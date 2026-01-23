top3
এলপিজি গ্যাসের তীব্র সংকট, দিশেহারা সাধারণ মানুষ
গত প্রায় এক মাস ধরে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় চরম আকার ধারণ করেছে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের সংকট। কোনো ধরনের পূর্বঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ করে এই সংকট শুরু হওয়ায় রান্নাবান্না নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।
সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার হাটবাজার ও খুচরা দোকানগুলোতে গ্যাস সিলিন্ডার মিলছে না বললেই চলে। কোথাও সীমিত পরিমাণে পাওয়া গেলেও তা বিক্রি হচ্ছে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে।
দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মতলব উত্তর উপজেলার অধিকাংশ পরিবার রান্নার কাজে এলপিজি গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। জ্বালানি কাঠ ও কেরোসিনের ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ করে এলপিজি গ্যাসের এমন সংকটে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নাভিশ্বাস উঠেছে। অনেক পরিবার বাধ্য হয়ে আবারও কাঠ বা বিকল্প জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে, যা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য।
সরেজমিনে উপজেলার ছেংগারচর, সুজাতপুর, নতুন বাজার’সহ বিভিন্ন হাটবাজার ঘুরে দেখা যায়, যেখানে আগে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ থাকত, সেখানে এখন বড় বড় দোকানেও সিলিন্ডার নেই। কিছু কিছু দোকানে সীমিত পরিমাণে গ্যাস পাওয়া গেলেও ১ হাজার ৭০০ টাকা থেকে শুরু করে ২ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত দাম হাঁকা হচ্ছে, যা সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে।
ভুক্তভোগী গৃহিণী নাজমা বেগম বলেন, আমরা কয়েক বছর ধরে এলপিজি গ্যাস ব্যবহার করে রান্না করি। এখন তিন দিন ধরে গ্যাস শেষ। বাজারে খোঁজ করেও পাচ্ছি না। কোথাও পেলেও দাম অনেক বেশি। সংসার চালাতেই যেখানে হিমশিম খেতে হয়, সেখানে এত টাকা দিয়ে গ্যাস কিনব কীভাবে?
আরেক ভুক্তভোগী কামাল মিয়া জানান, আগে হাটে গেলেই গ্যাস পাওয়া যেত। এখন দোকানদাররা বলে গ্যাস নেই। রান্না করতে না পেরে পরিবার নিয়ে খুব বিপদে আছি।
এলপিজি ব্যবসায়ীরাও সংকটের বিষয়টি স্বীকার করছেন। সুজাতপুর বাজারের ব্যবসায়ী আল আমিন বলেন, কোম্পানি থেকে আমরা নিয়মিত গ্যাসের সরবরাহ পাচ্ছি না। এজন্য বাজারে সংকট দেখা দিয়েছে। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়েও আমাদের কাছে কোনো সঠিক তথ্য নেই।
তিনি আরও জানান, সরবরাহ কম থাকায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত দামে গ্যাস বিক্রি করছে, যা সংকটকে আরও জটিল করে তুলছে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান বাজার মনিটরিং কিংবা কোনো লিখিত ঘোষণা না থাকায় একশ্রেণির ব্যবসায়ী সুযোগ নিচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত দামে গ্যাস কিনতে হচ্ছে।
এ বিষয়ে মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, এলপিজি গ্যাস সংকট বর্তমানে একটি জাতীয় সমস্যা। আমরা নিয়মিত বাজার মনিটরিং করছি। কেউ অতিরিক্ত দামে গ্যাস বিক্রি করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
top3
অস্ট্রেলিয়ায় বন্দুকধারীর হামলায় নিহত ৩
অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে বৃহস্পতিবার এক বন্দুকধারীর হামলায় তিনজন নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে দুজন নারী এবং একজন পুরুষ রয়েছেন। একজন পুরুষকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তবে তার অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীকে ধরতে সিডনির প্রায় ৬১১ কিলোমিটার পশ্চিমে লেক কারজেলিগো শহরে অভিযান চালানো হচ্ছে। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কারণে ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
দ্য সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানিয়েছে, এই ঘটনা সম্ভবত গৃহস্থালি সহিংসতার সঙ্গে সম্পর্কিত। বর্তমানে একজন বন্দুকধারী অস্ত্র নিয়ে শহরে অবস্থান করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
গত মাসে সিডনির বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে দুই বন্দুকধারীর হামলায় ১৫ জন নিহত হন। এটি অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক কয়েক দশকে সবচেয়ে বড় গোলাগুলির ঘটনা হিসেবে ধরা হয়। আর এবার নিউ সাউথ ওয়েলসে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে।
নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্য অস্ত্র ব্যবহারের জন্য পরিচিত। রাজ্যে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ চারটি বন্দুক রাখতে পারেন, তবে লাইসেন্সধারীদের ‘গান ক্লাবের’ সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক
top3
রাঙামাটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা
