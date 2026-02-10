Connect with us

রাজনীতি

আমরা বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশা করছি : নজরুল ইসলাম

Published

17 minutes ago

on

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, যেহেতু আমরা নির্বাচনে অংশ নেওয়া সব দলই একটি সুষ্ঠু ভোট চাই, তাই আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার প্রত্যাশা করছি।

মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন।

নজরুল ইসলাম খান জানান, নির্বাচনের আগে ভোটারদের টাকা দেওয়াসহ নানা অনৈতিক ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। টকশোতে নীতিবাক্য বলেন এমন ব্যক্তিরাও ভোটারদের টাকা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কমিশনকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। গণমাধ্যমে খবর এসেছে যে, বিশেষ পোশাক এবং জাল ব্যালট পেপার ছাপানো হচ্ছে। সিলসহ সরঞ্জাম ধরাও পড়ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখন ইসির অধীনে। তাই এসব ঘটনা কেন আগে থেকে নজরে আসছে না।

মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে আসা বিভিন্ন গুঞ্জন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোন ডিসি কোন দলের লোক এমন হিসাব ছড়ানো হচ্ছে। আমরা এটাকে গুজব হিসেবেই দেখতে চাই। তবে কমিশনকে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড বিশেষ কোনো দলের পক্ষপাতমূলক না হয়। কোনো অভিযোগের সত্যতা পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা চাই একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। আমাদের প্রার্থী ও এজেন্টদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাতে কোনোভাবেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত না হয়।

নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে এই বিএনপি নেতা বলেন, এখনও তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আশা করছি বড় কোনো সমস্যা হবে না।

জামায়াতের হামলায় বিএনপি নেতার চোখ নষ্ট, খবর শুনে মায়ের মৃত্যু

Published

1 minute ago

on

ফেব্রুয়ারি ১০, ২০২৬

By

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়ার নন্দীগ্রামে ভোটের টাকা বিতরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন বিএনপি নেতা মাসুদ রানা ওরফে মজিদ। এ ঘটনায় তার একটি চোখ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছেলের ওপর হামলার খবর শুনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তার মা মাজেদা বেগম।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে নন্দীগ্রাম উপজেলার থালতা-মাঝগ্রাম ইউনিয়নের পারশন গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্র জানায়, দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোট কেনার অভিযোগে দুইজনকে আটক করে বিএনপি নেতাকর্মীরা। পরে ওই খবর ছড়িয়ে পড়লে রাত গভীর হলে অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেলে করে জামায়াতের কর্মী-সমর্থকেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে মাসুদ রানার বাড়িতে হামলা চালায়।

হামলার সময় বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয় এবং আশপাশের কয়েকটি বাড়িতেও আক্রমণ চালানো হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে মাসুদ রানার চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। পরে তাকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, ছেলের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে—এমন খবর শোনার পরপরই আতঙ্কে মাজেদা বেগম অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়।
ঘটনার পর মঙ্গলবার বগুড়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি নেতারা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হামলার অভিযোগ করেন। তবে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত প্রার্থীর পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করা হয় এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করা হয়।

এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার শাহাদাত হোসেন জানান, ঘটনার পরপরই অতিরিক্ত পুলিশ ও গোয়েন্দা সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তদন্ত শেষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

রাজনীতি

‘দাঁড়িপাল্লায় ভোট না দিলে ইন্ডিয়া পাঠানোর ভয় দেখাচ্ছে জামাত’ দাবিতে ভুয়া ভিডিও প্রচার

Published

25 minutes ago

on

ফেব্রুয়ারি ১০, ২০২৬

By

‘দাঁড়িপাল্লায় ভোট না দিলে আমাদেরকে ইন্ডিয়াতে পাঠানোর ভয় দেখাচ্ছে জামাত ইসলাম, কিন্তু আমরা সবাই ধানের শীষে ভোট দিব’—একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারী এভাবে আতঙ্কের কথা বলছেন এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ফেসবুকে বিএনপি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রুপেও পোস্ট করা হয়েছে ভিডিওটি। 

তবে গণমাধ্যম এশিয়া পোস্টের যাচাইয়ে দেখা গেছে, ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ভিডিওটির মূল আধেয় অভিন্ন রেখে দুটি ধরন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে।

যাচাইয়ে দেখা যায়, জোকভার্স নামে একটি ফেসবুক পেইজে পোস্ট করা ভিডিওটির ওপরের দিকে বামপাশে ইংরেজিতে লাইভ লিখে পাশে লাইভ নির্দেশক হিসেবে লাল বিন্দু দেওয়া হয়েছে। ভিডিওটির ফ্রেমের মধ্যে লেখা আছে, ‘জামাতি ইসলামির হুমকির অভিযোগ’ এবং ‘আমরা হিন্দু মহিলা-—ভয় দেখানো হচ্ছে এটা মেনে নেয়া যায়না’ (লেখা অপরিবর্তিত)। ফেসবুকে পোস্টটির ক্যাপশন হিসেবে লেখা আছে, ‘ভোটের আগে হিন্দু পল্লীতে আতঙ্ক—হুমকি ও নির্যাতনের অভিযোগ, অসহায় নারীদের লাইভ আর্তনাদ।’

