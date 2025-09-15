Connect with us

আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে: দোহায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আন্তর্জাতিক

নেতানিয়াহুকে তার কাজের শাস্তি পেতেই হবে- কাতার

আন্তর্জাতিক

নেতানিয়াহুকে হিটলারের পরিণতি বরণ করতে হবে -এরদোয়ান

আন্তর্জাতিক

গাজায় আরও ৫১ ফিলিস্তিনি নিহত, বাস্তুচ্যুত লাখো মানুষ

আন্তর্জাতিক

ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে গ্যাং সদস্য পাঠানোর অভিযোগ ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক

ভারতের অনুরোধে ইলিশ পাঠানো হয়েছে, কারো চাপে নয়: ফরিদা আখতার

আন্তর্জাতিক

এরদোগানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল তুরস্ক

আন্তর্জাতিক

ক্ষমতার স্বাদ নিতে আসিনি, ছয়মাসের মধ্যে নির্বাচন দিবো -নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক

কারাবন্দী ইমরান খানের ওপর ‘নির্যাতনের’ অভিযোগ জাতিসংঘে

আন্তর্জাতিক

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়ার কামচাটকা অঞ্চল

আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে: দোহায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কাতারে হামলা ও ফিলিস্তিনিদের জাতিগত নিধনের জন্য ইসরায়েলকে সম্মিলিতভাবে জবাবদিহির আওতায় আনতে মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। সোমবার কাতারে ইসরায়েলি হামলার প্রেক্ষাপটে ডাকা জরুরি আরব-ইসলামি সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের এই অবস্থান তুলে ধরেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

দোহায় অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে তিনি বলেন, আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে এই নির্জলা আগ্রাসনের জন্য ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে এবং এ ধরনের সমস্ত অবৈধ কর্মকাণ্ড অনতিবিলম্বে বন্ধের দাবি জানাতে হবে। সেখানে তৌহিদ হোসেন বলেন, কাতারের সার্বভৌম ভূখণ্ডে ইসরায়েলের এই বিনা উস্কানির ও অযৌক্তিক হামলা কেবল কাতারের উপর আক্রমণ নয়, বরং পুরো মুসলিম উম্মাহর মর্যাদার প্রতি অবমাননা।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ মনে করে এ আগ্রাসন ইসরায়েলের বেপরোয়া অভিযানের অংশ, যারা অব্যাহতভাবে জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক মানবিকতা আইন এবং জাতিসংঘের বহু প্রস্তাবের অশ্রদ্ধা করে চলেছে। ইসরায়েলের পরবর্তী কোনো উস্কানি ও আগ্রাসন প্রতিরোধে সকল ওআইসি দেশের সমন্বিত কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ, বলা হয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।

কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ওআইসি মহাসচিব হুসেইন ইব্রাহিম ত্বাহা এবং আরব লীগের মহাসচিব আহমেদ আবুল গাইত স্বাগত বক্তব্য দেন।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, সম্মেলনে ২৪টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং বাকি দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2025. powered by All Time News.