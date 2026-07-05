খেলার মধ্যে কনডমের বিজ্ঞাপন ‘প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদন’: ভারতীয় এমপি

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খেলার মধ্যে কনডমের বিজ্ঞাপন ‘প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদন’: ভারতীয় এমপি
ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচ সম্প্রচারের সময় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী কনডমের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন নিয়ে তীব্র আপত্তি ও প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার সংসদ সদস্য এবং সাবেক ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। এই ধরনের প্রচারণাকে প্রাপ্তবয়স্কদের বিজ্ঞাপন হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।
শনিবার (৪ জুলাই) ভারতের ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য এবং চারবারের এই সংসদ সদস্য নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লেখেন যে ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি শিশুরা তাদের পরিবারের সঙ্গে সরাসরি উপভোগ করছিল। এমন সময়ে পর্দার বুকে ডিউরেক্স ব্যান্ডের কনডমের মতো একটি প্রাপ্তবয়স্কদের বিজ্ঞাপন চলে আসা অত্যন্ত লজ্জাজনক।
কীর্তি আজাদ ভারতের বহুল প্রচলিত তামাক ও মদের বিজ্ঞাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ টেনে এই ঘটনার তুলনা করেন। সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে ভারতে ক্রিকেটকে ধর্মের মতো সম্মান করা হয় এবং ম্যাচটি চলাকালীন কিশোর ও শিশুসহ অন্তত ৪৪ কোটি মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় যুক্ত ছিলেন। দুটি ওভারের মধ্যবর্তী বিরতিতে এই সংবেদনশীল বিজ্ঞাপনটি বারবার প্রচার করার কারণে পরিবারের সামনে অপ্রস্তুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
তৃণমূলের এই সংসদ সদস্যের মতে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সী শিশুরা যখন বাবা-মায়ের সঙ্গে খেলা দেখে, তখন এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে তারা প্রশ্ন করতে শুরু করে, যা তাদের কচি মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি বিসিসিআইয়ের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন যে যেখানে অ্যালকোহল ও সিগারেটের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সেখানে ওভারের মাঝে কীভাবে এই ধরণের প্রাপ্তবয়স্কদের উপাদান প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।
কীর্তি আজাদ হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন যে এই বিষয়ে ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে দ্রুত সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা বা পদক্ষেপ না নেওয়া হলে তিনি আগামীতে ভারতের জাতীয় সংসদে এই বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করবেন। তবে এই বিতর্কিত বিষয়ে এখন পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কিংবা ম্যাচ সম্প্রচারকারী ডিজিটাল বা টেলিভিশন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে অফিশিয়াল কোনো মন্তব্য বা বিবৃতি পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য যে গত শনিবার ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতকে ৪ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে স্বাগতিক ইংল্যান্ড। ভারতের দেওয়া ১৯১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে জ্যাকব বেথেলের ৪৬ বলে অপরাজিত ৭৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংসের ওপর ভর করে ১৯ ওভারেই জয় তুলে নেয় থ্রি লায়ন্সরা।
সূত্র: এনডিটিভি
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এক আঘাতে সবাইকে শেষ করা সম্ভব, খামেনির জানাজা ইঙ্গিত করে ট্রাম্প
প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির জানাজা, শোকযাত্রা ও শেষ বিদায় উপলক্ষ্যে তেহরানে জনসম্মুখে আসছেন ইরানের শীর্ষ নেতারা। তাদের ইঙ্গিত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ওয়াশিংটন চাইলে এক আঘাতেই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।
মার্কিন গণমাধ্যম অ্যাক্সিওসের সঙ্গে আলাপকালে স্থানীয় সময় শনিবার ট্রাম্প বলেন, খামেনির শেষ বিদায়ের অনুষ্ঠানে কিছু ইরানিকে কাঁদতে দেখে তিনি বেশ অবাক হয়েছেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল দেশটির মানুষ আলী খামেনিকে ঘৃণা করে। হতে পারে এগুলো নকল কান্না।
ট্রাম্পের এই মন্তব্যের জবাবে এক্সে একটি পোস্টের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আর্মেনিয়ায় অবস্থিত ইরান দূতাবাস। তারা লিখেছে, ‘আপনি এসব বিষয় বুঝবেন না। কারণ আপনাদের না আছে সভ্যতা, না আছে ইতিহাস, আর না আছে মর্যাদা।’
অ্যাক্সিওসকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘তারা সবাই সেখানে (এক জায়গায়) উপস্থিত আছে। মাত্র এক আঘাতে আমরা তাদের শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু তা করব না। কারণ, এটা করা হলে আলোচনা করার মতো আর কেউ থাকবে না।’
এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘আমরা ইরানকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। ওরা এখন মিটমাট করার জন্য ছটফট করছে। ওরা খুব করে একটি সমাধান চাইছে। আমরা খুব দয়ালু বলেই তাদেরকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য এক সপ্তাহের সময় দিয়েছি।
