অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য
আরও কমলো স্বর্ণের দাম
দেশের বাজারে ফের কমানো হয়েছে স্বর্ণের দাম। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণের দাম কমানো হয়েছে ৬ হাজার ৫৯০ টাকা। এতে ভরিপ্রতি স্বর্ণের দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫১ হাজার ১৮৪ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) জানিয়েছে, সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে নতুন এই দাম কার্যকর হবে। এদিন বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটির বৈঠকে স্বর্ণের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
এর আগে রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) রাতে ঘোষণা দিয়ে আজ থেকে ভরিপ্রতি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৯২৫ টাকা কমানো হয়েছিল। তবে রাতের সেই সিদ্ধান্তের পর সোমবার সকালে আবারও দাম কমানোর ঘোষণা এলো।
নতুন দর অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ৬ হাজার ২৯৮ টাকা কমিয়ে ২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৫৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ৫ হাজার ৩৬৫ টাকা কমিয়ে নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫ হাজার ৫২০ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৬৮ হাজার ১৯৫ টাকা।
তবে স্বর্ণের দাম কমলেও রুপার দামে কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাজুসের তথ্যমতে, ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৭ হাজার ২৯০ টাকা, ২১ ক্যারেটের রুপা ৬ হাজার ৯৪০ টাকা, ১৮ ক্যারেটের রুপা ৫ হাজার ৯৪৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম ৪ হাজার ৪৩২ টাকা অপরিবর্তিত রয়েছে।
জানুয়ারিতে এলো ইতিহাসের তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স
গত জানুয়ারি মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩১৭ কোটি বা ৩ দশমিক ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা দেশের ইতিহাসে কোনো এক মাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স। সে হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ১০ কোটি ২৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স।
রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, জানুয়ারিতে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩১৭ কোটি ডলার। আর গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ২১৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার। অর্থাৎ বছর ব্যবধানে রেমিট্যান্সপ্রবাহ বেড়েছে।
এর আগে গত ডিসেম্বরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩২২ কোটি ৬৬ লাখ ৯০ হাজার ডলার। যা ছিল দেশের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ও চলতি অর্থবছরের কোনো এক মাসে আসা সর্বোচ্চ প্রবাস আয়। তবে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছিল গত বছরের মার্চে। সেই মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছিলেন ৩২৯ কোটি ৫৬ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার।
আর ২৯-৩১ জানুয়ারি প্রবাসীরা দেশে ২২ কোটি ৯০ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে এসেছে ১ হাজার ৯৪৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। বছর ব্যবধানে যা বেড়েছে ২১ দশমিক ৮০ শতাংশ।
এর আগে গত ডিসেম্বরে দেশে এসেছে ৩২২ কোটি ৬৬ লাখ ৯০ হাজার ডলার। যা চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের যে কোনো মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং দেশের ইতিহাসে কোনো এক মাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স।
ফেব্রুয়ারিতে এলপি গ্যাসের দাম বাড়বে না কমবে, জানা যাবে সোমবার
চলতি ফেব্রুয়ারিতে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম বাড়ছে নাকি কমছে, তা জানা যাবে সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি)। এদিন এক মাসের জন্য এলপিজির নতুন দাম ঘোষণা করা হবে।
রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)।
