ইবি ‘এএনএফটি সোসাইটি’র সভাপতি ড. হাফিজুর রহমান, সম্পাদক সারোয়ার

ক্যাম্পাস
ইবি ‘এএনএফটি সোসাইটি’র সভাপতি ড. হাফিজুর রহমান, সম্পাদক সারোয়ার
ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) অ্যাপ্লায়েড নিউট্রেশন এন্ড ফুড টেকনোলজি (এএনএফটি) বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্লাটফর্ম ‘এএনএফটি সোসাইটি’-এর ২০২৬-২৭ কার্যবর্ষের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে একই বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. হাফিজুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সারোয়ার হোসেন সাকিব মনোনীত হয়েছেন।
শনিবার (১১জুলাই) অ্যাপ্লায়েড নিউট্রেশন এন্ড ফুড টেকনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. হাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
নতুন কমিটিতে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন একই বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো.সেলিম রেজা এবং সহ সভাপতি হিসেবে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নির্মল চন্দ্র মাহাত, সাংগঠনিক সম্পাদক একই শিক্ষাবর্ষের ওলিউল ইসলাম মনোনীত হয়েছেন।
এছাড়াও সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোছা. জেসমিন আক্তার জুই, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তাশরীফ ইরফান রোহান, দপ্তর সম্পাদক সাইফ সিয়াম, সহ-দপ্তর সম্পাদক আকবর হোসেন, গবেষণা ও উপস্থাপনা সম্পাদক সাহাত সিদ্দিক আলভী, সহকারী গবেষণা ও উপস্থাপনা সম্পাদক শাজিদ খান, ক্রীড়া সম্পাদক আবু রাইহান বাবু, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক আরিয়ান ইকবাল রাতুল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাকির হাসান, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক সানজিদা আলম অর্পা, শিক্ষার্থী ওয়েলফেয়ার সম্পাদক অনিক গোস্বামী, সহকারী শিক্ষার্থী ওয়েলফেয়ার সম্পাদক সামিহা তাসনিম, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এফ এস ফাহিম, মেহেদী হাসান আরব, মনিরুল ইসলাম ও ইফতি ফয়েজ, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ মিসকাতুল মোমতাজ মেঘলা, জেসমিন আক্তার খাদিজা, মো. আব্দুল্লাহ আল সিয়াম, রুবায়েত ইসলাম রাফি, মো. জুবায়ের খান, মো. লাবিব হোসেন স্বপ্নিল, মো. সিলভি রহমান জিম, মো. আন্নুর তাসিন আবির, মো. আশাদুজ্জামান তামজিদ মনোনীত হয়েছেন।
নবগঠিত কমিটির সহ-সভাপতি নির্মল চন্দ্র মাহাত বলেন, “বিভাগের ঐতিহ্য, শৃঙ্খলা ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং একটি প্রাণবন্ত ও কার্যকর সোসাইটি গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।”
কমিটির নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার হোসেন সাকিব বলেন, “এএনএফটি সোসাইটির নতুন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হওয়া আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়। বিভাগের গৌরব ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। বিভাগের উন্নয়নে কাজ করা এবং যেকোনো প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।”
ক্যাম্পাস
নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের গোপনে ভিডিও, আটক ৬ বহিরাগত কিশোর
জাককানইবি প্রতিনিধি
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের আপত্তিকরভাবে ভিডিও ধারণের অভিযোগে ছয় বহিরাগত কিশোরকে আটক করেছেন শিক্ষার্থীরা। পরে তাদের পুলিশ চৌকিতে হস্তান্তর করা হয়।
আজ শনিবার (১১ জুলাই) সন্ধা ৬ টায় নতুন কলা ভবনের সামনে পুকুর পারে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা হলেন ত্রিশাল উপজেলার স্থানীয় বাসিন্দা তাজুল, মোস্তাকিম, আরিফিন, ফয়সাল, জাহিদ হাসান জনি ও লিওন। তারা সবাই দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী আসন্ন নাট্যোৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় এক বহিরাগত কিশোর নারী শিক্ষার্থীদের জুম করে ভিডিও ধারণ করেন বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নজরে এলে আশপাশে থাকা শিক্ষার্থীরা অভিযুক্তদের আটক করেন।
প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থী ফয়সাল বলেন, “আমরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে তাদের আটক করি। পরে তারা ভিডিওটি মুছে ফেলার চেষ্টা করলেও মোবাইলের ‘Recently Deleted’ ফোল্ডারে ফুটেজ পাওয়া যায়।”
অভিযুক্তদের একজন দাবি করেন, তারা ঘুরতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। তার ভাষ্য, তাদের অজান্তেই একজন সঙ্গী তার মোবাইল ফোন নিয়ে ভিডিও ধারণ করেন। অপর অভিযুক্তের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে ভিডিও করা হয়নি; ভুলবশত মোবাইলের বাটনে চাপ লেগে ভিডিও রেকর্ড হয়ে যায়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মাহাবুবুর রহমান জনি বলেন, অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন থেকে সংশ্লিষ্ট ভিডিওসহ নারী শিক্ষার্থীদের আপত্তিকর ফুটেজ পাওয়া গেছে। পরে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ইতোমধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে। ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
ক্যাম্পাস
ইবি ছাত্রদলের নতুন কমিটি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দ মিছিল
ইবি প্রতিনিধি
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করায় বিএনপির চেয়ারম্যান ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দ মিছিল করেছে সংগঠনটি।
শনিবার (১১ জুলাই) অনুষদ ভবন থেকে আনন্দ মিছিল শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসন ভবনের সামনে সমবেত হন। এর আগে মিছিলটি শহিদ জিয়ার ভিত্তিপ্রস্তরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, শাখা ছাত্রদলের সদ্য সাবেক আহ্বায়ক শাহেদ আহম্মেদ, নতুন কমিটির আহ্বায়ক মাসুদ রুমি মিথুন, সদস্য সচিব রাফিজ আহমেদ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ সহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রাফিজ আহমেদ বলেন, “সংগঠন আমার উপর আস্থা রেখেছে আমি সেই আস্থার প্রতিদান দিতে চাই। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে আমি কাজ করে যাবো। সর্বপরি সকলের সহযোগিতা চাই যেন অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পারি।”
ইবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাসুদ রুমি মিথুন বলেন, “কোনো প্রকার গ্রুপিং ছাড়াই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলকে প্রতিষ্ঠিত করতে রাফিজ ও পারভেজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি আদায়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সবসময় শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলো এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তারা কোনো যৌক্তিক দাবি আদায়ে আন্দোলন করলে প্রয়োজন হলে আমরা দাবি আদায়ে প্রশাসনের বিপক্ষে অবস্থান নিবো। সর্বোপরি আমাকে যারা সহযোগিতা করেছে, এই কমিটি বাস্তবায়নে যারা সহযোগিতা করেছে, কেন্দ্রীয় সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ দেশনায়ক তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানাই।”
top3
ইবিতে আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২৯ তম ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠান
ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২৯তম ব্যাচের (মাস্টার্স ২০২৩-২৪) শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১১ জুলাই) সকাল ১১টায় বিভাগের ৪০৩ নং কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এসময় আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.হ.ম নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী শিক্ষার্থী আসাদুল্লাহ আল গালিবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ.কে.এম মতিনুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেকান্দার আলী, বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক এ কে এম ওয়ালিউল্লাহ, বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আকতার হোসেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ ও বিদায়ী শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
এসময় বিদায়ী কৃতী শিক্ষার্থীদের নানাবিধ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ক্রেষ্ট প্রদান করা হয় এবং সকল বিদায়ী শিক্ষার্থীকে বিদায়ী ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।
ব্যাচের প্রতিনিধি আলী আহসান মো. জুবায়ের বলেন, আজকের এই বিদায়ের মুহূর্ত আমাদের জন্য আনন্দ ও বেদনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে আমরা সফলভাবে আমাদের শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমাদের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী শুধু পাঠদানই করেননি, বরং গবেষণা, চিন্তা ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের পথ দেখিয়েছেন। করোনা মহামারি, সেশনজট ও নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা আজ এই পর্যায়ে পৌঁছেছি এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মতো ঐতিহাসিক সময়েরও সাক্ষী হয়েছি। শ্রেণিকক্ষের বাইরেও আমাদের সহপাঠীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সফল হয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মান আরও উজ্জ্বল করবে। এই বিদায় কোনো সমাপ্তি নয় বরং নতুন পথচলার সূচনা।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ.কে.এম মতিনুর রহমান বলেন, আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এখানে আপনারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন, আদর্শ ও বাণী অধ্যয়ন করেছেন। এখন সময় এসেছে সেই জ্ঞান সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবকল্যাণে কাজে লাগানোর। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ শক্তি হলো নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। এই গুণই আপনাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করবে। মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি অর্জনের স্থান নয়; এটি গবেষণা, জ্ঞানচর্চা ও সমাজ পরিবর্তনের কেন্দ্র। আমাদের দেশ এখনো উন্নয়নশীল। তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। অর্জিত জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করাই হবে আপনাদের প্রকৃত সাফল্য।
নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের গোপনে ভিডিও, আটক ৬ বহিরাগত কিশোর
ইবি ‘এএনএফটি সোসাইটি’র সভাপতি ড. হাফিজুর রহমান, সম্পাদক সারোয়ার
ইবি ছাত্রদলের নতুন কমিটি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দ মিছিল
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
ক্যাম্পাস15 hours ago
এক পথচারীর টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ইবি শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে
-
ক্যাম্পাস3 hours ago
ইবি ছাত্রদলের নতুন কমিটি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দ মিছিল
-
ক্যাম্পাস2 days ago
জুলাই শহিদের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে ইবি ছাত্রশক্তি’র পথচলা শুরু
-
ক্যাম্পাস10 hours ago
শাবিপ্রবিতে ‘বিয়ে হলে ছাত্রীদের আসন বাতিল’ সংক্রান্ত পুরোনো খবর নিয়ে বিভ্রান্তি
-
রাজনীতি23 hours ago
রাজনীতি নিষিদ্ধ বেরোবিতে ছাত্রদলের আনন্দ মিছিল, নেতা-কর্মীদের উচ্ছ্বাস
-
top32 days ago
যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্কের চাপে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত: এডিবির সতর্কতা
-
top27 hours ago
‘আমার মাথায় হেলথ নেই, উনি আছেন’—স্ত্রীকে দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী
-
top32 days ago
চবিতে শিক্ষার্থীকে হুমকি ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে