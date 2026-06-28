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আর্জেন্টিনার বিদায় নিয়ে দুঃসংবাদ দিলেন ঘানার সেই তান্ত্রিক

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21 hours ago

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বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘানার ম্যাচে ‘কালো জাদু’র দাবি করে আলোচনায় আসা ঘানার স্বঘোষিত তান্ত্রিক নানা কিয়াঙ্কু বোন্সাম আবারও নতুন এক ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছেন। এবার তার দাবি, রাউন্ড অব ৩২-এ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বড় অঘটন ঘটাবে কেপ ভার্দে।

ইংল্যান্ড-ঘানা ম্যাচের আগে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি স্টারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বোন্সাম দাবি করেছিলেন, তিনি ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেনের ওপর ‘কালো জাদু’ প্রয়োগ করেছেন, যার ফলে তিনি ওই ম্যাচে গোল করতে পারবেন না। কাকতালীয়ভাবে সেদিন কেন গোল করতে পারেননি এবং প্রথমার্ধে ইংল্যান্ড লক্ষ্যে কোনো শটও নিতে পারেনি। ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ড্র হয়।

এবার নতুন এক সাক্ষাৎকারে বোন্সাম বলেন, ‘কেপ ভার্দে আর্জেন্টিনাকে বিদায় করবে।’ তবে এই ম্যাচে তিনি কোনো ধরনের ‘কালো জাদু’ ব্যবহার করবেন কি না, সে বিষয়ে কিছু জানাননি।

আগামী ৪ জুলাই বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টায় মায়ামি স্টেডিয়ামে রাউন্ড অব ৩২-এর ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ও কেপ ভার্দে।

টুর্নামেন্টে অভিষেক হওয়া কেপ ভার্দে ইতোমধ্যেই চমক দেখিয়েছে তাদের দৃঢ় রক্ষণভাগ ও গোলকিপিংয়ে। দলটি স্পেন ও সৌদি আরবের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে। এছাড়া উরুগুয়ের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে তিন ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে নকআউট পর্বে জায়গা করে নেয়। এখন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে আরেকটি অঘটনের স্বপ্ন দেখছে আফ্রিকার দলটি

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top3

বিশ্বকাপের শিরোপা জিতবে কারা? অপটার নতুন ভবিষ্যদ্বাণী

Published

3 days ago

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জুন ২৬, ২০২৬

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২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার আগেই শিরোপার লড়াইয়ে নতুন সমীকরণ তুলে ধরেছে পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অপটা।

তাদের সুপার কম্পিউটারের সর্বশেষ বিশ্লেষণে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাই এখন সবচেয়ে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উঠে এসেছে।

অপটার হালনাগাদ পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনায় সবার শীর্ষে রয়েছে আর্জেন্টিনা। দলটির শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ধরা হয়েছে ১৫ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

খুব কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্স, যাদের সম্ভাবনা ১৫ দশমিক ০৬ শতাংশ। আর ১২ দশমিক ৪৮ শতাংশ সম্ভাবনা নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে স্পেন।

বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনার তালিকায় এরপর রয়েছে ইংল্যান্ড (৯.৪৮%), পর্তুগাল (৬.৭১%), জার্মানি (৬.৬০%), নরওয়ে (৫.৪২%), ব্রাজিল (৪.৫৬%), নেদারল্যান্ডস (৪.২৬%) এবং স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র (৪.০৭%)।

এর আগে টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগে, ১০ জুন প্রকাশিত পূর্বাভাসে স্পেনকে সবচেয়ে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখিয়েছিল অপটা।

তবে গ্রুপ পর্বে আর্জেন্টিনার ধারাবাহিক পারফরম্যান্স, আক্রমণভাগের কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্য নকআউট পথ বিশ্লেষণ করে এবার তাদেরই শিরোপার প্রধান দাবিদার হিসেবে মূল্যায়ন করেছে সুপার কম্পিউটার

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ভিনিসিয়ুসের গোল বাতিলে ক্ষুব্ধ ব্রাজিল, অভিযোগ গেল ফিফায়

Published

3 days ago

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জুন ২৬, ২০২৬

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গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই ২০২৬ বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে জায়গা নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। স্কটল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ‘সি’ গ্রুপের শীর্ষস্থানও ধরে রেখেছে কার্লো আনচেলত্তির দল। তবে বড় জয়ের পরও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের বাতিল হওয়া একটি গোলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ)।

ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম এস্তাদাও- এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফিফার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে সিবিএফ। নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ম্যাচের একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছে।

স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথমার্ধের ২৪ মিনিটে বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটে। প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার জ্যাক হেনড্রিকে চাপে ফেলে বলের দখল নেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এরপর গোলরক্ষককে পরাস্ত করে বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। মাঠে উপস্থিত সমর্থকেরা গোল উদযাপন শুরু করলেও খেলা তখনও শেষ হয়নি।

