ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে: দোহায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আন্তর্জাতিক
ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে: দোহায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
কাতারে হামলা ও ফিলিস্তিনিদের জাতিগত নিধনের জন্য ইসরায়েলকে সম্মিলিতভাবে জবাবদিহির আওতায় আনতে মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। সোমবার কাতারে ইসরায়েলি হামলার প্রেক্ষাপটে ডাকা জরুরি আরব-ইসলামি সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের এই অবস্থান তুলে ধরেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।
দোহায় অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে তিনি বলেন, আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে এই নির্জলা আগ্রাসনের জন্য ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে এবং এ ধরনের সমস্ত অবৈধ কর্মকাণ্ড অনতিবিলম্বে বন্ধের দাবি জানাতে হবে। সেখানে তৌহিদ হোসেন বলেন, কাতারের সার্বভৌম ভূখণ্ডে ইসরায়েলের এই বিনা উস্কানির ও অযৌক্তিক হামলা কেবল কাতারের উপর আক্রমণ নয়, বরং পুরো মুসলিম উম্মাহর মর্যাদার প্রতি অবমাননা।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ মনে করে এ আগ্রাসন ইসরায়েলের বেপরোয়া অভিযানের অংশ, যারা অব্যাহতভাবে জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক মানবিকতা আইন এবং জাতিসংঘের বহু প্রস্তাবের অশ্রদ্ধা করে চলেছে। ইসরায়েলের পরবর্তী কোনো উস্কানি ও আগ্রাসন প্রতিরোধে সকল ওআইসি দেশের সমন্বিত কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ, বলা হয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।
কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ওআইসি মহাসচিব হুসেইন ইব্রাহিম ত্বাহা এবং আরব লীগের মহাসচিব আহমেদ আবুল গাইত স্বাগত বক্তব্য দেন।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, সম্মেলনে ২৪টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং বাকি দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।