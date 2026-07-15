রাজনৈতিক পরিচয় বদলের অভিযোগ কুষ্টিয়ার শেখ সাদীর বিরুদ্ধে

রাজনীতি
রাজনৈতিক পরিচয় বদলের অভিযোগ কুষ্টিয়ার শেখ সাদীর বিরুদ্ধে
কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার উজানগ্রাম ইউনিয়নে দল বদল করে ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে যোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শেখ সাদী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ছাত্রলীগের সাবেক এই কর্মী বর্তমানে বিএনপি ও ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বলে স্থানীয়দের একটি পক্ষ দাবি করছে।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উজানগ্রামের দুর্বাচারা গ্রামসহ স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, শেখ সাদী পূর্বে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। তৎকালীন সময়ে ছাত্রলীগের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তার সক্রিয় অংশগ্রহণের কিছু ভিডিওচিত্র সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
অভিযোগকারীরা দাবি করছেন, দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর শেখ সাদী রাতারাতি নিজের রাজনৈতিক পরিচয় বদলে ফেলেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের স্থানীয় বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন এবং মাঠপর্যায়ে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছেন।
ছাত্রলীগের সাবেক এক কর্মীর এভাবে বিএনপিতে ভিড়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে উজানগ্রাম ইউনিয়নের রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র সমালোচনা চলছে। এটিকে অনেকে ‘সুবিধাবাদী রাজনীতি’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।
তবে এই দল বদলের অভিযোগ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর বিষয়ে অভিযুক্ত শেখ সাদী কিংবা স্থানীয় বিএনপি নেতৃত্বের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।
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‘ফার্মের মুরগি’ বিতর্কে আত্মপ্রকাশ করল ‘ব্রয়লার চিকেন পার্টি’
এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত না করার আন্দোলন এবং শিক্ষার্থীদের ‘ফার্মের মুরগি’ বা ব্রয়লার মুরগির সঙ্গে তুলনা করা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি অডিওকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এবার ব্যঙ্গাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ‘ব্রয়লার চিকেন পার্টি’।
মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ‘Broiler Chicken Party’ নামে একটি পেজ খোলেন দেশের জেন-জি (Gen-Z) বা নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা। ‘We are not insulted, We are awakened’ (আমরা অপমানিত নই, আমরা জাগ্রত) স্লোগানে খোলা এই পেজটিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে, বিকাল ৬টা পর্যন্ত ১ হাজার ৭০০ জন ফলোয়ার যুক্ত হয়েছেন।
টানা ভারী বৃষ্টিপাত ও ব্যাপক জলাবদ্ধতার মধ্যেও এইচএসসি পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছেন। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের কটাক্ষ করে ছড়িয়ে পড়া অডিওর প্রতিবাদ হিসেবেই অভিনব এই পেজটি খোলা হয়েছে। পেজটিতে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক কনটেন্ট, ছবি ও ভিডিও শেয়ার করা হচ্ছে।
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এদের খুঁটির জোর কোথায়, চট্টগ্রামের ঘটনায় বিরোধীদলীয় নেতার প্রশ্ন
চট্টগ্রামে এক ইন্টারনেট ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে সশস্ত্র হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনার পর সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
হামলাকারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ এবং দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণকেই নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেন, চট্টগ্রাম নগরীতে এক ইন্টারনেট ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে ঢুকে তাণ্ডব চালানো দুর্বৃত্তদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে তা প্রকাশ করুন। তাদের পাকড়াও করে আইনের আওতায় আনুন। জানি না, কঠিন শাস্তির বিধান হবে কি না। লক্ষণ খুব ভালো নয়।
এ সময় তিনি সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।
ফেসবুক পোস্টে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জনগণকেই এখন নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ সরকার কোনো কার্যকর নিরাপত্তা দিতে পারছে না। একের পর এক অভিনব ঘটনা ঘটেই চলছে। এদের খুঁটির জোর কোথায়?
রাজনীতি
ছাত্রশিবিরকে বিদায় জানালেন সাদিক কায়েম?
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি ও সংগঠনটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাদিক কায়েম। আজ সোমবার (১৩ জুলাই) তিনি নিজেই গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সাদিক কায়েম জানিয়েছেন, ছাত্রশিবিরের বছরে দুইবার সেটআপ হয়। ২০২৬ সালের ষাণ্মাসিক সেটআপে আমার বিদায় হয়েছে।
উল্লেখ্য, সাদিক কায়েম ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ঘোষিত হয়েছেন আরও দুই মাস আগে। গত ১ মে রাজধানীর কাকরাইলের ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) কাউন্সিল হলে আয়োজিত থানা ও বিভাগীয় দায়িত্বশীল সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
এই ঘোষণার পর ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ছাত্রশিবিরের পদে থেকে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচন করার সুযোগ নেই।
শাবিপ্রবির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের রি-ইউনিয়ন ১৪-১৬ জানুয়ারি
রাজনৈতিক পরিচয় বদলের অভিযোগ কুষ্টিয়ার শেখ সাদীর বিরুদ্ধে
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