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভিডিওটি ১৭ লাখের বেশি নেটিজেন দেখেছে এবং ৪৫ হাজার বারের বেশি শেয়ার করা হয়েছে। এতে ৬৮ হাজারের বেশি প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি মন্তব্য এসেছে ৩ হাজারের কাছাকাছি। ভিডিওতে করা দাবিটি বিশ্বাস করে মন্তব্য করেছেন শত শত নেটিজেন। যেমন: আব্দুর রব নামে একজন লিখেছেন, ‘যারা আপনাদের ভয় দেখায় তারা তো একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী, জামায়াতের কাজ হচ্ছে মানুষকে ভয় দেখানো। কারণ তারা জানে, নির্বাচনে জনগণ তাদেরকে ভোট দেবে না। তাই তারা পাগল হয়ে গেছে।’

আখতার হোসেন নামে আরেকজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘এঁরা ভারতীয় হিন্দু ভারতের ষড়যন্ত্র।’

অন্যদিকে, ভিডিওর ফ্রেমে ‘তারেক জিয়ার হাতকে শক্তিশালী কারুন, ধানের শীষে ভোট দিন’ লেখা আরেকটি ভিডিও টিকটক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে। ভিডিওটির এই ধরনটি রাশেদুল ইসলাম সবুজ নামে একজন ব্যক্তির একাউন্টে ৬ হাজারের কাছাকাছি প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি ৯১ হাজার বারের বেশি দেখা হয়েছে। সেখানেও দাবিটি বিশ্বাস করে প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা গেছে অনেক নেটিজেনকে। যেমন সেখানে, সুমাইয়া আকতার নামে একজন মন্তব্য করেছেন, ‘কোনো রাজাকারের বাচ্চার ঠাঁই হবে না। পাকিস্তানের দালালেরা পাকিস্তানে যাইতে হবে ইনশাআল্লাহ।’

মোহাম্মদ নানু মিয়া নামে অন্য একজন লিখেছেন, ‘তোমাদের কোনো ভয় নাই। ধানের শীষে ভোট দিয়ে তারেক জিয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন মুখী বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। জামায়াত ভয় দেখিয়ে কিছু করতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ।’

তবে, এআই কন্টেন্ট শনাক্তকারী টুলস SynthID-তে ভিডিওটি আপলোড করে জানা গেছে, এর অডিও এবং ভিডিওটি গুগল এআই (AI) ব্যবহার করে তৈরি বা এডিট করা হয়েছে। ১৬ সেকেন্ডের ভিডিওটিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ‘সিন্থ-আইডি’ ডিজিটাল ওয়াটারমার্ক শনাক্ত করা হয়েছে। যা নির্দেশ করে, এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি।

অন্যদিকে, এআই ইমেজ সনাক্তকারী টুলস আনডিটেক্টেভল.এআইয়ে ভিডিওটির একাধিক ছবি আপলোড করে জানা গেছে, এর ৯২ শতাংশই এআই এবং মাত্র ৩ শতাংশ বাস্তব। এ ছাড়াও এ সম্পর্কিত কি-ওয়ার্ড সার্চ করে বাংলাদেশের কোনো সংবাদমাধ্যমে এ সম্পর্কিত কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি।

সংবাদ

সুতরাং, ‘দাঁড়িপাল্লায় ভোট না দিলে আমাদেরকে ইন্ডিয়াতে পাঠানোর ভয় দেখাচ্ছে জামাত ইসলাম’ এমন দাবি করে হিন্দু নারীকে ফ্রেমে রেখে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

ভোটের এক দিন আগে কুমিল্লার মঞ্জুরুল মুন্সীকে বহিষ্কার করল বিএনপি

Published

1 hour ago

on

ফেব্রুয়ারি ১০, ২০২৬

By

কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনে ঋণখেলাপির দায়ে মনোনয়ন বাতিল হওয়া সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতা মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

এতে বলা হয়, দলীয় নীতি, আদর্শ এবং সংগঠন পরিপন্থী বক্তব্য ও কার্যকলাপের জন্য বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলীয় সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এর আগে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর একটি বিতর্কিত বক্তব্য ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে পড়ে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলা গুনাইঘর (উত্তর) ইউনিয়নের বাকসার গ্রামে একটি নির্বাচনি উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এবং ভোটাররা অন্য কোথাও ভোট দিলে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না। তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

তবে, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর দাবি, ভিডিওটি কেটে বিকৃত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

