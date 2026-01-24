Connect with us

বিনোদন

আলোচিত বলিউড অভিনেতা গ্রেপ্তার

Published

12 hours ago

on

বলিউড অভিনেতা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার কামাল রশিদ খান ওরফে কেআরকে-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আন্ধেরির ওশিওয়ারা এলাকায় একটি বহুতল আবাসন লক্ষ্য করে দুটি গুলি চালানোর ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

১৮ জানুয়ারি ওশিওয়ারার একটি আবাসিক ভবনে হঠাৎ দুটি গুলি চালানো হয়। এতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নালন্দা সোসাইটি নামের ওই ভবনের দ্বিতীয় তলায় একজন লেখক-পরিচালকের ফ্ল্যাট এবং চতুর্থ তলায় জনৈক মডেলের ফ্ল্যাটের কাছে দুটি বুলেটের অংশ পাওয়া যায়।

ঘটনার তদন্তে নামে ওশিওয়ারা পুলিশের ১৮ জন সদস্যের একটি বিশেষ টিম। সঙ্গে ছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চের একাধিক দল। শুরুতে সিসিটিভি ফুটেজে কোনো সূত্র না পাওয়ায় পুলিশ কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়লেও ফরেনসিক টিমের সহায়তায় জানা যায় যে, গুলিগুলো কামাল আর খানের বাংলো থেকেই ছোড়া হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) গভীর রাতে কেআরকে-কে ওশিওয়ারা থানায় নিয়ে আসা হয়।

পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী, জেরার মুখে অভিনেতা দোষ স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তার লাইসেন্স করা বন্দুক থেকেই এই গুলি চালানো হয়েছিল।

পুলিশ ইতিমধ্যে তার বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত করেছে। ওশিওয়ারা থানার এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেআরকে নিজের বয়ানে গুলি চালানোর দায় স্বীকার করেছেন। তার বন্দুকটি জব্দ করা হয়েছে এবং পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য নথিপত্র তৈরির কাজ চলছে।

আজ শনিবার ভোরের মধ্যেই অভিনেতার আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে পুলিশ জানায়। কেন তিনি হঠাৎ এই গুলি চালালেন, তা নিয়ে এখনো তদন্ত চলছে। বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য প্রায়ই আলোচনায় থাকা এই অভিনেতার এমন কর্মকাণ্ডে বলিউডে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে।

দিশা পাটানির প্রেমিক ‘এইচআইভি’ আক্রান্ত!

Published

1 week ago

on

জানুয়ারি ১৫, ২০২৬

By

বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানির প্রেম গুঞ্জন নিয়ে বেশ সরগরম বি টাউন। এমন সময়ে বিস্ফোরক এক পোস্ট দিয়ে তোলপাড় ফেলে দিলেন দিশার কথিত প্রেমিকের প্রাক্তন। সামাজিক মাধ্যমে একটি সতর্কতামূলক পোস্ট দিয়েছেন তিনি; আর তা নিয়েই শোরগোল নেটমাধ্যমে।

শোনা যাচ্ছে, পাঞ্জাবি গায়ক তালবিন্দর সিং সিধুর সঙ্গে প্রেমে মজেছেন দিশা পাটানি। এমন গুঞ্জনের মাঝে সেই গায়কের প্রাক্তন প্রেমিকা সোনি কৌরের পোস্ট নিয়েই আলোচনা। সেই পোস্টে কারও নাম না উল্লেখ করলেও সোনি কৌর দিয়েছেন এক ভয়াবহ ইঙ্গিত।

পোস্টে সোনি কৌর লিখেছেন, বিষয়টি শুধু এইচআইভি (HIV) বা যৌনবাহিত রোগের নয়; মানুষ অভিশাপের সঙ্গে দুর্ভাগ্যও বয়ে আনে। তাই রাতে কার শয্যাসঙ্গী হচ্ছেন, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরাসরি নাম উল্লেখ না করলেও সোনির সেই পোস্টটি তালবিন্দরকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, তা নেটিজেনদের অধিকাংশই ধারণা করছেন; এতে তৈরি হয়েছে নানা আলোচনা ও বিতর্ক। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, তবে কি দিশার নতুন এই ‘বিশেষ বন্ধু’ সত্যিই কোনো গুরুতর রোগে আক্রান্ত? যদিও এমন বিতর্কের মাঝেও দিশা বা তালবিন্দর, এখন পর্যন্ত তাদের কেউই মুখ খোলেননি।

টাইগার শ্রফের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের বিচ্ছেদের পর সম্প্রতি দিশার নাম জড়িয়েছে গায়ক তালবিন্দরের সঙ্গে। অভিনেত্রী কৃতি স্যাননের বোন নূপুর স্যাননের বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে এই জল্পনার সূত্রপাত। সেখানে দিশা ও তালবিন্দরের ঘনিষ্ঠ রসায়ন সবার নজর কাড়ে। তবে এই প্রেমের গুঞ্জনের মধ্যেই তালবিন্দরের সাবেক প্রেমিকার এই পোস্ট এখন বড় প্রশ্ন তুলছে।

