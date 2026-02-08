রাজনীতি
উন্নত এবং নিরাপদ বাংলাদেশের পথিকৃৎ হবেন তারেক রহমান: পুতুল
নাটোর-১ আসনের বিএনপির প্রার্থী ও বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল বলেছেন, বাংলাদেশ একটি নতুন পথের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে । ১৯৭১ সালের পর থেকে ২২০৪ সাল পর্যন্ত যে চিত্র বাংলাদেশের ছিল, ২০২৬ সাল থেকে একটি পরিবর্তিত চিত্র নিয়ে সামনের দিকে এগোতে যাচ্ছে । আর সেই উন্নত এবং নিরাপদ বাংলাদেশের পথিকৃৎ হবেন আমাদের চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শনিবার (০৭ ফেব্রুয়ারি) নাটোরের বাগাতিপাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ফারজানা শারমিন পুতুল বলেন, যদি বলতে হয় বাংলাদেশে আমরা কোন পরিবর্তন আনতে যাচ্ছি, তাহলে আমি বলবো, আমি ফরজানা শারমিন পুতুল হচ্ছি সেই পরিবর্তন। যেই পরিবর্তন বাংলাদেশ আনতে চায়। নাটোর-১ সংসদীয় আসনে আমি ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী, আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী।
ধানের শীষের এই প্রার্থী বলেন, বিএনপি আমাকে নাটোর-১ আসন থেকে ধানের শীষের মত একটি সম্পদ আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। কেবল মাত্র লালপুর-বাগাতিপাড়ার উন্নয়ন সাধনের জন্য নয়, সারা বাংলাদেশের পরিবর্তন করার জন্য।
আগামীর বাংলাদেশের রূপরেখা তুলে ধরে তিনি বলেন, আগামীর বাংলাদেশ হবে মানবিক বাংলাদেশ। আগামীর বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। আগামীর বাংলাদেশ হবে তারেক রহমানের বাংলাদেশ।
তিনি আরও বলেন, এই লালপুর-বাগাতিপাড়ায় কেবলমাত্র রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির করেই আমরা খান্ত হব না। আগামী ১২ তারিখ ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়ে এই লালপুর বাগাতিপাড়াতে ঘরে ঘরে মানব সম্পদের উন্নয়ন করে তারপর ফারজানা শারমিন পুতুলের উন্নয়ন সাধন হবে। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহীন শওকত। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা বিএনপির সাবেক সংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা মামুন, নাটোর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আসাদুজ্জামান আসাদ, যুগ্ম-আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান খান বাবুল চৌধুরীসহ স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মী এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ ভোটার।
কেন্দ্র দখল ও ভুয়া ভোটারের শঙ্কার কথা জানাতে ইসিতে ইশরাক
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দ্বারস্থ হয়েছেন ঢাকা-৬ আসনের বিএনপি প্রার্থী ইশরাক হোসেন।
এসময় একটি ভোটকেন্দ্রে অস্ত্র ও লাঠি উদ্ধারের ঘটনায় সুষ্ঠু ভোট গ্রহণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্র পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।
শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এমন অভিযোগ দেন তিনি।
সাক্ষাৎ শেষে ইশরাক হোসেন সাংবাদিকদের জানান, গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে সূত্রাপুরের কাঠের পুল সংলগ্ন কসমোপলিটন স্কুল কেন্দ্রে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১৫২ পিস মোটা লাঠি (স্ট্যাম্প) উদ্ধার করে। ওই ভবনটির মালিকানায় রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী।
তিনি বলেন, ‘ওসি সাহেবকে জানানোর পর ৩-৪ ঘণ্টা সময় ক্ষেপণ করেন, যার ফলে সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ লাঠিসোঁটা সরিয়ে ফেলার সুযোগ তৈরি হয়। আমরা মনে করছি, এটি একটি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সরাসরি সহযোগিতার শামিল।’
বিএনপির এ প্রার্থী বলেন, কসমোপলিটন স্কুলে যেহেতু অস্ত্র ও লাঠি মজুত করার ঘটনা ঘটেছে, তাই সেখানে সুষ্ঠু ভোট হওয়া নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে কেন্দ্রটি পরিবর্তনের আবেদন জানানো হয়েছে। এছাড়া দায়িত্বে অবহেলা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সূত্রাপুর থানার ওসির দ্রুত পরিবর্তনের দাবি করেছি।
নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ইশরাক জানান, ঢাকা-৬ আসনে এখন পর্যন্ত পরিবেশ তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ থাকলেও হঠাৎ এই অস্ত্র ও লাঠি উদ্ধারের ঘটনা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। অনেক হোল্ডিংয়ে ২০ জন করে অতিরিক্ত ভোটার দেখা যাচ্ছে, যারা মূলত ‘ভুয়া ভোটার’। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে কম্পাইল করে তারা দ্রুতই নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবেন।
ক্ষমতায় গেলে ‘বিডিআর’ নাম পুনর্বহাল করবে বিএনপি: তারেক রহমান
