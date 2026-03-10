আন্তর্জাতিক
ইরান যুদ্ধ অল্প সময়েই শেষ হবে: ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ একটি ‘স্বল্পমেয়াদি অভিযান’ হতে পারে। তবে ইরানকে ‘সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে পরাজিত’ না করা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান চলবে বলেও জানান তিনি।
ফ্লোরিডায় সোমবার রিপাবলিকানদের এক সম্মেলনে বক্তব্য দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, “আমরা কিছুটা অভিযান চালিয়েছি, কারণ কিছু অশুভ শক্তিকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। আমার মনে হয় এটি একটি স্বল্পমেয়াদি অভিযানই হবে।”
তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি এই পদক্ষেপ না নিত, তাহলে দুই সপ্তাহের মধ্যেই ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হতো।
ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি বাহিনী বর্তমানে ইরানের সামরিক সক্ষমতাকে ‘চূর্ণবিচূর্ণ’ করে দিচ্ছে এবং দেশটির ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ‘সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে’।
তিনি বলেন, “ইরানের নৌবাহিনী আর নেই। সবই এখন সমুদ্রের তলদেশে পড়ে আছে- ৪৬টি জাহাজ।”
একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, অভিযানের সময় ইরানের শীর্ষ নেতাদেরও একাধিকবার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
এদিকে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলায় এখন পর্যন্ত ১,২০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি, ১৫০ জনের বেশি স্কুলছাত্রী এবং বেশ কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা।
এর জবাবে ইরানও পাল্টা হামলা চালিয়েছে। দেশটি মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি, কূটনৈতিক স্থাপনা ও সেনা সদস্যদের লক্ষ্য করে হামলা চালানোর পাশাপাশি ইসরায়েলের একাধিক শহরে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এসব হামলায় অন্তত সাতজন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
top3
ইরানে খাবার ও ওষুধ পাঠাচ্ছে আজারবাইজান
মানবিক সহায়তা হিসেবে ইরানে খাবার ও ওষুধ পাঠাচ্ছে আজারবাইজান। আজারবাইজান বলছে, ‘এই উদ্যোগকে শুধু সহায়তা নয়, শান্তির বার্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে।’
(রোববার, ৮ মার্চ) আজারবাইজানের ইমারজেন্সি সিচুয়েশন মন্ত্রণালয় জানায়, আজারবাইজান ও ইরানের প্রেসিডেন্টদের মধ্যে টেলিফোন আলাপের পর হাজারো টন খাদ্য ও ওষুধ ইরানে পাঠানো হয়েছে।
ইরান থেকে আজারবাইজান লক্ষ্য করে ড্রোন হামলার অভিযোগের কয়েক দিন পরই এই পদক্ষেপ নেয় আজারবাইজান। যদিও ইরান জানিয়েছে, তারা আজারবাইজান লক্ষ্য করে কোনো হামলা চালায়নি।
সূত্র: আল–জাজিরা।
top1
যে তিন কারণে মনে করা হচ্ছে নেতানিয়াহু আর নেই
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিহত বা আহত হয়েছেন— এমন গুঞ্জন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও এর পক্ষে এখন পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
ইরানের সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সি এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, সাম্প্রতিক ইরানি হামলার পর নেতানিয়াহু আহত বা নিহত হয়ে থাকতে পারেন। তবে তাদের এই দাবির পক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য বা আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ দেওয়া হয়নি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েকটি কারণে এই জল্পনা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে— সাম্প্রতিক সময়ে নেতানিয়াহুর নতুন ভিডিও প্রকাশ না হওয়া, তার বাসভবনের আশপাশে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং কিছু কূটনৈতিক সফর স্থগিত করা।
তাসনিম নিউজ এজেন্সিকে সাধারণত ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-ঘনিষ্ঠ গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগও এই সংবাদমাধ্যমকে আইআরজিসি-সংশ্লিষ্ট হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।
অন্যদিকে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম দ্য জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, নেতানিয়াহু নিহত বা আহত হওয়ার দাবির পক্ষে এখন পর্যন্ত কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। তাদের মতে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কারণে অনেক সময় শীর্ষ নেতাদের প্রকাশ্যে উপস্থিতি সীমিত রাখা হয়।
এদিকে সরকারি সূত্রের বরাতে জানা গেছে, গত ৭ মার্চ নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে একটি সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ৬ মার্চ তাকে বিয়ারশেবার একটি এলাকা পরিদর্শনের সময়ও দেখা গেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত নেতানিয়াহু নিহত বা আহত হয়েছেন— এমন কোনো দাবিই নির্ভরযোগ্যভাবে নিশ্চিত হয়নি।
top1
ইরান সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করল ইরাক
ইরান যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় পূর্ব সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে ইরাক। একই সঙ্গে সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
আল জাজিরা জানিয়েছে, ইরানের সঙ্গে ইরাকের সীমান্তের বড় অংশই পাহাড়ি এলাকা। এই পথ ব্যবহার করে ইরানি কুর্দি গোষ্ঠীগুলো দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত করে থাকে।
বিশ্লেষকদের মতে, অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে কয়েকটি বার্তা দিতে চায় বাগদাদ। প্রথমত, তারা চায় না ইরানবিরোধী গোষ্ঠীগুলো ইরাকের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালাক।
দ্বিতীয়ত, ২০২৩ সালে ইরানের সঙ্গে করা নিরাপত্তা চুক্তি মানার বিষয়টিও তারা দেখাতে চায়। ওই চুক্তিতে ইরাক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, উত্তরাঞ্চলে সক্রিয় ইরানি কুর্দি বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা দমন করা হবে।
এদিকে ইরান ইতোমধ্যে ইরাকের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। একই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ওই অঞ্চলের কিছু ইরানি কুর্দি গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।
সব মিলিয়ে উত্তেজনা বাড়ায় সীমান্তে নতুন সংঘাত ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে ইরাক সরকার।
ইরানে খাবার ও ওষুধ পাঠাচ্ছে আজারবাইজান
নগদের মাধ্যমে বিতরণ হচ্ছে ফ্যামিলি কার্ডের অর্থ
যে তিন কারণে মনে করা হচ্ছে নেতানিয়াহু আর নেই
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
রাজনীতি1 day ago
২০৪২ সাল পর্যন্ত তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী থাকবেন: জয়নুল আবদিন ফারুক
-
top322 hours ago
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৭ নেতা আটক
-
top11 day ago
পুলিশের ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান
-
খেলাধুলা1 day ago
চ্যাম্পিয়নরা পেলো ৩৬ কোটি টাকা
-
top21 day ago
কাতার, বাহরাইন, সৌদি ও আমিরাতে মুহুর্মুহু হামলা
-
আইন-শৃঙ্খলা1 day ago
রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারে কমিটি গঠন
-
ক্যাম্পাস11 hours ago
পরিবার থেকে দূরে গোবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের রমজান
-
top11 day ago
মিরপুরে বহুতল ভবনে আগুন