংদী থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে। এর গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।