এতে বলা হয়, সৌদি আরামকো ঘোষিত সৌদি সিপি অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য ভোক্তা পর্যায়ে বেসরকারি এলপিজির মূল্য সমন্বয় সম্পর্কে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের নির্দেশনা সোমবার বিকেল ৩টায় ঘোষণা করা হবে।
সোমবার এলপিজির পাশাপাশি ঘোষণা করা হবে অটোগ্যাসের দামও।
এর আগে গত ৪ জানুয়ারি সবশেষ সমন্বয় করা হয় এলপি গ্যাসের দাম। সে সময় ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৫৩ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার ৩০৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
একই দিন সমন্বয় করা হয় অটোগ্যাসের দাম। সে সময় ভোক্তা পর্যায়ে ২ টাকা ৪৮ পয়সা বাড়িয়ে অটোগ্যাসের মূসকসহ দাম প্রতি লিটার ৫৯ টাকা ৮০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছিল।
সবজিতে স্বস্তি, মাংস-মশলায় অস্বস্তি: শবে বরাত ও রমজানের আগেই উত্তপ্ত বাজার
আসন্ন পবিত্র শবে বরাত ও রমজানকে কেন্দ্র করে রাজধানীর নিত্যপণ্যের বাজারে মিশ্র পরিস্থিতি বিরাজ করছে। শীতকালীন সবজির পর্যাপ্ত সরবরাহে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের নাগালে থাকলেও, মাংস, সুগন্ধি চাল, গুঁড়ো দুধ এবং মশলার আকাশচুম্বী দাম ক্রেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সাধারণ ক্রেতাদের অভিযোগ, উৎসবের সুযোগ নিয়ে সিন্ডিকেট ও সরবরাহকারীরা কারসাজি করে দাম বাড়াচ্ছে।
সবজি ও আলুর বাজারে স্থিতিশীলতা
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) পুরান ঢাকার নারিন্দা ও রায়সাহেব বাজারসহ বেশ কিছু বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সবজির বাজার এখন অনেকটাই ক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণে।
স্বস্তির খবর: অধিকাংশ সবজি এখন ৬০ টাকার নিচে বিক্রি হচ্ছে।
দরদাম: প্রতি পিস ফুলকপি ও বাঁধাকপি ৩০–৪০ টাকা, সিম প্রতি কেজি ৩০–৫০ টাকা। এ ছাড়া মিষ্টি কুমড়া, মুলা, পেঁপে ও ব্রকলির দামও সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে।
আলুর চমক: সপ্তাহের ব্যবধানে আলুর দাম কেজিতে ৫-১০ টাকা কমে এখন ২০-২৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।
বাজারের খুচরা বিক্রেতা কুদ্দুস জানান, সরবরাহ ভালো থাকায় সবজির দাম সহনীয়, তবে রমজানের আগাম চাহিদার কারণে কাঁচা মরিচ ও শসার দাম কিছুটা চড়া।
মাংস ও ডিমের বাজারে অস্থিরতা
সবজির স্বস্তি ম্লান হয়ে গেছে মাংসের বাজারে। জানুয়ারির শুরুতে ব্রয়লার মুরগির দাম ১৬০ টাকার ঘরে থাকলেও মাসের শেষে তা বড় লাফ দিয়েছে।
মুরগি: ব্রয়লার মুরগি এখন বিক্রি হচ্ছে ১৮০-১৮৫ টাকা কেজিতে।
গরুর মাংস: এলাকাভেদে প্রতি কেজি গরুর মাংসের দাম ৮০০ টাকা ছাড়িয়েছে।
ডিম: প্রতি ডজন ফার্মের ডিম বিক্রি হচ্ছে ১১০-১২০ টাকায়।
ক্রেতাদের দাবি, উৎসবকে সামনে রেখে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।
গুঁড়ো দুধ ও চালের দামে বাড়তি বোঝা
প্যাকেটজাত ও আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রেও কোম্পানিগুলো দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।
সুগন্ধি চাল: কেজিতে ১৫ টাকা বেড়ে প্যাকেটজাত চিনিগুঁড়া চাল এখন ১৭৫ টাকা।
শিশু খাদ্য: নেসলের ল্যাকটোজেন ও ন্যান দুধের দাম প্যাকেটপ্রতি ৫০ টাকা বেড়েছে। ২.৫ কেজির নিডো দুধের দাম ২৯৫০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২০০ টাকায়।
চা পাতা: মানভেদে সব ধরনের চা পাতার দাম কেজিতে প্রায় ১০০ টাকা বেড়েছে।
মশলার বাজারে ‘আগুন’
সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে মশলার বাজারে। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে এলাচ, কিশমিশ ও আলু বোখারার দাম দ্বিগুণ হওয়ার উপক্রম।
মশলার দামের চিত্র:
এলাচ: ৩২০০ টাকা থেকে বেড়ে ৫৫০০ টাকা (কেজি)।
আলু বোখারা: ৪০০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০০ টাকা।
কিশমিশ: ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ৯০০ টাকা।
অন্যান্য নিত্যপণ্যের মধ্যে পেঁয়াজ ৫০-৭০ টাকা, চিনি ৯৮-১০৫ টাকা এবং ছোলা ৮০-১০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। মাছের বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল থাকলেও চাল-ডাল-তেলের চড়া দামে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের।
