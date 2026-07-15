ক্যাম্পাস
কুবি’র বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ১১৭ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান
কুবি প্রতিনিধি
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের মোট ১১৭ জন মেধাবী ও অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধাবৃত্তি ও মেধাবী স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে।
বুধবার (১৫ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের হল রুমে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সজল চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. এম. শরীফুল করীম। বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান, প্রক্টর অধ্যাপক ড. আব্দুল হাকিম এবং প্রকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসান। এছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
কোষাধ্যক্ষ অধ্যপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান বলেন, “অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একটি অংশ আজ আপনাদের একাডেমিক এক্সিলেন্সির মাধ্যমে এই সম্মানজনক পুরষ্কার লাভ করেছেন। মনে রাখবেন আপনাদের প্রদানকৃত অর্থ রাষ্ট্রের সকল স্তরের মানুষের ট্যাক্স থেকে যোগান দেওয়া হয়। তারা তাদের কষ্টার্জিত টাকা রাষ্ট্রকে দেয় এর বিনিময়ে নিরাপত্তা, সুশৃঙ্খল পরিবেশ ও দেশের উন্নতি হবে বলে প্রত্যাশা করে। আমি বিশ্বাস করি আপনারা শুধু নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিচ্ছেন না বরং আপনাদের দ্বারা এই জনপদ ও এগিয়ে যাবে।”
উপচার্য অধ্যাপক ড. এম এম শরীফুল করীম বলেন, “এই বৃত্তি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের অনুপ্রাণিত করা। যারা আজ মেধাবৃত্তি অর্জন করেছেন, আপনারা আপনাদের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অসাধারণ ফলাফলের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান পেয়েছেন। এটি কেবল আর্থিক সহায়তা নয়; বরং আপনাদের আত্মবিশ্বাস, মানসিক শক্তি ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি।”
তিনি আরো বলেন, “বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। তাই নিজেদের শুধু ভালো সিজিপিএ অর্জন কিংবা ভালো বেতনের টিউশন করানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে না। পাঠ্যবইয়ের গণ্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক, গবেষণাধর্মী ও সৃজনশীল কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে নেতৃত্ব, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আপনাদের উদ্যোগে আরও অনেক উদ্ভাবনী ক্লাব গড়ে উঠুক; যেখানে নতুন নতুন ধারণার জন্ম হবে, সৃজনশীল উদ্যোগ নেওয়া হবে।”
তিনি আরো বলেন, “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে আগ্রহী। আমরা যদি তাঁকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানাতে পারি এবং আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতিভা, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সাফল্যগুলো তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করতে পারি, তাহলে তা নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গৌরবের বিষয় হবে। একই সঙ্গে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বয়ে নিয়ে আসবে।”
সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. সজল চন্দ্র মজুমদার বলেন, “কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর সারা দেশ থেকে একঝাঁক মেধাবীদের বাছাই করে নিয়ে আসে। আজ যারা বৃত্তি পেয়েছেন আপনারা এই মেধাবীদের মধ্য থেকে সেরাদের সেরা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করছেন। আশা করি আপনারা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নয় বরং আপনাদের মেধা মননকে কাজে লাগিয়ে গ্লোবাল পর্যায়ে নিজেদের স্থান করে নিবেন।”
তিনি আরও বলেন, “আপনাদের লক্ষ্যে পৌছাতে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সোশ্যাল মিডিয়া। বর্তমানে এর প্রভাব শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে না বরং সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে। আপনাদের থেকে প্রত্যাশা করবো সোশ্যাল মিডিয়াকে প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করে নিজের এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবেন না।”
উল্লেখ্য, গত ৩০ জুন ৬ ফ্যাকাল্টিতে মেধাবী, অসচ্ছল মেধাবী এবং স্পোর্টস ক্যাটাগরিতে মোট ৪০২ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান হয়৷ পরবর্তীতে ফ্যাকাল্টিগুলো আলাদাভাবে সমন্বয় করে অনুষ্ঠান করে শিক্ষার্থীদের মাঝে চেকগুলো বিতরণ করেন।
ক্যাম্পাস
নবীন শিক্ষার্থীদের বরণে ইবি লোক প্রশাসন বিভাগের ব্যতিক্রমী আয়োজন
ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) লোক প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদেরকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। এ সময় তাদের মাঝে বৃক্ষ বিতরণ করা হয়।
বুধবার (১৫ জুলাই) বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন ভবনের দ্বিতীয় তলায় নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়। পরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে লোক প্রশাসন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. বেগম রোকসানা মিলি। এছাড়াও বিভাগের অন্যন্য শিক্ষকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
লোক প্রশাসন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, “বৃক্ষ মানুষের পরম বন্ধু ও প্রকৃতিকে রক্ষা করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়েছে সেই থেকেই আমাদের নবীনদের বৃক্ষ উপহার ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা। আমরা চাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ যেন বৃক্ষরোপণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।”
