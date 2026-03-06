ক্যাম্পাস
ইবি শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদে রাবির ৪০ শিক্ষকের বিবৃতি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের চেয়ারম্যান সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনাকে নৃশংসভাবে গলা কেটে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ জন শিক্ষক।
বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) এ বিবৃতিতে তারা সরকারের কাছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত কর্মচারী ফজলুর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান। বিবৃতিতে তারা বলেন, একজন কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে নিজ কক্ষে একজন শিক্ষককে হত্যার করার ঘটনা কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়! এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। অবশ্যই দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত কর্মচারী ফজলুর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন, প্রফেসর ড. দিল-আরা হোসেন, প্রফেসর ড. শাহনাজ পারভীন , প্রফেসর ড. মোছা. আশীয়ারা খাতুন, প্রফেসর ড. মোছা. ফাহমিদা চৌধুরী, প্রফেসর ড. ফৌজিয়া এদিব ফ্লোরা , প্রফেসর ড. লাভলী নাহার, প্রফেসর ড. শারমীন হামিদ, প্রফেসর ড. তারান্নুম নাজ, প্রফেসর ড. সনজিদা মইদ, প্রফেসর ড. যাহার- ই- তাশনীম, প্রফেসর ড. কাজী সেলিনা সুলতানা, প্রফেসর ড. সাবিনা সুলতানা , প্রফেসর ড. মোসা. মর্জিনা বেগম প্রমুখ।
ক্যাম্পাস
রাবিতে ছাত্রদলের উদ্যোগে কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের উদ্যোগে কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ স্মৃতি সংগ্রহশালা অডিটোরিয়ামে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিয়া পরিষদ, রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি ও আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নেছার উদ্দিন তালুকদার। এছাড়া বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা ফাহিম মাহমুদ এবং রিয়াজুল জান্নাহ হাফেজিয়া মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ মাওলানা মো. রবিউল ইসলাম।
আয়োজকরা জানান, প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার হিসেবে ১০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া চতুর্থ থেকে দশম স্থান অধিকারীদের জন্য ২ হাজার টাকা করে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘কুরআন প্রতিটি মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। পবিত্র আল কুরআনের বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই আয়োজন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় গত বছরের মতো এবারও আমরা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি।’
সাধারণ সম্পাদক সরদার জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘ছাত্রদল শিক্ষার্থীদের মনোভাব বুঝে এগিয়ে যেতে চায়। শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার এবং তা ধারণ করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রতি বছরই এই ধারা অব্যাহত রাখার আশা রাখি আমরা।’
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এস এম রেদোয়ান জুনায়েদ বলেন, ‘একটি ছাত্র সংগঠন হিসেবে ছাত্রদলের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। যখন কোনো কর্মসূচি স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি হয়, তখনই ছাত্র সংগঠনের সার্থকতা নিহিত থাকে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই এর প্রমাণ।’
ক্যাম্পাস
ইবি শিক্ষিকা হত্যাকাণ্ড: ছাত্রশিবিরের শোক, তীব্র নিন্দা ও বিচার দাবি
ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনাকে নিজ কার্যালয়ে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর শোক প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির।
বুধবার (৪ মার্চ) শাখা ছাত্রশিবিরের প্রচার সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ জানানো হয়। শোক ও নিন্দা জানিয়ে শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ইউসুফ আলী ও সেক্রেটারি রাশেদুল ইসলাম রাফি বলেন, “আজ অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি পবিত্র বিদ্যাপীঠে একজন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষিকাকে তাঁরই অধস্তন কর্মচারীর হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড কেবল একজন শিক্ষিকার জীবনাবসান নয়, বরং এটি শিক্ষকতার মহান আদর্শ এবং মূল্যবোধের মূলে এক চরম আঘাত।”
নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এই হৃদয়বিদারক ঘটনা কেবল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের জন্য নয়, বরং গোটা জাতির জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং উদ্বেগজনক।
নেতৃবৃন্দ প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়ে বলেন,”এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ উদ্ঘাটন করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।”
বিবৃতি শেষে নেতৃবৃন্দ মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
top1
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে ‘কুপিয়ে মারল’ কর্মচারী
কর্মচারীর ছুরিকাঘাতে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা নিহত হয়েছেন। শিক্ষিকাকে হত্যার পর অভিযুক্ত কর্মচারী ফজলুর রহমান আত্মহত্যা চেষ্টা করেছেন।
বুধবার (৪ মার্চ) বিকেল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ ভবনে অবস্থিত সমাজকল্যাণ বিভাগে এ ঘটনা ঘটে।
পরে খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও ইবি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উভয়কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে নেয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসক আসমা সাদিয়া রুনাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. ইমাম হোসাইন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ইবি শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদে রাবির ৪০ শিক্ষকের বিবৃতি
ইসরায়েলে আঘাত হেনেছে ইরানের ক্লাস্টার ব্যালাস্টিক মিসাইল
ইরানকে ক্ষমা চাইতে হবে : আলিয়েভ
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
ক্যাম্পাস1 day ago
ইবি শিক্ষিকা হত্যাকাণ্ড: ছাত্রশিবিরের শোক, তীব্র নিন্দা ও বিচার দাবি
-
ক্যাম্পাস2 days ago
গোবিপ্রবির আইকিউএসি’র নতুন পরিচালক বশির উদ্দীন
-
আন্তর্জাতিক2 days ago
যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে লাফিয়ে বাড়ছে তেল-গ্যাসের দাম
-
top12 days ago
৮ প্রতিমন্ত্রীর দফতর পুনর্বণ্টন, কে কোন দায়িত্ব পেলেন?
-
top12 days ago
ভারত মহাসাগরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, মার্কিন যুদ্ধজাহাজে আগুন
-
top12 days ago
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ‘ভালো বৈঠক’ মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর
-
top12 days ago
সৌদির সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
-
top12 days ago
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে ‘কুপিয়ে মারল’ কর্মচারী