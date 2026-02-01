Connect with us

আন্তর্জাতিক

ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ভূমিকম্প

Published

3 minutes ago

on

আর্কিওলজিস্ট ও ভূতাত্ত্বিকদের এক যৌথ গবেষণায় উন্মোচিত হয়েছে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ভয়াবহ ভূমিকম্পের রহস্য। আজ থেকে প্রায় ৩,৮০০ বছর আগে বর্তমান উত্তর চিলিতে আঘাত হেনেছিল ৯.৫ মাত্রার এক প্রলয়ঙ্কারী ‘মেগাকোয়েক’। 

এই ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সুনামির তাণ্ডব এতটাই বিশাল ছিল যে, উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ ভয়ে দীর্ঘ ১,০০০ বছর সমুদ্র তীরের ধারেকাছেও ঘেঁষেনি।

গবেষকদের মতে, চিলির আটাকামা মরুভূমির গভীরে সমুদ্রের বালি, পাথর এবং সামুদ্রিক খোলসের উপস্থিতি এই মেগা-ভূমিকম্পের প্রধান প্রমাণ। 

সাউথহ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটির ভূতত্ত্ববিদ জেমস গফ জানান, উপকূল থেকে অনেক দূরে এবং বেশ উঁচুতে পাওয়া এই সামুদ্রিক বস্তুগুলো কোনো সাধারণ ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের ফল হতে পারে না। রেডিওকার্বন (কার্বন-১৪) পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এই ধ্বংসযজ্ঞটি ঘটেছিল ৩,৮০০ বছর আগে।

কেন এটি ১৯৬০ সালের ভূমিকম্পের চেয়েও বড়?

এতদিন পর্যন্ত ১৯৬০ সালের চিলির ‘ভালদিভিয়া ভূমিকম্প’ (মাত্রা ৯.৪–৯.৬)-কে বিশ্বের বৃহত্তম রেকর্ড করা ভূমিকম্প ধরা হতো। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাচীন এই ভূমিকম্পটির চ্যুতি বা ফাটলের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার, যা ১৯৬০ সালের ভূমিকম্পের চেয়েও বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। 

জানা যায়, মেগাথ্রাস্ট প্রক্রিয়ায় যখন একটি টেকটনিক প্লেট অন্যটির নিচে ঢুকে পড়ে এবং প্রচণ্ড চাপে সংযোগস্থল ফেটে যায়, তখনই এ ধরণের দানবীয় শক্তির উদ্ভব হয়।

এই গবেষণার সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হলো মানুষের আচরণের পরিবর্তন। আর্কিওলজিস্টরা দেখেছেন, সুনামির তোড়ে প্রাচীন পাথুরে দেয়ালগুলো সমুদ্রের দিকে মুখ করে উল্টে পড়ে আছে। 

স্থানীয় বাসিন্দারা, যারা মূলত সামুদ্রিক খাবারের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তারা এই ভয়াবহতা দেখে এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে উপকূল ছেড়ে জনমানবহীন মরুভূমিতে আশ্রয় নেয়। তারা পরবর্তী এক হাজার বছরের মধ্যে আর কখনও সমুদ্র তীরে ফিরে আসেনি।

জেমস গফ সতর্ক করে বলেছেন, সেই সময় উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষের বসতি কম ছিল, তবুও ক্ষয়ক্ষতি ছিল অপূরণীয়। আজ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে ঘন জনবসতি রয়েছে। যদি ৩,৮০০ বছর আগের মতো একই মাত্রার দুর্যোগ আবারও ফিরে আসে, তবে আধুনিক সভ্যতার জন্য তা হবে এক মহাবিপর্যয়।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top2

আজই ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, লক্ষ্য সরকার পতন

Published

6 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৬

By

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে চলছে যুদ্ধের দামামা। ইরানে ব্যাপক হামলা চালানো হতে পারে বলে বারবার হুমকি দিয়ে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইসরায়েলও চায় ট্রাম্পের মাধ্যমে ইরানে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন হোক।

অন্যদিকে ইরান সরকারও জানিয়েছে, তারা দেশকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত। ইরানে যেকোনো ধরনের হামলা পুরোপুরি যুদ্ধের শামিল হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে তেহরান।

এমন থমথমে প্রেক্ষাপক্ষে চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ড্রপ সাইট নিউজ। একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, মার্কিন সেনাবাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তারা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রধান মিত্র দেশগুলোর নেতৃত্বকে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি সপ্তাহান্তেই ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক একটি হামলার অনুমোদন দিতে পারেন।

মিত্রদের মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) থেকেই ইরানে যুক্তরাষ্ট্র হামলা শুরু করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এক শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, এটি ইরানে পারমাণবিক বা ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে নয়। এটি মূলত সরকার পরিবর্তনের বিষয়।

এই কর্মকর্তা বর্তমানে আরব সরকারগুলোর পরামর্শক এবং মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের একজন অনানুষ্ঠানিক উপদেষ্টা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই কর্মকর্তা নিশ্চিত করে বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা করছেন। সেইসঙ্গে ইরানি সরকারের ‘শিরশ্ছেদ’ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষ করে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) নেতৃত্ব ও সক্ষমতা ধ্বংস করা।