সৌদিয়া পরিবহনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে হঠাৎ করেই রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের একমাত্র যাত্রীবাহী পরিবহন পাহাড়িকা বাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি মোটর মালিক সমিতি।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল থেকে বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি স্কুল-কলেজগামী বাস চলাচলও বন্ধ রয়েছে। এতে হঠাৎ করেই চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা।
সূত্রে জানা যায়, রাঙামাটি-ঢাকাগামী সৌদিয়া পরিবহনের বাস সার্ভিস গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে চালু করা হয়। সে সময় জেলা প্রশাসন, বিআরটিএ ও রাঙামাটি-চট্টগ্রাম মোটর মালিক সমিতির অনুমতি নিয়ে ঢাকাগামী এই সার্ভিস চালু করা হয়। তবে বুধবার রাতে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সমিতির কয়েকজন ব্যক্তি রিজার্ভ বাজারস্থ সৌদিয়া পরিবহনের কাউন্টারে গিয়ে হামলা চালায় এবং কাউন্টারে তালা ঝুলিয়ে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে।
এদিকে, সৌদিয়া পরিবহনের পক্ষ থেকে আরাফাত হোসেন বলেন, ‘আমরা সব নিয়ম মেনে গাড়ি চালালেও রাঙামাটিতে জাতীয় একটি রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতা আমাদের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তারা সৌদিয়া পরিবহনের গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়।’ তবে মোটর মালিক সমিতির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, কোনো চুক্তি না করে এবং অনুমতি ছাড়াই সৌদিয়া পরিবহন গাড়ি চালাচ্ছিল, সে কারণেই গাড়ি বন্ধ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় যাত্রী সাধারণসহ স্কুল ও কলেজগামী শিক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। সকাল থেকেই সড়কের বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে দেখা যায়। বিকল্প কোনো যানবাহন না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছাতে পারেনি।
মোটর মালিক সমিতি সূত্রে জানা গেছে, সৌদিয়া পরিবহনের সঙ্গে চলমান দ্বন্দ্বের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়িকা পরিবহনের বাস চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়।
এদিকে, হঠাৎ পরিবহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে বাস চলাচল স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন তারা। তবে এ বিষয়ে বিআরটিএ, পুলিশ কিংবা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
top3
প্রশান্ত মহাসাগরে ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প
জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬.১। বুধবার (২১ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় রাত ১টা ৩৭ মিনিটে এই কম্পন অনুভূত হয়।
ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) এবং স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল জাপানের টোকিও প্রশাসনিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ইও জিমা দ্বীপ থেকে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর গভীরতা ছিল মাঝারি ধরনের, যা কম্পনের তীব্রতাকে কিছুটা ছড়িয়ে দিয়েছে।
এখন পর্যন্ত ভূমিকম্পের ফলে কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। যেহেতু কেন্দ্রস্থলটি জনবসতিহীন গভীর সমুদ্র এলাকায় ছিল, তাই মূল ভূখণ্ডে এর প্রভাব খুব একটা পড়েনি।
এছাড়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকেও কোনো সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি।
টোকিও এবং এর আশপাশের মূল ভূখণ্ডে সরাসরি তীব্র ঝাঁকুনি অনুভূত না হলেও উপকূলীয় কিছু এলাকায় মৃদু কম্পন রেকর্ড করা হয়েছে। গভীর রাতে এই কম্পন হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
জাপানি কর্তৃপক্ষ উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার এবং পরবর্তী আফটারশক বা পরবর্তী কম্পনের বিষয়ে সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছে।
সীমান্তে বিজিবি-গ্রামবাসীর সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৭
এলপিজি গ্যাসের তীব্র সংকট, দিশেহারা সাধারণ মানুষ
অজানা ভাইরাসের আতঙ্কে গাজা, বেড়েছে মৃতের সংখ্যা
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
top32 days ago
বিপিএলে রাজশাহীর হয়ে খেলতে ঢাকায় কেইন উইলিয়ামসন
-
top320 hours ago
প্রশান্ত মহাসাগরে ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প
-
রাজনীতি2 days ago
প্রতীক পেয়ে সরে দাঁড়ালেন প্রার্থী, কান্নায় ভেঙে পড়লেন কর্মী-সমর্থক
-
top12 days ago
শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার পরবর্তী শুনানি ৯ ফেব্রুয়ারি
-
সর্বশেষ2 days ago
ঘুষ নিয়ে সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে মারামারি
-
জাতীয়1 day ago
রাজধানীর স্কুলে শিশুশিক্ষার্থীকে নির্যাতন, ভিডিও ভাইরাল
-
top12 days ago
বিএনপির ৫৯ নেতা বহিষ্কার
-
top12 days ago
রমজান মাসে স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টে রিট