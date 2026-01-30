Connect with us

আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনে এক সপ্তাহের জন্য হামলা বন্ধ করছেন পুতিন: ট্রাম্প

Published

17 minutes ago

on

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, এক সপ্তাহের জন্য ইউক্রেনের কিয়েভ ও অন্যান্য অঞ্চলে আক্রমণ চালাবে না রাশিয়া। ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ‘ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ’ করার পরে এই সিদ্ধান্ত নেন।

বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে এক সপ্তাহের জন্য কিয়েভ এবং অন্যান্য শহরগুরোতে হামলা না চালানোর জন্য অনুরোধ করেছি। পুতিন এতে রাজি হয়েছেন। আমরা এই সিদ্ধান্তে খুব খুশি।’

আগের দিন বুধবার ইউক্রেনের জনৈক এমপি অ্যালেক্সেই গোনচারেঙ্কো সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেছিলেন, ইউক্রেনের বিদ্যুৎখাতে হামলা বন্ধের ব্যাপারে কিয়েভ ও মস্কোর মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের কয়েক ঘণ্টা আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন ও দপ্তর ক্রেমলিনের প্রেস সেক্রেটারি দিমিত্রি পেসকভের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন সাংবাদিকরা, তবে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

চরম আতঙ্কে ইরানিরা

Published

31 minutes ago

on

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬

By

ইরানে গত ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ শুরু হওয়া সরকারবিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক দমন-পীড়ন চালায় দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। দেশজুড়ে চলা সেই তুমুল বিক্ষোভ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেও দেশটি সরকার এখন বিক্ষোভকারীদের গণগ্রেপ্তার অভিযান এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন শুরু করেছে। এনিয়ে আতঙ্কে সময় কাটছে দেশটির সাধারণ নাগরিকদের।

বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন করে দেশটিতে যেন আর বিক্ষোভ দানা বাঁধতে না পারে তাই সাদা পোশাকের নিরাপত্তা বাহিনী এই পদক্ষেপ নিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাঁচ মানবাধিকারকর্মী জানান, রাস্তায় মূলত চেকপয়েন্টগুলোর আশেপাশে সাদা পোশাকের নিরাপত্তা বাহিনী উপস্থিতি বাড়িয়েছে। তারা ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করেছে। গ্রেপ্তারের পর আটকদেরকে গোপন লকাপে রাখা হচ্ছে।

অন্য এক মানবাধিকারকর্মী বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী গণহারে গ্রেপ্তার করছে। গ্রেপ্তারকৃতদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কোথায় রাখা হচ্ছে- এটি কেউ জানেনা। এমন অভিযানের মাধ্যমে তারা সমাজে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চাচ্ছে।

দেশটির আইনজীবী, প্রত্যক্ষদর্শী ও কর্মকর্তারাও একই পরিস্থিতির তথ্য রয়টার্সকে জানিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুইজন ইরানি কর্মকর্তা বলেন, গত কয়েকদিনে হাজার হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছে। এ ছাড়া কয়েক বছর আগের বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদেরও নতুন করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

দেশটিতে গত বছর ডিসেম্বরের শেষ দিকে তেহরানের গ্র্যান্ড বাজারে অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি,
বিগত প্রায় পাঁচ দশকের মধ্যে ইরান সরকারবিরোধী বিক্ষোভে চরম সঙ্কটে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা সরাসরি শাসকদের পদত্যাগ দাবি করেন।

এবারের এই বিক্ষোভে তিন হাজার ১১৭ জন নিহত হয়েছেন বলে জানায় ইরান সরকার। তবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএএনএ জানিয়েছে, ইরানের বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা ৬ হাজার ৩৭৩ জন।

এদিকে ইরানে এমন অভ্যন্তরীণ সংকটের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনবরত হুমকির ফলে দেশটিতে যুদ্ধের শঙ্কাও বাড়ছে। পশ্চিমা সূত্রগুলো জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বর্তমানে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী ও নেতাদের ওপর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হামলার পরিকল্পনা করছেন। এতে নতুনভাবে বিক্ষোভকারীদের আন্দোলন করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

ইরানের ওপর ইইউর নিষেধাজ্ঞা

Published

13 hours ago

on

জানুয়ারি ২৯, ২০২৬

By

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) এক অধিবেশনে ইরানের ওপর নতুন করে এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য হলো, ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা যারা ইরানে বিক্ষোভ দমন বা রাশিয়ার প্রতি সমর্থনের সঙ্গে জড়িত।

ইরানে সম্প্রতি সরকারবিরোধী আন্দোলনে বিক্ষোভ দমন বা রাশিয়ার প্রতি সমর্থনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে। সেই সূত্রে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসও (আইআরজিসি) এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ইইউর এক কূটনীতিক জানিয়েছেন, ইইউ শিগগিরই ইরানের আইআরজিসিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে। এতে আইআরজিসি ইসলামিক স্টেটস (আইএস) ও আল-কায়দার মতো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের সমপর্যায়ে বিবেচিত হবে।

ফ্রান্সসহ কয়েকটি দেশ আগে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেও, সম্প্রতি তারা সমর্থন জানিয়েছে। এতে ইইউর ২৭ সদস্য দেশের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সম্ভাবনা বেড়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে ইরানকে অভ্যন্তরীণ আন্দোলন দমন ও সামরিক সহযোগিতার জন্য দায়ী করা হতে পারে। বিশেষ করে ইউক্রেনে ইরানের ভূমিকার দিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লবের পর ইরানে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি দেশটির রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, অর্থনীতির বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক কর্মসূচি দেখভাল করে