সূত্রের বরাতে খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের বিশ্বাস—ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বে সফল হামলা হলে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করবে। এতে শেষ পর্যন্ত সরকার উৎখাত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছেন, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইরানে হামলার আশা ব্যক্ত করছেন। তিনি ট্রাম্পকে নিশ্চিত করেছেন যে ইরানে নতুন সরকার আনতে তারা সহযোগিতা করতে পারবে এবং এই নতুন সরকার পশ্চিমাদের বন্ধু হবে।

ড্রপ সাইট নিউজ দুইজন সিনিয়র আরব গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, তারা খবর পেয়েছেন যে ইরানে মার্কিন হামলা ‘যেকোনো মুহূর্তে’ শুরু হতে পারে।

Continue Reading

আন্তর্জাতিক

বেলুচিস্তানে সংঘর্ষে প্রাণ গেল ১২৫ জনের

Published

8 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৬

By

পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বেলুচিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে মোট ১২৫ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর ১৫ সদস্য এবং ১৮ জন বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারান। পাল্টা অভিযানে অন্তত ৯২ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী।

দেশটির সেনাবাহিনীর গণমাধ্যম শাখা ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) জানায়, শনিবার ৩১ জানুয়ারি বেলুচিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় সমন্বিত হামলা চালায় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো। কোয়েটা, মাসতুং, নুশকি, দলবন্দিন, খারান, পানজগুর, তুম্প, গ্বাদর ও পাসনিসহ একাধিক স্থানে একযোগে এই হামলা হয়। আইএসপিআরের ভাষ্য অনুযায়ী, এসব হামলায় ভারতের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা জড়িত ছিল।

আইএসপিআর আরও জানায়, হামলাকারীরা পরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু বানায়, এতে ১৮ জন নিরীহ বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। একই সঙ্গে হামলায় শহীদ হন নিরাপত্তা বাহিনীর ১৫ সদস্য। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হামলার পরপরই নিরাপত্তা বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো পুরো বেলুচিস্তানজুড়ে ব্যাপক ক্লিয়ারেন্স অভিযান শুরু করে। এসব অভিযানে তিনজন আত্মঘাতী হামলাকারীসহ মোট ৯২ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়।

সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়, গোয়াদর ও খারানসহ বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের ওপর হামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল বেলুচিস্তানের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত করা। তবে নিরাপত্তা বাহিনী সাহসিকতা ও পেশাদার দক্ষতার মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

এদিকে এসব হামলার দায় স্বীকার করেছে নিষিদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বেলুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। সংগঠনটি বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অর্ধশতাধিক সদস্যকে হত্যার দাবি করেছে।

সহিংস ঘটনার পর বেলুচিস্তানের কয়েকটি জেলার সরকারি হাসপাতালে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি ও প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। একই সঙ্গে তারা নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদ পুরোপুরি নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

তথ্যসূত্র: জিও নিউজ

Continue Reading

আন্তর্জাতিক

৭০ হাজার ফিলিস্তিনি হত্যার দায় স্বীকার করল ইসরায়েল

Published

1 day ago

on

জানুয়ারি ৩১, ২০২৬

By

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি হামলায় এ হতাহতের বিষয়টি দেশটির জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন এবং সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

এর আগে গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত নিহতের সংখ্যার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল ইসরায়েল। যদিও জাতিসংঘ দীর্ঘদিন ধরেই গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নথিভুক্ত নিহতের সংখ্যা নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। তবে ইসরায়েল দাবি করে আসছিল, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হামাসের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তাদের দেওয়া তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিহতদের নাম ও বয়স প্রকাশ করে থাকে। সর্বশেষ হিসাবে তারা জানিয়েছে, মোট নিহতের সংখ্যা ৭১ হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় অক্টোবরে শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতির পর ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন ৪৮০ জনের বেশি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, আরও বহু মানুষ গাজায় ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছেন। নিহতদের মধ্যে বেসামরিক নাগরিক ও যোদ্ধাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা না হলেও অধিকাংশ নিহত নারী ও শিশু বলে উল্লেখ করেছে কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক ব্রিফিংয়ের বরাত দিয়ে ইসরায়েলের ওয়াইনেট নিউজ ওয়েবসাইটসহ দেশটির শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানায়, সামরিক বাহিনীও প্রায় একই ধরনের একটি হিসাব মেনে নিয়েছে।

ওয়াইনেটকে এক সামরিক কর্মকর্তা বলেন, ‘আমাদের হিসাব অনুযায়ী, যুদ্ধে প্রায় ৭০ হাজার গাজাবাসী নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত নন। (হতাহতদের মধ্যে) কারা সন্ত্রাসী ছিলেন আর কারা সরাসরি জড়িত ছিলেন না—এটি নির্ধারণে আমরা এখন কাজ করছি।’

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) বলেছে, এই বিষয়ে যেকোনো তথ্য বা প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিক ও নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

সূত্র: রয়টার্স

Continue Reading

Trending