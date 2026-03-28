আন্তর্জাতিক
আমি নিজেকে শান্তির দূত মনে করি: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি একজন ‘শান্তির দূত’। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে এভাবেই তিনি তার উত্তরাধিকার দেখতে চান বলেও জানান তিনি।
শনিবার বার্তা সংস্থা এপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নিজের উত্তরাধিকার কেমন দেখতে চান— সাংবাদিকেরা এমন প্রশ্ন করেছিলেন ট্রাম্পকে। জবাবে তিনি বলেন, ‘এটা বলা আমার জন্য ঠিক শোনাবে না, কিন্তু আমি চাই আমার উত্তরাধিকার একজন মহান শান্তির দূত হিসেবে তৈরি হোক।’
তিনি আরো বলেন, ‘আমি সত্যিই বিশ্বাস করি আমি একজন শান্তির দূত। এই মুহূর্তে হয়তো তেমনটা মনে হচ্ছে না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমি একজন শান্তির দূত।’
ইরান যুদ্ধে হুতিদের অংশগ্রহণে বিপাকে ইসরায়েল
গাজা যুদ্ধ শুরুর পর ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলে হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা খুব একটা ক্ষয়ক্ষতি করতে পারেনি। কেন না, এসব হামলা ছিল বিক্ষিপ্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্রই মাঝপথে আটকে দেওয়া হয়েছিল।
তবে কয়েক মাস পরই ২০২৪ সালের জুলাইয়ে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ইসরায়েলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে একটি হুতি ড্রোন তেল আবিবের একটি আবাসিক ভবনে আঘাত হানলে এক বেসামরিক নাগরিক নিহত হন।
ইসরায়েলের ওপর ইয়েমেনের হুতিদের আবার হামলা শুরু হওয়া দেশটির জন্য বাড়তি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে; যদিও এটি বড় কোনো সামরিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করার সম্ভাবনা কম। তবে হুতিরা যদি লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল লক্ষ্য করে নতুন করে হামলা শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়, তবে এর প্রভাব হবে নাটকীয়।
বর্তমানে সৌদি আরব হরমুজ প্রণালি এড়াতে লোহিত সাগর উপকূলের ইয়ানবু বন্দর দিয়ে একটি পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৪০ লাখ ব্যারেল তেল পাঠাচ্ছে। এশিয়ার বাজারের উদ্দেশ্যে পাঠানো এ তেলের জাহাজগুলো ইয়েমেনের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়।
২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫-এর শুরু পর্যন্ত হুতিরা লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজে প্রায় ২০০টি হামলা চালিয়েছে। এতে ৩০টির বেশি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া অন্তত একটি জাহাজ ছিনতাই করা হয়েছে। ফলে বাব আল-মানদাব প্রণালি ও সুয়েজ খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছিল।
ইরান যদি কার্যত হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয় এবং একই সঙ্গে হুতিরা লোহিত সাগরের পথটিও বন্ধ করে দেয়, তবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথের এ যুগপৎ বন্ধ হওয়া বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে।
তথ্যসূত্র: বিবিসি
ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বড় আন্দোলনের ডাক
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আবারও বড় আকারে ‘নো কিংস’ আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়েছে। শনিবার যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে লাখো মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আয়োজকদের দাবি, এটি হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নজির। দেশটির ৫০টি অঙ্গরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ৩,২০০-এর বেশি কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা রয়েছে।
আন্দোলনকারীরা বলছেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ, জ্বালানি ও নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং অভিবাসন নীতির কারণে মানুষের অসন্তোষ বাড়ছে।