আন্তর্জাতিক

ধ্বংসস্তূপ থেকে যেভাবে শনাক্ত করা হয় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মরদেহ

Published

23 hours ago

on

জানুয়ারি ২৯, ২০২৬

By

ভারতের মহারাষ্ট্রের বারামতিতে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারসহ মোট পাঁচজন নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে বারামতি বিমানবন্দরে অবতরণের চেষ্টার সময় উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়।

দুর্ঘটনায় বর্ষীয়ান এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারের ভাতিজা ও মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী ৬৬ বছর বয়সী অজিত পাওয়ারসহ আরও চারজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে পাইলট ও অজিত পাওয়ারের নিরাপত্তা কর্মকর্তা রয়েছেন। ওই দিন মহারাষ্ট্রের আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে নিজের শহর বারামতিতে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যাচ্ছিলেন তারা।

বিমানের নজরদারি করা কয়েকটি সংস্থার তথ্যমতে, ওড়ার ২৪ মিনিটের মাথায় হঠাৎ সংকেত পাঠানো বন্ধ করে দেয় বিমান। পরে অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যে আবারও সংকেত পাঠানো হয়।

‘ফ্লাইটরাডার ২৪’-এর তথ্যমতে, অজিতের বিমানটি প্রথমবারের চেষ্টায় বারামতির রানওয়েতে নামতে পারেনি। এরপর একবার ঘুরে ফের অবতরণের চেষ্টা করেছিল। পরে ৮টা ৪৩ মিনিট থেকে ওই বিমানের সিগন্যাল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, ওই সময়েই বিমানটি ভেঙে পড়েছে।

জানা গেছে, যে জায়গা থেকে বিমানটি সংকেত পাঠানো বন্ধ করেছিল সেটি মূল অবতরণস্থল বারামতি বিমানবন্দর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে। বারামতি বিমানবন্দরের ম্যানেজার শিবাজি তাওয়াড়ে জানান, অবতরণের সময়ে রানওয়ের থেকে কিছুটা দূরে ভেঙে পড়ে বিমানটি। মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়।

যেভাবে ধ্বংসস্তূপ থেকে অজিতের মরদেহ শনাক্ত

পুড়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপ থেকে কারও মরদেহ প্রথমে শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। পরে হাতঘড়ি এবং পোশাক দেখে অজিতের মরদেহ শনাক্ত করা হয়। ঘটনাক্রমে অজিতের দল এনসিপির নির্বাচনী প্রতীকও ঘড়ি। এই প্রতীক নিকে কাকা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব গড়িয়েছিল নির্বাচন কমিশন এবং সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত।

দুর্ঘটনার কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা

প্রাথমিকভাবে অজিতের বিমানের কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি শনাক্ত করা যায়নি। ওড়ার ১০ মিনিটের মাথায় অজিতের বিমান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছেছিল। তখন গতি ছিল প্রতি ঘণ্টায় ১০৩৬ কিলোমিটার। ভেঙে পড়ার আগে বিমানটির উচ্চতা কমে এসেছিল ১০১৬ মিটারে। গতিবেগ ছিল ২৩৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা।

দেশটির কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভেঙে পড়ার আগ মুহূর্তে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) সঙ্গে যোগাযোগ করে পাইলট জানান, তিনি রানওয়ে দেখতে পাচ্ছেন না। তারপর বিমানটি একবার ঘুরে ফের অবতরণের চেষ্টা করে। সে সময়ও পাইলট জানান, তিনি রানওয়ে দেখতে পাচ্ছেন। তারপরই বিমানটি ভেঙে পড়ে।

যা বলছে বিমান সংস্থা

ভিএসআর অ্যাভিয়েশন সংস্থার বম্বার্ডিয়ার লিয়ারজেট-৪৫ বিমানে করে মুম্বাই থেকে বারামতি যাচ্ছিলেন অজিত পওয়ার। গত আড়াই বছরে ভিএসআর অ্যাভিয়েশনের বিমান দুবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে বুধবার রাতেই নিয়ে মুখ খুলেছেন সংস্থার মালিক ভিকে সিংহ।

ভিকে জানান, তার সংস্থার অধীনে এখন সাতটি বিমান রয়েছে। কোনো বিমানই বাতিল করা হবে না। কারণ, সব বিমান ওড়ার উপযুক্ত, কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। এমনকি অজিতের বিমানটিতেও কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল না বলে দাবি করেছেন ভিকে।

এর আগে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুম্বাই বিমানবন্দরে অবতরণের সময় ভেঙে পড়েছিল ভিএসআর অ্যাভিয়েশনের একটি ব্যক্তিগত বিমান। সে সময়ও ত্রুটির কথা মানতে চায়নি ভিএসআর অ্যাভিয়েশন।

ভিকে বলেন, ‘আমাদের বিমানে কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল না। খুব ভালো ভাবে বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কেন আমরা বাকি বিমানগুলোকে বসিয়ে দিতে যাব? সবগুলো ফিট। এমন কোনো সিদ্ধান্ত আমরা নেয়নি।’

সূত্র : আনন্দবাজার