শনিবার রাজধানীর র্যাডিসন ব্লু হোটেলে সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক সদস্য ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত ‘স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সুদৃঢ় আস্থা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নাম পুনরায় বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, জনগণের রায়ে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বিডিআরের নাম পুনর্বহাল করা হবে। ওয়ান র্যাঙ্ক ওয়ান পে বাস্তবায়ন করা হবে।
শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ও পিলখানায় নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারম্যান এ প্রতিশ্রুতি দেন। ‘স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সুদৃঢ় আস্থা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংসদ নির্বাচন-২০২৬ সশস্ত্র বাহিনী-বিষয়ক উপকমিটি আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে তারেক রহমান বলেন, ‘২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পর সেনা হত্যাকাণ্ডের পর পতিত পরাজিত বিতাড়িত ফ্যাসিস্ট শক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বিডিআরের নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এমনকি তাদের পোশাকের রংও পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। আমি আপনাদের সামনে একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করতে চাই। জনগণের রায়ে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বিডিআরের নাম পুনর্বহাল করা হবে ইনশা আল্লাহ।’
তিনি বলেন, ‘ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেই লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে পিলখানায় সেনা হত্যাকাণ্ডের দিনটিকে শহীদ সেনা দিবস, অথবা সেনা হত্যাযজ্ঞ দিবস অথবা জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হবে।’
তারেক রহমান বলেন, ‘বক্তব্য দেওয়ার আগে সাবেক কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা আমাকে সেনাবাহিনীর জন্য কিছু সুপারিশ তুলে দিয়েছেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন, সেনা আইনের কিছু কিছু বিধিমালা পরিমার্জন বা সংস্কারসহ এসব সুপারিশ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। তবে এতটুকু বলতে পারি, ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে জনগণের রায়ে বিএনপির রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে আপনাদের উপস্থাপিত এসব সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সেনাবাহিনীর সাবেক এবং বর্তমান সদস্যদের সমন্বয়ে আমরা একটি কমিটি গঠন করব। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দাবিদাওয়াগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। একই সঙ্গে ওয়ান র্যাঙ্ক ওয়ান পে বাস্তবায়ন করা হবে।’
তারেক রহমান বলেন, ‘সেনাবাহিনী আমার কাছে বৃহত্তর পরিবার বলে মনে হয়। সেনানিবাসেই আমার বেড়ে ওঠা। ছোটবেলায় আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। আমি বড় হয়ে দেখেছি, সেনাবাহিনীর প্রতি আমার মা মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার একধরনের নির্ভরতা ছিল, সম্মান ছিল। আমার মরহুমা মা সব সময় মনে করতেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকা দরকার। সন্তান হিসেবে আমার পিতাকে নিয়ে যেমন আমি গর্ব করি, তেমনি আমি বিশ্বাস করি, একজন সেনা কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সেনাবাহিনীকেও তিনি করেছিলেন গর্বিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের কাছে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়া একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।’
পিতাকে নিয়ে তারেক রহমান আরও বলেন, ‘শহীদ জিয়াকে নিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক জনগণ যেমন গর্বিত, আমি বিশ্বাস করি এবং আমার পরিবারও বিশ্বাস করে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীও তেমন গর্বিত। জনগণ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রহরী হিসেবে মনে করে। সেনাবাহিনীকে ভিন্ন কাজে সংযুক্ত করা হলে সেনাবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় বলে মনে করি।’
আওয়ামী লীগ আমলের প্রসঙ্গ টেনে তারেক বলেন, ‘বিগত দেড় দশকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা এবং গৌরব সম্পর্কে সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যরা নিজেরা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস করলে হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। দেশ তাঁবেদার এবং অপশক্তির কবলে পড়ার পর দেশের গণতন্ত্র হরণ হয়নি শুধু, একই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়েছিল। এমনকি পিলখানায় পরিকল্পিত সেনা হত্যাকাণ্ডের দিনেও সেনাবাহিনী যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি বা রাখতে দেওয়া হয়নি। সেনাবাহিনীর হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আমি এ রকম কথা বলতে চাই না। গৌরব ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, এটা অর্জনের বিষয়। গৌরব ধারণ করার বিষয়। সেনাবাহিনীর গৌরব সেনাবাহিনীকে রক্ষা করতে হবে। সেনাবাহিনীর নিজেদের সম্মান এবং মর্যাদা সম্পর্কে নিজেদেরই সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।’
