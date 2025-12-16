রাজনীতি
একাত্তর ও চব্বিশের দালালদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আছি: নাহিদ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, একাত্তর ও চব্বিশের দালালদের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে জাতির সূর্যসন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন।
নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, চব্বিশের ‘পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তি’ বাংলাদেশকে অস্থীতিশীল করার ‘অপচেষ্টার’ পাশাপাশি আসন্ন সংসদ নির্বাচন ‘বানচালের’ চেষ্টা চালাচ্ছে।
তিনি বলেন, “এই ভূখণ্ডের মানুষ যুগ যুগ ধরে লড়াই করেছে স্বাধীনতার জন্য, নিজের মানবিক মর্যাদার জন্য, সার্বভৌমত্বের জন্য। একাত্তর সালেও এরকম একটি জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যেতে হয়েছে। আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড পেলেও গত ৫৪ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশের জনগণের সাথে বারবার প্রতারণা করা হয়েছিল।”
মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশ বিনির্মাণ করতে না পারায় ‘ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেই ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং গণবিপ্লব’ সংঘটিত হয়েছিল বলে মনে করেন এনসিপির শীর্ষ নেতা।
১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এবং ২০২৪ এর ঐতিহাসিক লড়াই ‘ধারণ করে’ বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয় জানিয়ে তিনি বলেন, “যারা পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তি, তারা বাংলাদেশকে অস্থীতিশীল করার জন্য নানান অপচেষ্টা চালাচ্ছে। নির্বাচনকে বানচালের চেষ্টা চালাচ্ছে।”
আগামী নির্বাচন এবং গণভোটে সংস্কারের পক্ষে ‘গণজোয়ার তৈরির’ আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে নাহিদ বলেন, “এনসিপির যারা এমপি পদপ্রার্থী রয়েছেন, তারা সংস্কারের পক্ষে, ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে শাপলাকলি নিয়ে জনগণের দরজায় যাবেন।”
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যার চেষ্টা যারা করেছে, তাদের গ্রেপ্তার করতে না পারায় সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এনসিপির আহ্বায়ক।
তিনি বলেন, “আমাদের নিরাপত্তা নিজেদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে। ৫ অগাস্টের পরবর্তী সময়ে আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা আমরা নিজেরাই নিশ্চিত করেছিলাম, তখন কোনো সরকার ছিল না, পুলিশ ছিল না। বাংলাদেশ সেই পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে।”
রাজনীতি
জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির সাবেক এমপি মেজর আখতারুজ্জামান
জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন বিএনপির সাবেক এমপি মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান রঞ্জন। শনিবার সকালে রাজধানীর মগবাজারে জামায়াত কার্যালয়ে গিয়ে দলের আমির ডা. শফিকুর রহমানের কাছে ফরম পূরণ করে দলে যোগ দেন আখতারুজ্জামান।
কিশোরগঞ্জ-২ আসন থেকে ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে বিএনপির মনোনয়নে এমপি নির্বাচিত হন মেজর আখতার। ২০১৮ সালেও তিনি ধানের শীষের প্রার্থী হন। ২০২২ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বিএনপি থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর আর বিএনপিতে ফিরতে পারেননি।
জামায়াতের বিজ্ঞপ্তিতে মেজর আখতারের যোগদান সম্পর্কে বলা হয়েছে, দলের নীতি ও আদর্শ, দেশপ্রেম এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জামায়াতে ইসলামীর অবিচল অবস্থানের প্রতি গভীর আস্থা ও সন্তোষ প্রকাশ করে সংগঠনের প্রাথমিক সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন তিনি। ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ, দেশের স্বার্থ এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিয়মনীতি, আদর্শ, দলীয় শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের প্রতি সর্বদা অনুগত থাকার অঙ্গীকার করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম।
top2
ঢামেকে মির্জা আব্বাসকে দেখে ছাত্র-জনতার ‘ভূয়া-ভুয়া’ স্লোগান
ডেস্ক নিউজ
দুর্বৃত্তের গুলিতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যপ্রার্থী শরীফ ওসমান হাদীকে দেখতে এসে ছাত্র-জনতার তোপের মুখে পড়েছেন একই আসনে বিএনপির সংসদ সদস্যপ্রার্থী মির্জা আব্বাস।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে চারটায় ঢামেকের জরুরী বিভাগ থেকে হাদীকে দেখে বের হয়ে আসলে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ছাত্র-উৎসুক জনতাকে ‘আব্বাস—ভুয়া, চাঁদাবাজ—ভুয়া, সন্ত্রাসী–আব্বাস’ সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।
তারা এসময় তাকে অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময় তার সাথে ছিলেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন নাসির।
পরবর্তীতে, পুলিশ ও সেনা সদস্যরা এসে জনতাকে সরিয়ে দিলে তিনি হাসপাতাল চত্বর থেকে বের হতে সক্ষম হন।
top1
কোমায় আছেন ওসমান হাদি -চিকিৎসক
ডেস্ক নিউজ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও আসন্ন নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদী এখন কোমায় (গভীর অচেতনাবস্থা) আছেন বলে জানিয়েছেন ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক (আরএস) ডা. মোশকাত আহমেদ। তার জন্য দ্রুত বি নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন বলেও জানা যায়।
তিনি জানান, শরিফ ওসমান হাদীর অবস্থা খুবই গুরুতর। তার মাথায় গুলি বিদ্ধ হয়েছে। তিনি এখন কোমায় আছেন।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর নির্বাচনী প্রচারণার সময় রাজধানীর বিজয়নগরে অস্ত্রধারীরা তাকে গুলি করে। তাকে উদ্ধার করে ২টা ৩৫ মিনিটে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
ইতিমধ্যেই হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে ঢামেক হাসপাতালে জড়ো হন জুলাই বিপ্লবের আন্দোলনকারীরা। ঢামেক হাসপাতালের সামনে এখন শরিফ ওসমান বিন হাদীর ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি জানাচ্ছেন তারা।
সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ভারতের তলব
একাত্তর ও চব্বিশের দালালদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আছি: নাহিদ
সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
top11 day ago
ভারতের বিজয়ে নরেন্দ্র মোদির বার্তা
-
ক্যাম্পাস2 days ago
চবির প্রশাসনিক ভবনে তালা, ছাত্রদল-বামদের সঙ্গে শিবিরের মুখোমুখি অবস্থান
-
top12 days ago
রাজনৈতিক ব্যক্তি ও এমপি প্রার্থীদের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সের নীতিমালা প্রকাশ
-
top12 days ago
বিজয় দিবসে বিশ্ব রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ
-
top123 hours ago
সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা
-
top11 day ago
পতাকা হাতে প্যারাস্যুটিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ব রেকর্ড
-
top11 day ago
স্বাধীনতার শত্রুরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চায় : মির্জা ফখরুল