‘৫০৫০১’ নামের সংগঠনের সমন্বয়ক সারা পার্কার বলেন, ‘গ্যাস ও খাদ্যের দাম বাড়ছে, আর একই সঙ্গে ইরানে একটি অবৈধ যুদ্ধ চলছে। মানুষ এখন ক্ষুব্ধ।’
সম্প্রতি এক জরিপেও দেখা গেছে, অভিবাসন, ইরান ইস্যু এবং জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় প্রেসিডেন্টের ভূমিকা নিয়ে বেশিরভাগ ভোটার অসন্তুষ্ট।
এই আন্দোলনের পেছনে রয়েছে বিভিন্ন সংগঠন, যেমন আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন, পাবলিক সিটিজেন, মুভ অন ও ইন্ডিভিজিবল। আয়োজকদের মতে, আগের দুই দফার চেয়েও এবারের আন্দোলন বড় হবে। এর আগে অক্টোবরের কর্মসূচিতে প্রায় ৭০ লাখ মানুষ অংশ নিয়েছিল।
পাবলিক সিটিজেনের সহ-প্রধান লিসা গিলবার্ট বলেন, ‘এটি কোনো দলীয় বিষয় নয়। এটি দেশপ্রেমের প্রশ্ন। আমেরিকায় কোনো রাজা নেই—এটাই আমরা বলতে চাই।’
এর আগে জুন মাসে ট্রাম্পের জন্মদিনে সামরিক কুচকাওয়াজ আয়োজনের প্রতিবাদে প্রথম ‘নো কিংস’ আন্দোলন শুরু হয়।
তখন ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, কোনো বিক্ষোভ হলে তা কঠোরভাবে দমন করা হবে।
তবে আয়োজকরা জানিয়েছেন, তারা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বিশ্বাসী এবং কোনো ধরনের সহিংসতায় জড়াবেন না।
যুক্তরাষ্ট্রের ‘খারাপের চেয়েও খারাপ’ তালিকায় ১০ বাংলাদেশি
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান শুরু হয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) গ্রেপ্তার হওয়া ‘ওর্স্ট অব দ্য ওর্স্ট’ বা ‘খারাপের চেয়ে খারাপ’ বিদেশি অপরাধীদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস)। প্রকাশিত তালিকায় বিভিন্ন দেশের অপরাধীদের পাশাপাশি অন্তত ১০ জন বাংলাদেশির নাম ও তাদের অপরাধের বিবরণ উঠে এসেছে।
আইসিইর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশিদের মধ্যে রয়েছেন—কাজী আবু সাঈদ। ক্যানসাস অঙ্গরাজ্য থেকে গ্রেপ্তার সাঈদের বিরুদ্ধে শিশুদের যৌন হেনস্তা, অবৈধ জুয়া পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।
তালিকায় আছেন শাহেদ হাসান নামে এক বাংলাদেশি। শাহেদকে নর্থ ক্যারোলিনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গোপনে অস্ত্র বহন এবং চুরির অভিযোগ রয়েছে।
মোহাম্মদ আহমেদ ও মো. হোসেন নামে আরও দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে নিউইয়র্ক থেকে। তাদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন ও যৌন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।
মাহতাবউদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ভার্জিনিয়ার চ্যান্টিলি শহর থেকে। তার বিরুদ্ধে গাঁজাসহ অন্যান্য মাদক বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।
টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের মার্লিন শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে নেওয়াজ খানকে। মাদকসংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।
ইশতিয়াক রাফি নামে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ভার্জিনিয়ার মানাসাস শহর থেকে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক রাখার অভিযোগ রয়েছে।
ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির অভিযোগে বাংলাদেশি নাগরিক আলমগীর চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মিশিগানের মাউন্ট ক্লেমেন্স থেকে। একই অভিযোগে কণক পারভেজ নামে আরেক বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হয়েছেন অ্যারিজোনা থেকে।
চুরির অভিযোগে শাহরিয়া আবিরকে ফ্লোরিডা প্যানস্কলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশনায় তারা জননিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ এমন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করছে। ডিএইচএসের বার্তায় বলা হয়েছে, ‘আইসিইর পরিশ্রমী সদস্যরা প্রেসিডেন্টের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন। আমরা সেই সব অবৈধ ব্যক্তিকে দিয়ে বিতাড়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছি যারা গুরুতর অপরাধে জড়িত।’