এ সময় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান বলেন, “বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত ভালো একটা কাজ । আমরা এখানে প্রায় ১০ হাজার বৃক্ষরোপণ করার উদ্যোগ নিয়েছি।”
তিনি আরো বলেন, “ক্যাম্পাসটিকে একদিকে বৃক্ষ রোপণ করে ফলপ্রসূ করা, প্রাকৃতিক একটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি ক্যাম্পাসকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আমি সহযোগিতা চাই।একদিকে ক্লিন, অন্যদিকে গ্রিন -এই কার্যক্রমটা আমরা নিয়েছি। আশা করি তোমরা আমাদেরকে সহযোগিতা করবে, বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা করবে।”
ক্যাম্পাস
শাবিপ্রবিতে ছাত্রী সংস্থার ফ্রিতে কুরআন ও ফুলের চারা বিতরণ
শাবিপ্রবি প্রতিনিধি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থার ৪৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখার উদ্যোগে নারী শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন ও ফুলের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
বুধবার (১৫ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জুনতলায় দুপুর ১টা থেকে বিকাল পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করেন তারা।
আয়োজক সূত্রে জানা যায়, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ক্যাম্পাসের নারী শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
এই কর্মসূচির প্রশংসা করে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থী নাবিলা তাবাসসুম বলেন, “ক্যাম্পাসে এ ধরনের আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। পবিত্র কুরআন বিতরণের মাধ্যমে আমাদের মাঝে যেমন দ্বীনি শিক্ষার প্রসার ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটবে, তেমনি ফুলের চারা বিতরণ পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের আরও সচেতন করবে।এমন ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য আমি আয়োজকদের সাধুবাদ জানাই।”
ফ্রিতে কুরআন নেওয়া আরেক শিক্ষার্থী বলেন, সাথে কুরআন না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সময় চাইলে কুরআন পড়া যায় না। অর্থসহ এই কুরআন ফ্রিতে পাওয়ায় আমাদের মুসলিম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ পড়ার সুযোগ হবে। এজন্য ছাত্রী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই।
কর্মসূচি সম্পর্কে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থার শাবিপ্রবি শাখার সভানেত্রী আমিনা বেগম বলেন, ” আজ বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রীসংস্থার ৪৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাবিপ্রবি শাখার পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসের নারী শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআন ও ফুলের চারা বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।
আমাদের পরিকল্পনা ৬৫০জন নারী শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬৫০কপি কুরআন ও ৬৫০টি ফুলের চারা(গোলাপ, টগর, বেলী, গন্ধরাজ) বিতরণ করার। এই পর্যন্ত ৩৫০জনের বেশি শিক্ষার্থীকে কুরআন ও ফুলের চারা দেয়া হয়েছে। “
ক্যাম্পাস
শাবিপ্রবির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের রি-ইউনিয়ন ১৪-১৬ জানুয়ারি
শাবিপ্রবি প্রতিনিধি
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের তিন দিনব্যাপী রি-ইউনিয়ন আগামী ২০২৭ সালের ১৪, ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সাস্ট (এএবিএ সাস্ট)-এর উদ্যোগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অনুষদের সহযোগিতায় এ আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।
সম্প্রতি এএবিএ সাস্টের নির্বাহী কমিটির (ইসি) সভায় রি-ইউনিয়ন আয়োজনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. খায়রুল ইসলামের সঙ্গে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় উপাচার্য আয়োজন সফল করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। পরে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা শেষে নির্বাহী কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজনের তারিখ নির্ধারণ করে।
এএবিএ সাস্টের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল ফেরদৌস চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক এরশাদুল হক এক যৌথ বিবৃতিতে জানান, রি-ইউনিয়নের প্রথম দিন বর্তমান শিক্ষার্থী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে নেটওয়ার্কিং সেশন অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী দুই দিনে থাকবে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণ, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন।
তারা আরও জানান, এই রি-ইউনিয়নের মাধ্যমে বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি তথ্যভান্ডার (ডাটাবেস) তৈরি করা হবে। পাশাপাশি দুই প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। বিভাগের প্রথম ব্যাচ থেকে সর্বশেষ ব্যাচ পর্যন্ত সব প্রাক্তন শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছেন আয়োজকরা।
নির্বাহী কমিটির সভায় সহ-সভাপতি নাহিয়ান খান, যুগ্ম সম্পাদক রতন অধিকারী রাতুল ও মো. আজিজুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাহেরু হেলাল, ক্রীড়া সম্পাদক সোহরাব রানা এবং কার্যনির্বাহী সদস্য একিউএম আব্দুল্লাহ আল মনসুর উপস্থিত ছিলেন।
নবীন শিক্ষার্থীদের বরণে ইবি লোক প্রশাসন বিভাগের ব্যতিক্রমী আয়োজন
কুবি’র বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ১১৭ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান
শাবিপ্রবিতে ছাত্রী সংস্থার ফ্রিতে কুরআন ও ফুলের চারা বিতরণ
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