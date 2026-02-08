‘গণঅভ্যুত্থান না হলে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিত’

top1
‘গণঅভ্যুত্থান না হলে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিত’
মোহনগঞ্জ (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি
সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও নেত্রকোনা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছেন, ’২৪-এর গণঅভ্যুত্থানকে আমি শ্রদ্ধা করি। এই গণঅভ্যুত্থান না হলে আমি আজ এখানে আসতে পারতাম না। আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিত।
রোববার (০৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পৌর শহরের শহীদ আলী উছমান শিশু পার্কে জাতীয়তাবাদী বিএনপি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম মোহনগঞ্জ উপজেলার শাখার উদ্দ্যোগে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ’২৪-কে ভুলতে চাই না। তেমনি ’৭১-কেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ‘৭১ না হলে আমরা এই স্বাধীন দেশ এবং লাল-সবুজের পতাকা পেতাম না।
একটি দলকে উদ্দেশ্যে করে লুৎফুজ্জামান বলেন, ‘আল্লাহর রহমতে ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমার নেত্রী আমাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তখন খুব কাছে থেকে দেখেছি। আপনারা কী করতে পারেন। আপনারা রগ কাটা ছাড়া কী জানেন? মানুষ খুন করতে পারেন। কত মানুষ খুন করেছেন বলতে পারেন? কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন? আমি সে বিষয়ে বলতে চাই না।’
মোহনগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সেলিম কার্ণায়েনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী পুতুলের সঞ্চালনায় জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কৃষিবিদ চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল ফারুক, নেত্রকোণা জেলা বিএনপির নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন খান রনি, জেলা বিএনপির নেতা ইমরান খান চৌধুরী, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের জেলা সভাপতি রুখসানা খানিজ চৌধুরী পলমল, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম এরশাদুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ভিপি, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের উপজেলা আহ্বায়ক মাওলানা মাছুম আহমেদ ও জমিয়ত নেতা মাওলানা মাহমুদুল হাসান প্রমুখ
জামায়াত ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্রপতি কে হবেন, জানালেন শফিকুর রহমান
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্রপতি কে হবেন, এমন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘আপনারা ধৈর্য ধরুন। ইন্নাল্লাহা মা’আসসবিরীন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। যিনি সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, এমন মানুষই আগামীর রাষ্ট্রপতি হবেন।’
রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর ঢাকা-১৫ আসনে গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।
রাষ্ট্রপতির নাম ঘোষণা না করে মূলত নীতিগত অবস্থান তুলে ধরে শফিকুর রহমান বলেন, ‘রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসার জন্য প্রধান শর্ত হচ্ছে সততা, যোগ্যতা ও নিষ্ঠা। এমন মানুষই জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে এবং দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হয়।’
তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য মানুষের ধৈর্য ও সংগ্রাম প্রয়োজন। দেশের মানুষ ন্যায়বিচার চায়, শান্তি চায়, সুশাসন চায়। আমরা চাই, এমন একটি বাংলাদেশ, যেখানে কেউ রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত হবে না, কেউ অন্যায়ের শিকার হবে না।’
জামায়াত আমির বলেন, ‘দেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ন্যায়বিচার, সুশাসন ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও সততাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে জনগণ। দেশকে সঠিক পথে নিতে হলে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে সৎ ও যোগ্য লোকদের দায়িত্ব দিতে হবে। দেশ পরিচালনা কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, এটা আমানত। এই আমানত যাদের হাতে যাবে, তাদের অবশ্যই সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে।’
এদিন কাফরুল থানা এলাকার উত্তর ইব্রাহিমপুর, ব্যাটালিয়ন বউ বাজারসংলগ্ন বাইতুস সালাত জামে মসজিদে (বর্ণমালা ওয়ার্ড) মাগরিবের নামাজ আদায় শেষে গণসংযোগ শুরু করেন জামায়াত আমির। পরে তিনি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের খোঁজখবর নেন এবং নানা সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত শোনেন।
নির্বাচন: ৪ দিন বন্ধ ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এমএফএসেও কঠোর কড়াকড়ি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাকার অবৈধ লেনদেন ও অপব্যবহার ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে গেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ভোটকে সামনে রেখে আগামী চার দিন দেশের সব ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা সীমিত এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের সীমা কমিয়ে আনা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, রোববার রাত ১২টা থেকে শুরু হয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিনগত রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত টানা ৯৬ ঘণ্টা এই বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে।
মোবাইল ব্যাংকিংয়ে লেনদেন ১০০০ টাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, বিকাশ, নগদ বা রকেটের মতো এমএফএস সেবার মাধ্যমে এখন থেকে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (P2P) লেনদেনের ক্ষেত্রে একবারে সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা পাঠানো যাবে। একজন গ্রাহক দিনে সর্বোচ্চ ১০টি লেনদেনে মোট ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠাতে পারবেন।
সাধারণ সময়ে এসব ক্ষেত্রে লেনদেনের সীমা অনেক বেশি থাকলেও নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে এই সাময়িক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।
বন্ধ থাকবে ইন্টারনেট ব্যাংকিং (IBFT)
নির্বাচনী এই চার দিন ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশের আওতাধীন আইবিএফটির (IBFT) মাধ্যমে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে বা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে টাকা পাঠানো সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ, বিভিন্ন ব্যাংকের অ্যাপ ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক টাকা পাঠানোর সুবিধাটি এই সময়ে পাওয়া যাবে না।
সচল থাকবে যেসব সেবা
তবে সাধারণ গ্রাহকদের কেনাকাটা ও নাগরিক সুবিধার কথা চিন্তা করে কিছু সেবা শিথিল রাখা হয়েছে।
মার্চেন্ট পেমেন্ট: দোকান বা অনলাইন শপে কেনাকাটার পর পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়ম বজায় থাকবে।
পরিষেবা বিল: বিদ্যুৎ, পানি বা গ্যাস বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না।
নজরদারি ও আইনি ব্যবস্থা
এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিটি লেনদেনের ওপর ২৪ ঘণ্টা নিবিড় পর্যবেক্ষণ (Close Monitoring) চালানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক লেনদেন নজরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট থানায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে ‘জরুরি রেসপন্স সেল’ গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, এমএফএসের মাধ্যমে কোনো আর্থিক অপরাধ সংগঠিত হলে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।
