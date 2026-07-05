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এক আঘাতে সবাইকে শেষ করা সম্ভব, খামেনির জানাজা ইঙ্গিত করে ট্রাম্প
প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির জানাজা, শোকযাত্রা ও শেষ বিদায় উপলক্ষ্যে তেহরানে জনসম্মুখে আসছেন ইরানের শীর্ষ নেতারা। তাদের ইঙ্গিত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ওয়াশিংটন চাইলে এক আঘাতেই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।
মার্কিন গণমাধ্যম অ্যাক্সিওসের সঙ্গে আলাপকালে স্থানীয় সময় শনিবার ট্রাম্প বলেন, খামেনির শেষ বিদায়ের অনুষ্ঠানে কিছু ইরানিকে কাঁদতে দেখে তিনি বেশ অবাক হয়েছেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল দেশটির মানুষ আলী খামেনিকে ঘৃণা করে। হতে পারে এগুলো নকল কান্না।
ট্রাম্পের এই মন্তব্যের জবাবে এক্সে একটি পোস্টের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আর্মেনিয়ায় অবস্থিত ইরান দূতাবাস। তারা লিখেছে, ‘আপনি এসব বিষয় বুঝবেন না। কারণ আপনাদের না আছে সভ্যতা, না আছে ইতিহাস, আর না আছে মর্যাদা।’
অ্যাক্সিওসকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘তারা সবাই সেখানে (এক জায়গায়) উপস্থিত আছে। মাত্র এক আঘাতে আমরা তাদের শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু তা করব না। কারণ, এটা করা হলে আলোচনা করার মতো আর কেউ থাকবে না।’
এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘আমরা ইরানকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। ওরা এখন মিটমাট করার জন্য ছটফট করছে। ওরা খুব করে একটি সমাধান চাইছে। আমরা খুব দয়ালু বলেই তাদেরকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য এক সপ্তাহের সময় দিয়েছি।
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তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দিতে ট্যুরিজম বিভাগের বৃক্ষরোপণ
ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ৫ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে বিভাগটি।
রবিবার (৫ জুলাই) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম ভবনের সামনে এই কর্মসূচি উদ্বোধন করেন বিভাগটির সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মাসুদ রানা।
এ সময় টিএইচএম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আফরোজা বুলবুল ও প্রভাষক মোছা. খাদিজাতুল কোবরা সহ সংশ্লিষ্ট কোর্সের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
বিভাগের শিক্ষার্থীরা জানান, এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্প “Blooming Destination: Green Campus Starts with Us”-এর অংশ হিসেবে আজকের এই কর্মসূচি। পর্যটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো— Destination Management। একটি গন্তব্যের সাফল্য শুধু তার প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে না, বরং তার পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য, পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা এবং দর্শনার্থীদের জন্য ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তৈরির ওপরও নির্ভর করে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে, যাতে তারা শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে পারে।
এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য তিনটি উল্লেখ করে বলেন, প্রথমত, ফুল ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কীভাবে একটি পর্যটন গন্তব্যের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা বৃদ্ধি করা যায়, তা বাস্তবভাবে অন্বেষণ করা। দ্বিতীয়ত, সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে কীভাবে দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা যায় তা প্রদর্শন করা। তৃতীয়ত, একটি আকর্ষণীয় সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলে কীভাবে একটি গন্তব্যের ব্র্যান্ডিং শক্তিশালী করা যায় এবং দর্শনার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বাস্তব ধারণা প্রদান করা।
বিভাগটির সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মাসুদ রানা বলেন, “এই বৃক্ষরোপণের প্রধান উদ্দেশ্য বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যাল লার্নিং শেখাতে চাচ্ছি। পাশাপাশি টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উন্নতির জন্য গাছ, ফুল ও সবুজায়ন এই কনসেপ্টগুলোকে বহির্বিশ্বে আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে ধরা হয়। তার প্রেক্ষিতেই ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্টকে সামনে রেখেই আমাদের এই বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি।”
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ইরান যুদ্ধ চলাকালে আমিরাতে আয়রন ডোম ও সেনা পাঠিয়েছিল ইসরায়েল
ইরান যুদ্ধ চলাকালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইসরায়েলি সেনা ও আয়রন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঠানোর তথ্য নিশ্চিত করেছে তেল আবিব। ইসরায়েলের পরিবহনমন্ত্রী মিরি রেগেভ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন বলে জানিয়েছে দেশটির প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম পোস্ট।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওস প্রথম এই খবর প্রকাশ করে। পরে সে বিষয়টি সিএনএনকে নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলি সূত্র। ২০২০ সালে আব্রাহাম অ্যাকর্ডসের মাধ্যমে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছিল ইসরায়েল–আরব আমিরাত। তবে দুই দেশের মধ্যে এমন সামরিক সহযোগিতা নজিরবিহীন।
