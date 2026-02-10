top1
এক ধাপ অবনতি, দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ১৩তম
বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় এক ধাপ অবনতি হয়ে ১৩তম হয়েছে বাংলাদেশ। আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে এই অবস্থান ছিল ১৪তম। ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে সূচকটি তৈরি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) ‘দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২৫’ প্রকাশ করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে (সিপিআই) ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। ২০২৪ সালে ১০০ স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৩ এবং ২০২৩ সালে স্কোর ছিল ২৪। দুর্নীতি বাড়ায় বাংলাদেশের স্কোর ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের তুলনায় এক কমেছে। কিন্তু অন্য দেশ আরও খারাপ করায় সূচকে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ।
২০২৫ সালে ডেনমার্ক সবচেয়ে কম দুর্নীতি হয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির মাত্রা ছিল দক্ষিণ সুদান ও সোমালিয়া। শুধু আফগানিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার (ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ অন্যান্য দেশ) দেশগুলোর মধ্যে দুর্নীতির মাত্রা বাংলাদেশে বেশি।
সিপিআই অনুসারে, ১০০ স্কোরের মধ্যে বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪২। অর্থাৎ বৈশ্বিক গড় স্কোরের তুলনায় বাংলাদেশ পেয়েছে প্রায় অর্ধেক। কেবল তাই নয়, গত ১২ বছরের মধ্যে এবার সর্বনিম্ন স্কোর পেয়েছে বাংলাদেশ।
প্রতিবেদন প্রকাশের সময় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘বাংলাদেশের ১ পয়েন্ট বাড়ার কারণ হলো জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিবাচক মূল্যায়ন। কিন্তু সংস্কারপ্রক্রিয়ার দুর্বলতা, মাঠপর্যায়ে দুর্নীতিসহ অন্য কারণে সার্বিকভাবে এক ধাপ অবনতি হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার স্বচ্ছতার দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারেনি। আমরা একটা বড় সুযোগ হারালাম।’
তিনি বলেন, বাংলাদেশের দুর্নীতির অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। এর থেকে উত্তরণ করতে হলে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। আগের রাজনৈতিক সরকারের মতো এই সরকারেরও ব্যর্থতা আছে, তবে এই প্রতিবন্ধকতার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতা ও আমলাতন্ত্রের দলীয়করণের বিষয়টি আমরা দেখেছি।
২০২৫ সালে বিশ্বের দুর্নীতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল দক্ষিণ সুদান ও সোমালিয়ায়। দেশ দুটির স্কোর ১০০ এর মধ্যে মাত্র ৯। সিপিআই অনুযায়ী, ১০০–এর মধ্যে ৮৯ স্কোর পেয়ে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে ডেনমার্ক। অর্থাৎ, ১৮২টি দেশের মধ্যে ডেনমার্কে সবচেয়ে দুর্নীতি কম হয়।
top1
মব করলে শুধু কেন্দ্র নয়, আসনের ভোট স্থগিত
পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম জানিয়েছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মবের চেষ্টা হলে শুধু সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র নয়, আসনের ভোট গ্রহণ স্থগিত করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।
আইজিপি বলেন, নির্বাচন ঘিরে সব প্রস্তুতি আছে, কেউ বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য স্ট্রাইকিং ফোর্স রয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
আগের নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা পুলিশ সদস্যদের এবার দায়িত্ব থেকে দূরে রাখা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, পুলিশ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করছে। সব মিলিয়ে ভালো নির্বাচন উপহার দেয়ার প্রত্যাশা করেন তিনি।
পুলিশের মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম বলেন, আসন্ন নির্বাচন পুলিশের জন্য জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার সুযোগ। কেন্দ্র, ভ্রাম্যমাণ ও স্ট্রাইকিং ফোর্স, এ তিনটি স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ জন্য ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬০৩ জন পুলিশ সদস্য কাজ করছে। নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ ছাড়াও সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও আনসার থাকবে।
এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৯৯৫টি বৈধ অস্ত্র জমা পড়েছে জানিয়ে বাহারুল আলম বলেন,৯০ ভাগ কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে বডি ওর্ন ক্যামেরার পাশাপাশি ড্রোন ব্যবহার করা হবে।তিনি আরও বলেন, তফসিল ঘোষণার পর কিছু সহিংস ঘটনা ঘটেছে। ১১ ডিসেম্বর থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩১৭ সহিংস ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৫ জন। অন্তত ৬০৩ জন আহত হয়েছেন।
top1
ইতিহাসের সেরা নির্বাচন, কারও সাধ্য নাই ঠেকানোর: আইজিপি
এবারের নির্বাচন ইতিহাসের সেরা নির্বাচন। এই নির্বাচন কারও ঠেকানোর সাধ্য নাই। সবচেয়ে নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে পুলিশ সবধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. বাহারুল আলম।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১ টায় পুলিশ সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে আইজিপি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘নানান প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ফ্যাসিস্ট র্যাজিমের কিছুটা হুমকি রয়েছে দলীয় ব্যাপার, তবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে পুলিশ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে।
top1
নির্বাচনী প্রচারণা শেষ, ইসিতে বাড়ছে অভিযোগ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায় আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে প্রচার-প্রচারণা। প্রচারণা শেষ হলেও নির্বাচন কমিশনে (ইসি) অভিযোগ জমা পড়া থেমে নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে ইসির কাছে উদ্বেগ জানিয়েছে।
ইসি জানায়, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে সারা দেশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা শতাধিক মামলা করেছেন এবং জরিমানা আদায় করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভোট সুষ্ঠু ও প্রভাবমুক্ত রাখতে নির্বাচনী এলাকায় বহিরাগত অবস্থানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
ভোট শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে ভোট শেষের ২৪ ঘণ্টা পর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটার ও অনুমোদিত ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ সেখানে থাকতে পারবেন না।
ভোটের দিন নিরাপত্তা ও নজরদারি জোরদারে বিমান বাহিনীর ড্রোন ব্যবহার করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি। দুই ঘণ্টা পরপর ভোটের হার আপডেট দেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের।
এদিকে ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের মোবাইল ফোন বহনের বিষয়ে শিথিল অবস্থান নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ইসি জানিয়েছে, দায়িত্ব পালনে এতে কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না।
মব করলে শুধু কেন্দ্র নয়, আসনের ভোট স্থগিত
এক ধাপ অবনতি, দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ১৩তম
নেত্রকোনা সদর উপজেলায় ভোটের মাত্র দুই দিন আগে নাশকতা: ভোটকেন্দ্রে আগুন
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
top12 days ago
৫ আগস্ট মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়া আশরাফুল আর নেই
-
top123 hours ago
মোবাইলসহ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, সমালোচনার মুখে প্রত্যাহারের আশ্বাস ইসির
-
রাজনীতি23 hours ago
‘তোরা মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলিস’ বলেই জামায়াত কর্মীকে ছুরিকাঘাত
-
আইন-শৃঙ্খলা2 days ago
র্যাবে গিয়ে পেশাদার খুনি হয়ে ফিরতেন সেনা সদস্যরা
-
top12 days ago
নির্বাচন: ৪ দিন বন্ধ ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এমএফএসেও কঠোর কড়াকড়ি
-
রাজনীতি2 days ago
বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী পদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর যোগ্যতার তুলনা
-
top12 days ago
দেশ কারো জমিদারি নয়, রাজার ছেলে রাজা হবে, তা আমরা মানি না: জামায়াত আমির
-
রাজনীতি2 days ago
তরুণদের উদ্দেশে জামায়াত আমিরের বার্তা