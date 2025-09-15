Connect with us

আন্তর্জাতিক

এরদোগানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল তুরস্ক

আন্তর্জাতিক

নেতানিয়াহুকে তার কাজের শাস্তি পেতেই হবে- কাতার

আন্তর্জাতিক

নেতানিয়াহুকে হিটলারের পরিণতি বরণ করতে হবে -এরদোয়ান

আন্তর্জাতিক

গাজায় আরও ৫১ ফিলিস্তিনি নিহত, বাস্তুচ্যুত লাখো মানুষ

আন্তর্জাতিক

ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে গ্যাং সদস্য পাঠানোর অভিযোগ ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক

ভারতের অনুরোধে ইলিশ পাঠানো হয়েছে, কারো চাপে নয়: ফরিদা আখতার

আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে: দোহায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আন্তর্জাতিক

ক্ষমতার স্বাদ নিতে আসিনি, ছয়মাসের মধ্যে নির্বাচন দিবো -নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক

কারাবন্দী ইমরান খানের ওপর ‘নির্যাতনের’ অভিযোগ জাতিসংঘে

আন্তর্জাতিক

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়ার কামচাটকা অঞ্চল

আন্তর্জাতিক

এরদোগানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল তুরস্ক

ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

রাষ্ট্রপতি বিরোধী বিক্ষোভে আবারও উত্তাল হয়ে উঠেছে তুরস্ক। রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের পদত্যাগের দাবিতে গতকাল রাজধানী আঙ্কারার রাজপথে জড়ো হয় হাজার হাজার মানুষ।

গতকাল রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। দেশটির প্রধান বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি- সিএইচপি এরর কংগ্রেস নীতিমালা বাতিল নিয়ে চলমান মামলা স্থগিতের দাবিতে শুরু হয় এই বিক্ষোভ। এ সময়, আন্দোলনকারীরা পতাকা হাতে সরাসরি স্লোগান দেন প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে।

বিক্ষোভকারীদের মতে, গত এক বছর ধরে বিরোধী পার্টি সিএইচপি এর সদস্য ও সমর্থকদের ওপর আইনি দমন-পীড়ন চালাচ্ছে আঙ্কারা প্রশাসন। চলমান মামলার রায়ের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে বিরোধী দলীয় প্রধান। যিনি বর্তমানে কারাগারে অবস্থান করছেন।

সেখান থেকে পাঠানো এক বার্তায় ইমামোগ্লু জানান, সরকার পরবর্তী নির্বাচনের ফলাফল পূর্বনির্ধারণের চেষ্টা করছে। এতে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিচারিক পদক্ষেপ এবং ভিন্নমত দমনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার অভিযোগও করেন। আঙ্কারার সমাবেশে উচ্চস্বরে জানানো হয় এই বার্তা।

প্রসঙ্গত, গত মার্চ মাসে বিরোধী দলীয় নেতা একরেম ইমামোগলুকে গ্রেফতারের পর থেকেই শুরু হয় তুরস্কের রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর ফলে দেশটির মুদ্রা লিরার ক্রমাগত দরপতন ঘটতে থাকে। নড়বড়ে হয়ে যায় দেশটির অর্থনীতি।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2025. powered by All Time News.