ইসরায়েলের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদের (এমবিজেড) সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পরই ইউএইতে আয়রন ডোম ব্যাটারি ও ইন্টারসেপ্টর পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইরান উপসাগরীয় দেশটির দিকে যে কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল, সেগুলো এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূপাতিত করা হয়।
এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বাইরে প্রথমবারের মতো আয়রন ডোমের বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার। এর আগে সিঙ্গাপুর আয়রন ডোম কিনে পেয়েছে বলে জানা গিয়েছিল এবং রোমানিয়াও এটি পাওয়ার পথে রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ছয় সপ্তাহ যুদ্ধের পর গত ৮ এপ্রিল থেকে যুদ্ধবিরতি চলছে। আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধের সময় উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্য যেকোনো দেশ-এমনকি ইসরায়েলের তুলনায় বেশি ইরানের হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল তারা।
আরব আমিরাতের দাবি, দেশটিতে ৫৫০টিরও বেশি ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ২ হাজার ২০০টির বেশি ড্রোন দিয়ে হামলা চালিয়েছিল ইরান। যদিও তারা ৯০ শতাংশের বেশি হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। তবে কিছু ক্ষেপণাস্ত্র সামরিক ও বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে।
ইসরায়েলের তৈরি আয়রন ডোম ভ্রাম্যমাণ ও স্বল্পপাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রকেট, মর্টার, কামানের গোলা ও ড্রোন ধ্বংস করতে সক্ষম। ইসরায়েল এর আগে বিদেশে এই ব্যবস্থা বিক্রি করেছে। তবে অন্য কোনো দেশে এটি মোতায়েন করে যুদ্ধে ব্যবহারের ঘটনা এটিই প্রথম
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খেলার মধ্যে কনডমের বিজ্ঞাপন ‘প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদন’: ভারতীয় এমপি
ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচ সম্প্রচারের সময় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী কনডমের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন নিয়ে তীব্র আপত্তি ও প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার সংসদ সদস্য এবং সাবেক ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। এই ধরনের প্রচারণাকে প্রাপ্তবয়স্কদের বিজ্ঞাপন হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।
শনিবার (৪ জুলাই) ভারতের ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য এবং চারবারের এই সংসদ সদস্য নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লেখেন যে ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি শিশুরা তাদের পরিবারের সঙ্গে সরাসরি উপভোগ করছিল। এমন সময়ে পর্দার বুকে ডিউরেক্স ব্যান্ডের কনডমের মতো একটি প্রাপ্তবয়স্কদের বিজ্ঞাপন চলে আসা অত্যন্ত লজ্জাজনক।
কীর্তি আজাদ ভারতের বহুল প্রচলিত তামাক ও মদের বিজ্ঞাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ টেনে এই ঘটনার তুলনা করেন। সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে ভারতে ক্রিকেটকে ধর্মের মতো সম্মান করা হয় এবং ম্যাচটি চলাকালীন কিশোর ও শিশুসহ অন্তত ৪৪ কোটি মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় যুক্ত ছিলেন। দুটি ওভারের মধ্যবর্তী বিরতিতে এই সংবেদনশীল বিজ্ঞাপনটি বারবার প্রচার করার কারণে পরিবারের সামনে অপ্রস্তুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
তৃণমূলের এই সংসদ সদস্যের মতে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সী শিশুরা যখন বাবা-মায়ের সঙ্গে খেলা দেখে, তখন এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে তারা প্রশ্ন করতে শুরু করে, যা তাদের কচি মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি বিসিসিআইয়ের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন যে যেখানে অ্যালকোহল ও সিগারেটের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সেখানে ওভারের মাঝে কীভাবে এই ধরণের প্রাপ্তবয়স্কদের উপাদান প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।
কীর্তি আজাদ হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন যে এই বিষয়ে ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে দ্রুত সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা বা পদক্ষেপ না নেওয়া হলে তিনি আগামীতে ভারতের জাতীয় সংসদে এই বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করবেন। তবে এই বিতর্কিত বিষয়ে এখন পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কিংবা ম্যাচ সম্প্রচারকারী ডিজিটাল বা টেলিভিশন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে অফিশিয়াল কোনো মন্তব্য বা বিবৃতি পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য যে গত শনিবার ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতকে ৪ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে স্বাগতিক ইংল্যান্ড। ভারতের দেওয়া ১৯১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে জ্যাকব বেথেলের ৪৬ বলে অপরাজিত ৭৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংসের ওপর ভর করে ১৯ ওভারেই জয় তুলে নেয় থ্রি লায়ন্সরা।
সূত্র: এনডিটিভি
তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দিতে ট্যুরিজম বিভাগের বৃক্ষরোপণ
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ইরান যুদ্ধ চলাকালে আমিরাতে আয়রন ডোম ও সেনা পাঠিয়েছিল ইসরায়েল
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