ভিডিও সহকারী রেফারির (ভিএআর) পরামর্শে মেক্সিকান রেফারি সিজার রামোস সাইডলাইনের মনিটরে গিয়ে ঘটনাটি আবার দেখেন। রিপ্লে পর্যবেক্ষণের পর তিনি সিদ্ধান্ত দেন, বল দখলের মুহূর্তে ভিনিসিয়ুস প্রতিপক্ষের ওপর ফাউল করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই গোলটি বাতিল করা হয়।

রেফারির এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ভিনিসিয়ুস। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘এটা লজ্জাজনক।’

ভিনিসিয়ুসের গোল বাতিল হওয়ার পরই বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয় ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। অভিযোগপত্রে তারা আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ম্যাচের একটি ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে। সেই ম্যাচে আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার অস্ট্রিয়ার জাভের শ্লাগারের কাছ থেকে বল কেড়ে নেন। এরপর সেই আক্রমণ থেকেই বল পৌঁছে যায় লিওনেল মেসির কাছে এবং আর্জেন্টাইন অধিনায়ক দলকে এগিয়ে নেওয়ার গোল করেন।

ব্রাজিলের দাবি, ম্যাক অ্যালিস্টারের ওই ট্যাকলটিও ফাউল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারত। তবে ম্যাচের দায়িত্বে থাকা মিশরের রেফারি আমিন ওমর খেলা থামাননি; বরং আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সিবিএফের অভিযোগ, পরে এই সিদ্ধান্ত নিয়েও ব্যাপক সমালোচনার জন্ম হয়।

তবে বিতর্কের বিষয়টি সামনে এলেও বিশ্বকাপে নিজেদের মূল লক্ষ্য থেকে সরে যেতে চায় না ব্রাজিল। নকআউট পর্ব সামনে রেখে এখন পুরো মনোযোগ পরবর্তী ম্যাচেই রাখছে আনচেলত্তির দল।

নকআউট পর্বের শেষ ৩২-এর লড়াইয়ে আগামী সোমবার (২৯ জুন) জাপানের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। ‘এফ’ গ্রুপে সুইডেনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে রানার্সআপ হিসেবে শেষ ৩২ নিশ্চিত করেছে জাপান। সেই ম্যাচ দিয়েই এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের নকআউট অভিযান শুরু হবে। হবে

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top3

পিছিয়ে পড়েও জার্মানিকে হারিয়ে ইকুয়েডরের চমক

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4 days ago

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জুন ২৬, ২০২৬

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জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচের ২ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে ইকুয়েডর। তবে খুব দ্রুতই সমতায় ফেরে তারা। শেষ দিকে দুর্দান্ত ক্যামব্যাকে অসাধারণ জয় তুলে নিয়েছে ইকুয়েডর। জার্মানিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তারা। এই জয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে উঠলো দক্ষিণ আমেরিকার দেশটি।

হারলেও ‘ই’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে নকআউটে উঠলো জার্মানি। ৩ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট। ৩ ম্যাচে ইকুয়েডরের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। ১২টি গ্রুপে তৃতীয় সেরা দলগুলোর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ইকুয়েডর। এতে ২০০৬ বিশ্বকাপের পর এবারই প্রথম নকআউটে উঠল তারা।

ম্যাচ শুরুর মাত্র ২ মিনিটেই গোলের দেখা পায় জার্মানি। বক্সের ভেতর থেকে বাঁকানো শটে গোল করেন জার্মান ফরোয়ার্ড লিরয় সানে।

শুরুতেই গোল হজম করে কিছুটা চমকে যায় ইকুয়েডর। তবে ম্যাচে ফিরতেও বেশি সময় নেয়নি তারা। ৯ মিনিটে দারুণ গোল ইকুয়েডর ফরোয়ার্ড নিলসন আনহুলোর। বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া শটে পরাস্ত করেন জার্মান গোলকিপার নয়্যারকে।

এতেই ম্যাচে সমতায় ফেরে ইকুয়েডর। এবার বিশ্বকাপে এটাই তাদের প্রথম গোল। এরপর একাধিক আক্রমণ করেও গোলের দেখা পায়নি কোনো দল। এতে ১-১ গোলে সমতায় থেকে বিরতি যায় দু’দল।

বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের ৭৭ মিনিটে আবারও গোলের দেখা পায় ইকুয়েডর। কর্নার থেকে বলে পা ছুইঁয়ে জালে জড়ান ইকুয়েডর ফরোয়ার্ড গঞ্জালো প্লাতা। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হলে ২-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইকুয়েডর।

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