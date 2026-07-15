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ক্যাম্পাস

ইবির আল-কুরআন বিভাগের আয়োজনে নবীণ বরন অনুষ্ঠিত

Published

38 seconds ago

on

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বুধবার (১৫ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদ ভবনের দ্বিতীয় তলায় ২০১ নং কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহা. জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড.এ.কে.এম মতিনুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী, ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেকান্দার আলী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ ও নবীন শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

নবীন শিক্ষার্থীদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি ব্যাগ, খাতা, কলম ইত্যাদি উপহার প্রদান করা হয়। নবীন শিক্ষার্থীরা তাদের বক্তব্যে বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও নিজেদের জন্য দোয়া প্রত্যাশা করেন।

এসময় সিনিয়র শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলী নবীনদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক কথা বলেন।

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ক্যাম্পাস

ইবির আল-কুরআন বিভাগের আয়োজনে নবীণ বরন অনুষ্ঠিত

Published

8 minutes ago

on

জুলাই ১৫, ২০২৬

By

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বুধবার (১৫ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদ ভবনের দ্বিতীয় তলায় ২০১ নং কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহা. জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড.এ.কে.এম মতিনুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী, ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেকান্দার আলী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ ও নবীন শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

নবীন শিক্ষার্থীদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি ব্যাগ, খাতা, কলম ইত্যাদি উপহার প্রদান করা হয়। নবীন শিক্ষার্থীরা তাদের বক্তব্যে বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও নিজেদের জন্য দোয়া প্রত্যাশা করেন।

এসময় সিনিয়র শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলী নবীনদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক কথা বলেন।

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ক্যাম্পাস

শিক্ষার্থীদের সেবা নিশ্চিত করাই আমার দায়িত্ব: শাবিপ্রবি উপাচার্য

Published

2 hours ago

on

জুলাই ১৫, ২০২৬

By

শাবিপ্রবি প্রতিনিধি

শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে যেকোনো সমস্যা সমাধানে নিজের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের(শাবিপ্রবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. খায়রুল ইসলাম। তিনি জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ‘সার্ভিস প্রোভাইডার’ হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করাই আমার দায়িত্ব।

বুধবার (১৫ জুলাই) বাংলা সমিতি আয়োজিত ফল উৎসবে যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, আমরা সবাই একটি পরিবারের সদস্য। পরিবারে নানা ধরনের সমস্যা থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে সব সমস্যার সমাধান রাতারাতি সম্ভব নয়। আমার হাতে যদি কিছু করার সুযোগ থাকে, তাহলে মেয়েদের জন্যই আগে কাজ করব। কারণ, আমার অগ্রাধিকার তালিকায় মেয়েরাই রয়েছে। তাদের সমস্যাও তুলনামূলক বেশি।
আমরা ভালো কিছু করতে চাই, আর তোমরা পাশে থাকলে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

উপাচার্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিন থেকেই পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হবে এবং এখন থেকেই দায়িত্বশীল ও সিরিয়াস হতে হবে। আমার প্রত্যাশা, তোমরা প্রতিদিন নিয়মিত পড়াশোনা করবে।

তিনি শিক্ষার্থীদের যে কোন সমস্যা সমাধান করার জন্য বলেন, যেকোনো সমস্যা হলে প্রথমে বিভাগের দুইজন ছাত্র উপদেষ্টা, বিভাগীয় প্রধান, ডিনসহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জানাবে। তাদের মাধ্যমে সমাধান না হলে আমার মোবাইল নম্বর তোমাদের কাছে রয়েছে। প্রয়োজনে সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মো. রিজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জসিম উদ্দিন, লাইব্রেরি প্রশাসক অধ্যাপক মুহ. মিজানুর রহমানসহ আরো অনেকে।

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ক্যাম্পাস

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

Published

2 hours ago

on

জুলাই ১৫, ২০২৬

By

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় শিক্ষার্থীর ফুল, কলম উপহার দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

বুধবার (১৫ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবনে বিভাগের ক্লাস রুমে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. রোকসানা মিলি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ফোকলোর অ্যান্ড সোশ্যাল স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আবু শিবলী মো. ফতেহ আলী চৌধুরী এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. ফিরোজ হোসেন।

বিভাগের পক্ষ থেকে নবীন শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলী বলেন, নতুন এই ব্যাচের হাত ধরে সমাজকল্যাণ বিভাগের গৌরবময় ঐতিহ্য আরও সমৃদ্ধ হবে। একই সাথে, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে আধুনিক সমাজ বিনির্মানে শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করি।

এসময় বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রোকসানা মিলি বলেন, সমাজকল্যাণ বিভাগে নবীন শিক্ষার্থীদের আন্তরিক স্বাগত ও অভিনন্দন জানাই। এই বিভাগ শুধু জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্র নয়, বরং দক্ষতা, গবেষণা, নৈতিকতা এবং নেতৃত্বের বিকাশেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। আমি আশা করি, তোমরা নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বিভাগের গৌরবময় ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সকলের জন্য রইল আন্তরিক শুভকামনা।

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