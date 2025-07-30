কক্সবাজার উখিয়ায় অস্ত্রসহ যুবক আটক

Connect with us

জাতীয়

কক্সবাজার উখিয়ায় বিশেষ অভিযানে একটি ওয়ান শুটার পিস্তলসহ এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উখিয়া ব্যাটালিয়ন (৬৪ বিজিবি) এর পালংখালী বিওপির একটি বিশেষ টহল দল থ্যাংখালী বাজার এলাকায় এই অভিযান চালায়।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবির সদস্যরা থ্যাংখালী বাজার এলাকায় একটি ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক তল্লাশি চালায়। অভিযানে ইজিবাইকের সিটের নিচে লাল কাপড়ে মোড়ানো একটি ওয়ান শুটার পিস্তল উদ্ধার করা হয়। পরে ইজিবাইকের চালক নুরুল আবছারকে আটক করা হয়। সে উপজেলার বালুখালী এলাকার সৈয়দ নূরের ছেলে।

এদিকে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, অস্ত্রটি তিনি নিজেই বহন করছিলেন এবং তা বেশি দামে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিজিবির উখিয়া ব্যাটালিয়ন (৬৪ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, পিএসসি জানান, দেশে সন্ত্রাস, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান প্রতিরোধে আমাদের অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে বিজিবি বদ্ধপরিকর।

আটককৃত আসামি ও উদ্ধারকৃত পিস্তলসহ ইজিবাইকটি উখিয়া থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে এবং তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হবে বলে জানানো হয়েছে।বিজিবি জানায়, সীমান্ত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিজিবির চৌকস দল সবসময় সজাগ রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