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হালান্ডকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় সেলেসাওরা, ‘সে খুবই বিপজ্জনক’
বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে নরওয়ের বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষার অপেক্ষায় ব্রাজিল। কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে হলে সেলেসাওদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আর্লিং হালান্ডকে থামানো। নরওয়ের এই গোলমেশিনকে নিষ্ক্রিয় রাখতেই ম্যাচের আগে বিশেষ কৌশল সাজিয়েছে ব্রাজিল শিবির।
নরওয়ের আক্রমণের মূল ভরসা হালান্ডকে নিষ্ক্রিয় রাখতে পারলেই কোয়ার্টার ফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে সেলেসাওরা।
সোমবার (৬ জুলাই) বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় নিউ জার্সিতে নরওয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। সেই ম্যাচের আগে ব্রাজিলের কোচ জানালেন, হালান্ডকে নিয়ে তার ডিফেন্ডারদের নতুন করে কিছু বোঝানোর প্রয়োজন নেই।
কার্লো আনচেলত্তি বলেন, হালান্ডকে সবাই চেনে। আমার ডিফেন্ডারদের বুঝিয়ে বলতে হবে না সে কীভাবে খেলে। তারা আমার চেয়েও তাকে ভালো চেনে। কারণ, তার বিপক্ষে তারা অনেকবার খেলেছে। তবে অবশ্যই হালান্ডের শক্তি ও সামর্থ্যের বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে, কারণ সে খুবই বিপজ্জনক একজন ফরোয়ার্ড।
এদিকে ব্রাজিলের মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারেস মনে করেন, হালান্ডকে থামানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো তাকে বল না পেতে দেওয়া।
গিমারেস বলেন, আমাদের চেষ্টা করতে হবে বল যেন হালান্ডের কাছে না পৌঁছায়। আমরা আক্রমণে উঠব, তবে সব সময় কেউ না কেউ তার সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকবে যেন সে কোনো ফাঁকা জায়গা না পায়। কারণ আমরা জানি, মাত্র একটি বল পেলেই সে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে।
নরওয়ের ফিজিক্যাল ফুটবল এবং হালান্ডের উচ্চতাকেও হুমকি হিসেবে দেখছেন এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার। বিশেষ করে কর্নার ও ফ্রি-কিক থেকে নরওয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি।
ব্রাজিলিয়ান এই মিডফিল্ডার বলেন, তারা আমাদের বক্সে অনেক বল ফেলবে এবং প্রত্যেকটি কর্নার বা ফ্রি-কিক থেকে গোল করার জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। তাদের সেই শক্তিকে নস্যাৎ করার জন্য আমরা পুরো সপ্তাহজুড়ে অনুশীলন করেছি। এটি অত্যন্ত কঠিন একটি ম্যাচ হতে যাচ্ছে।
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ব্রাজিল বিদায় নেবে, ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ক্রিস সাটন
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর সবচেয়ে আলোচিত ম্যাচগুলোর একটি ব্রাজিল-নরওয়ে লড়াই। এই ম্যাচে চমকপ্রদ এক পূর্বাভাস দিয়েছেন বিবিসি স্পোর্টের ফুটবল বিশ্লেষক ক্রিস সাটন। তার মতে, নির্ধারিত সময় বা অতিরিক্ত সময়ে নয়, টাইব্রেকারে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।
সাটনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ম্যাচটি নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় শেষে ২-২ গোলে সমতায় থাকবে। এরপর টাইব্রেকারে নরওয়ে জয় তুলে নিয়ে জায়গা করে নেবে কোয়ার্টার ফাইনালে। তার বিশ্বাস, নরওয়ের গোলরক্ষক অরইয়ান নিয়ল্যান্ড টাইব্রেকারে দলের নায়ক হয়ে উঠবেন।
ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তির কৌশলগত দক্ষতার প্রশংসা করলেও সাটন মনে করেন, জাপানের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ব্রাজিলের মাঝমাঠে দুর্বলতা স্পষ্ট হয়েছে। নরওয়ে সেই দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে বলেই তার ধারণা।
বিশেষ করে ব্রাজিলের ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস ও নরওয়ের গোলমেশিন আর্লিং হলান্ডের লড়াই জমে উঠবে বলে মনে করছেন তিনি। তবে সাটনের বিশ্বাস, হলান্ডকে পুরোপুরি আটকে রাখতে পারবে না ব্রাজিলের রক্ষণ।
এ ছাড়া পরিসংখ্যানও নরওয়ের পক্ষেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ১৯৯৮ সালের পর চারবার মুখোমুখি হলেও একবারও নরওয়েকে হারাতে পারেনি ব্রাজিল। দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে, বাকি দুটি জিতেছে নরওয়ে। একই সঙ্গে ২০০২ সালের পর বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে ইউরোপের মুখোমুখি হওয়া প্রতিবারই বিদায় নিয়েছে সেলেসাওরা।
তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক পূর্বাভাসে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। মাইক্রোসফট কপাইলটের পূর্বাভাসে ৪-২ গোলে ব্রাজিলের জয় এবং কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে।
এদিকে শেষ ষোলোর অন্য ম্যাচগুলোর মধ্যে সাটন মরক্কো, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়াকে জয়ী হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছেন।
এক আঘাতে সবাইকে শেষ করা সম্ভব, খামেনির জানাজা ইঙ্গিত করে ট্রাম্প
খেলার মধ্যে কনডমের বিজ্ঞাপন ‘প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদন’: ভারতীয় এমপি
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