রাফসান-জেফারের বিয়ের গুঞ্জন

Published

2 weeks ago

on

জানুয়ারি ১৩, ২০২৬

By

গত কয়েক বছর ধরেই রাফসান সাবাব ও জেফার রহমানের প্রেমের গুঞ্জন চলছিল। তবে দুজনেই এত দিন এটিকে বন্ধুত্ব বলে এসেছেন। এ সময়ে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে থাইল্যান্ডে একান্ত সময় কাটাতেও দেখা গেছে দুজনকে। তবে প্রেম নিয়ে মুখ খোলেননি তাঁরা। শোনা যাচ্ছে, এবার প্রেমে সিলমোহর দিতে যাচ্ছেন এই দুই তারকা।

আগামীকাল বুধবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন উপস্থাপক রাফসান সাবাব ও সংগীতশিল্পী জেফার রহমান। খবরটি নিশ্চিত করেছেন দুজনের ঘনিষ্ঠজন। তাঁরা জানান, সপ্তাহখানেক ধরেই পরিকল্পনা চলছে, আগামীকাল ঢাকার অদূরে আমিনবাজারের একটি রিসোর্টে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে। এরপর দুজন আনুষ্ঠানিকভাবে খবরটি সামনে আনবেন।

২০২৩ সালের শেষে চিকিৎসক সানিয়া এশার সঙ্গে তিন বছরের দাম্পত্যজীবনের ইতি টেনেছেন রাফসান। সম্পর্কের পাট চুকিয়ে নেওয়ার খবরটি রাফসান তাঁর ফেসবুকে জানান। তিনি লেখেন, ‘বিবাহবিচ্ছেদের এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুব সহজ ছিল না, কিন্তু অনেক চিন্তাভাবনার পরে দুজনের আলাদা হয়ে যাওয়াটাই সুন্দর সমাধান বলে মনে হয়েছে। আমাদের একসঙ্গে তিন বছরের পথচলা এবং আমি চাই শেষটা সম্মানজনকভাবেই হোক।’

ভাঙনের খবর দেওয়ার পরই মুখ খোলেন স্ত্রী সানিয়া সুলতানা এশা। জানান, তিনি বিচ্ছেদ চাননি। এই যখন চলছিল, ঠিক তখনই গায়িকা জেফারের সঙ্গে রাফসানের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে কথা শুরু হয়। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, গায়িকা জেফারের সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই বিচ্ছেদের পথে বেছে নিয়েছেন রাফসান।

আশরাফ হাকিমির সঙ্গে প্রেম করছেন নোরা!

Published

2 weeks ago

on

জানুয়ারি ১৩, ২০২৬

By

২০২২ কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কোকে আফ্রিকার প্রথম দেশ হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে তুলেছেন আশরাফ হাকিমি। ফরাসি ক্লাব পিএসজির হয়ে গত মৌসুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ জিতেছেন শিরোপার ট্রেবল। প্রথম কোনো ডিফেন্ডার হিসেবে গত ৫২ বছরে আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জেতাসহ বর্তমানে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন মরক্কোর ইতিহাসে অন্যতম সেরা রাইটব্যাক।

এত সুসংবাদের ভীড়ে আরেকটি গুঞ্জন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ ডালপালা মেলেছে। মরোক্কান বংশোদ্ভূত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহির প্রেমে পড়েছেন হাকিমি। কিছু দিন আগেই মরক্কো বেড়াতে গিয়েছিলেন নোরা। সেখানে আফ্রিকান কাপ অফ নেশন (আফকন) ফুটবল ম্যাচ দেখতে যান বলিউড কন্যা। তার পর থেকেই ফুটবলজগতের এই নামী তারকার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে তার নাম জড়িয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, আশরাফ হাকিমির খেলা দেখে গ্যালারি থেকে ক্রমাগত উৎসাহ দিচ্ছিলেন নোরা। এ সময় নোরার উচ্ছ্বাস নজর এড়ায়নি তার অনুরাগীদের। তার পরেই জল্পনা কল্পনার শুরু। নেটিজেনদের অনুমান, আশরফের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সম্পর্কে জড়িয়েছেন নোরা। তাই মরক্কো উড়ে গিয়েছিলেন তিনি।

বলিউড পাড়ার এক ঘনিষ্ঠ সূত্র ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘নোরা মরক্কোয় ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাওয়ায় সকলেরই চোখ কপালে উঠেছে। আগেই শোনা যাচ্ছিল, এক ফুটবলারের সঙ্গে তিনি প্রেম করছেন। সেই জল্পনাই এ বার আরও ঘনীভূত হল। অনুমান, মরক্কোর ফুটবলার আশরাফ হাকিমির সঙ্গেই প্রেম করছেন তিনি।’ এই বিষয়ে অবশ্য নোরা বা আশরাফ কেউই কিছু বলেননি। কিন্তু নোরার ছবিতে আশরাফের প্রতিক্রিয়াই অনেক কিছু স্পষ্ট করে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্তমানের প্রথম সারির ফুটবল তারকাদের মধ্যে আশরাফ অন্যতম। অন্য দিকে কয়েকটি মিউজ়িক ভিডিওর মাধ্যমে নোরারও আন্তর্জাতিক পরিচিতি তৈরি হয়েছে। গত বছরই আমেরিকার ছোটপর্দার অনুষ্ঠান ‘দ্য জিম্মি ফ্যালন শো’-তে কাজ শুরু করেছেন নোরা। কিছু দিন আগে ফরাসি ডিজে ডেভিড গেট্টার সঙ্গেও একটি কাজ করেছেন নোরা।