তারেক রহমান বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে একটি কথাই বলতে পারি, জনগণের রায়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠনে সক্ষম হলে সেনাবাহিনীকে অবশ্যই রাজনৈতিক কোনো স্বার্থে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। সেনাবাহিনীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয় এমন কোনো কাজ বিএনপি অতীতেও করেনি, বর্তমানেও না এবং ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতেও করবে না। কারণ, বিএনপি সব সময় বাংলাদেশের পক্ষের দল। বিএনপি সব সময় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষের শক্তি। রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি মাঠে শক্তিশালী থাকলে বাংলাদেশ শক্তিশালী থাকে। সেনাবাহিনীর গৌরব ও মর্যাদাও অক্ষুণ্ন থাকবে। সেনাবাহিনী অবশ্যই রাজনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন থাকবে, তবে রাজনীতিতে বিলীন হয়ে যাওয়া অবশ্যই উচিত হবে না। রাজনীতির চাদরে তাদের পেশাদারত্ব যেন আবর্তিত হয়ে না যায়, সে ব্যাপারে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের ও সদস্যদের সচেতন থাকা জরুরি।’
এ সময় মেজর (অব.) মিজানুর রহমান উপস্থিত অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে যে যেখানে আছে, জাতীয়তাবাদকে বিশ্বাস করে সবাই তারেক রহমানকে সাপোর্ট করবেন। গণতান্ত্রিক পথ বেছে নিতে কেউ ভুল করবেন না।’
মেজর মিজানুর রহমান তারেক রহমানের উদ্দেশে বলেন, ‘গত ১৭ বছর কী পরিমাণ নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। গুলশানে আমার বাসার দরজা ভেঙে আমাকে আমার স্ত্রী-সন্তানের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ট্রমা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। জানি না, এই বিচার কবে পাব। আমরা চাই একটি নিরাপদ বাংলাদেশ। আপনি দৃঢ় হলে আমাদের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ আপনি গড়ে তুলতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি। একই সঙ্গে ঢাকা-১৭ আসনে আপনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন।’
বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) ফজলে এলাহী আকবর স্বাগত বক্তব্য দেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের এডিসি কর্নেল (অব.) হারুনুর রশিদ খান, মেজর (অব.) জামাল হয়দার, বিডিআরের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদের সন্তান রাকিন আহমেদ প্রমুখ।
এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেনকে খুনের হুমকির অভিযোগ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেনকে অপরিচিত ফোন নম্বর থেকে কল করে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তিনি শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে রংপুরের পীরগাছা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।
আখতার হোসেন রংপুর-৪ (পীরগাছা-কাউনিয়া) আসনে ১১ দলীয় ঐক্যজোট সমর্থিত সংসদ সদস্য প্রার্থী।
জিডি সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকেলে পীরগাছা উপজেলার ছাওলা ইউনিয়নের কিশামত গ্রামে নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে অপরিচিত একটি নম্বর (০১৭৭৪৫৬৬৭৫৯) থেকে আখতার হোসেনের কাছে কল আসে। তিনি কল রিসিভ করলে অপরপ্রান্ত থেকে তাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়।
পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে ওই নম্বরে পুনরায় যোগাযোগ করা হয়। এ সময় কল রিসিভ করা হলেও অপর প্রান্ত থেকে কোনো কথা বলা হয়নি বলে জানা গেছে।
আখতার হোসেন কালবেলাকে জানান, অপরিচিত নম্বর থেকে কল করা ব্যক্তি প্রথমে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেন। পরে তাকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের মেরে ফেলার হুমকি দেন। পাশাপাশি নির্বাচন শেষ হলে ‘দেখে নেওয়া হবে’ বলেও ভয় দেখানো হয়।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, এর আগে এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও নির্বাচনের সময় প্রাণনাশের হুমকির ঘটনা উদ্বেগজনক। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখনো লুট হয়ে যাওয়া অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি, অবৈধ অস্ত্রেরও ছড়াছড়ি রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
এ বিষয়ে পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একেএম খন্দকার মহিব্বুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি
