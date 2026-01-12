Connect with us

জাতীয়

একজন ক্রিকেটারকে অপমান করা মানে বাংলাদেশকে অপমান করা: ফখরুল

Published

1 hour ago

on

একজন ক্রিকেটারকে অপমান করা মানে বাংলাদেশকে অপমান করা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। 

সোমবার সকালে ঠাকুরগাঁও শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপির এই জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এখনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। তিনি বলেন, এ সরকার কোনো অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। এ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।

মোস্তাফিজ ইস্যুতে বিএনপির মহাসচিব বলেন, একজন ক্রিকেটারকে অপমান করা মানে বাংলাদেশকে অপমান করা। এ বিষয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা একমত।

নির্বাচনের লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত নির্বাচনি পরিবেশ ভালোই আছে। আগামী ২২ তারিখের পর এটি আরো পরিষ্কার করে বুঝা যাবে।

বিএনপি সরকার গঠন করলে তিস্তাসহ বিভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিসসা ভারতের কাছ থেকে আদায় করা হবে বলেও জানান মির্জা ফখরুল।

এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top2

জানা গেল এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময়

Published

5 hours ago

on

জানুয়ারি ১২, ২০২৬

By

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা আগামী এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হতে যাচ্ছে। আর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে জুনের শেষ সপ্তাহে।

এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হবে আগামী ১ মার্চ থেকে। পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে শিক্ষা বোর্ড।

স্বাভাবিক শিক্ষাসূচি অনুযায়ী প্রতিবছর ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি এবং এপ্রিলে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও করোনা মহামারির প্রভাব ও পরবর্তী বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে গত কয়েক বছর ধরে এ সূচি বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।

চলতি বছর জাতীয় নির্বাচন এবং পবিত্র রমজান মাসের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এসএসসি পরীক্ষা এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনি (টেস্ট) পরীক্ষা ও ফরম পূরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দকার এহসানুল কবির সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। টেস্ট পরীক্ষা ও ফরম পূরণসহ প্রাথমিক কাজগুলো শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তবে মাঠ পর্যায় থেকে বিশেষ কোনো অনুরোধ এলে ফরম পূরণের সময় দু-এক দিন বাড়ানো হতে পারে।

এইচএসসি পরীক্ষার বিষয়ে তিনি আরো বলেন, আগামী ১ মার্চ থেকে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ শুরু হবে।

আশা করছি, এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়া শেষ করা যাবে।

Continue Reading

top1

দায়িত্ব ছাড়ার পর ৩ কাজ করবেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস

Published

23 hours ago

on

জানুয়ারি ১১, ২০২৬

By

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। এরপর বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

জনমনে নানা প্রশ্ন রয়েছে, এরপর তিনি কী করবেন? রোববার (১১ জানুয়ারি) জাপানের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সহধর্মিণী আকিয়ে আবের সঙ্গে বৈঠককালে পরবর্তী পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ড. ইউনূস।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বৈঠককালে আকিয়ে আবে প্রধান উপদেষ্টার কাছে নির্বাচন পরবর্তী সময়ের পরিকল্পনা জানতে চেয়েছিলেন।

জবাবে প্রধান উপদেষ্টা জানান, প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে মূলত তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করবেন। সেগুলো হলো —

প্রথমত, ডিজিটাল হেলথকেয়ার ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে কাজ করবেন, যেন স্বাস্থ্যসেবায় দেশের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নারীদের প্রবেশাধিকার বাড়ে। এ ছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশিরা ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে যেন তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবার খোঁজখবর রাখতে পারেন, সে ব্যবস্থা করবেন।

দ্বিতীয়ত, তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির যে কাজটি তিনি করে চলেছেন, সেটি করবেন।

তৃতীয়ত, থ্রি জিরো পদ্ধতি নিয়ে যে কাজ করছেন, সেটি অব্যাহত রাখবেন।

আজাদ মজুমদার আরও বলেন, আততায়ীর গুলিতে নিহত জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা তাদের সম্পর্কের স্মৃতিচারণা করেন।

আগামী নির্বাচনের পর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে সাসাকাওয়া ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে প্রধান উপদেষ্টা জাপান সফর করবেন।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা জানান, এই ফাউন্ডেশন বিশেষত ওশিয়ান রিসার্চ নিয়ে গবেষণা করে। তিনি সেখানে একটি কনফারেন্সে যোগ দেবেন এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কীভাবে সহযোগিতা বাড়ানো যায়, তা নিয়ে কথা বলবেন।

Continue Reading

top1

দ্বিতীয় দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ৫৮, হারালেন ৭ জন

Published

24 hours ago

on

জানুয়ারি ১১, ২০২৬

By

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের পর দ্বিতীয় দিনে ৭০ জনের শুনানি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তাদের মধ্যে ৫৮ জনের আপিল মঞ্জুর হয়েছে।

রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় শুনানি শেষে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইসির তথ্যমতে, নানা কারণে সাতজনের আপিল নামঞ্জুর করা হয়েছে এবং ছয়জনের আপিল পেন্ডিং রাখা হয়েছে। পেন্ডিং তালিকায় থাকাদের বিভিন্ন সময় দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া শনিবার (১০ জানুয়ারি) বিবেচনাধীন থাকা মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মহিউদ্দিনের আপিল মঞ্জুর হয়েছে আজ।

এর আগে শনিবার সকাল ১০টা থেকে শুনানি শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রথম দিন ১-৭০ নম্বর ও দ্বিতীয় দিন ৭১-১৪০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১২ জানুয়ারি) ১৪১-২১০ নম্বর আপিল এবং মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ২১১-২৮০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

Continue Reading

Trending