আন্তর্জাতিক

ইরানে হামলার বিরোধী বেশির ভাগ মার্কিন নাগরিক

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার বিরোধী ৫৩ শতাংশ মার্কিন নাগরিক। গত সপ্তাহে প্রকাশিত কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের সবশেষ জরিপে উঠে আসে এমন তথ্য। ইরানে হামলার সমর্থন দিয়েছেন ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা।

ইরানে মার্কিন সেনা পাঠানোর তীব্র বিরোধী যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বলেছেন, তারা ইরানে মার্কিন স্থল বাহিনী মোতায়েনের পক্ষে নন।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগই সংঘাতের বিস্তৃত পরিণতি নিয়েও উদ্বেগ জানান। জরিপে অংশ নেওয়া তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি উত্তরদাতা বলেছেন, তাদের বিশ্বাস, এই যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

জরিপে ইসরাইল সম্পর্কে মিশ্র মতামত দিয়েছেন মার্কিন নাগরিকেরা। প্রায় ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে খুব বেশি সমর্থন দিচ্ছে, অন্যদিকে একইসংখ্যক নাগরিক ইসরাইলকে সমর্থন করা যথার্থ।

মার্কিন নাগরিকদের দ্রুত সৌদি আরব ত্যাগের নির্দেশ

মার্চ ১৫, ২০২৬

সৌদি আরবে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের বাণিজ্যিক ফ্লাইটে দ্রুত দেশটি ছেড়ে যাওয়ার জরুরি নির্দেশ দিয়েছে রিয়াদে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস 

এক জরুরি নিরাপত্তা সতর্ক বার্তায় দূতাবাস জানিয়েছে, তারা মধ্যপ্রাচ্যের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির ওপর ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখছে।

দূতাবাসের মতে, মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কো রুবিও এবং মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা ও সংঘাতের প্রেক্ষাপটে এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দূতাবাস ।

সূত্র: আল জাজিরা

নেতানিয়াহুর মৃত্যু নিয়ে আবার গুঞ্জন, কোথায় তিনি?

মার্চ ১৫, ২০২৬

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ছাড়াই দেশটির নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইরান যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি অনুপস্থিত থাকলেন।

জর্ডানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম রোয়া নিউজ জানিয়েছে, বৈঠকটি ইসরায়েলের জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ইরানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনা নিয়ে আলোচনা করতে এটি নিয়মিত বৈঠকের অংশ ছিল।

তবে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে নেতানিয়াহুর অনুপস্থিতি নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছে। এর আগে ইরান দাবি করেছিল, তাদের হামলায় নেতানিয়াহু নিহত হয়েছেন। যদিও তেহরান এ দাবির পক্ষে কোনো শক্ত প্রমাণ দেখাতে পারেনি।

এদিকে কয়েকদিন ধরে নেতানিয়াহু প্রকাশ্যে না আসায় তার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এর মধ্যে মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জ্যাকসন হিংকল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেতানিয়াহুর ছেলে ইয়ার নেতানিয়াহুকে উদ্দেশ করে একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি প্রশ্ন তোলেন, নেতানিয়াহু সত্যিই জীবিত আছেন কি?

কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা

মার্চ ১৪, ২০২৬

কুয়েতের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। এ ঘটনায় বিমানবন্দরের রাডার ব্যবস্থার একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সময় রোববার (১৫ মার্চ) সন্ধ্যায় এ হামলা চালানো হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুয়েতের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র আবদুল্লাহ আল-রাজহি।

তিনি বলেন, ‘কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। ড্রোনগুলো সরাসরি বিমানবন্দরের রাডার সিস্টেমে আঘাত হেনেছে।’

তবে এ ঘটনায় কোনো যাত্রী বা বিমানবন্দরকর্মী আহত হননি বলে জানিয়েছে কুয়েত কর্তৃপক্ষ

