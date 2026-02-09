top1
গাজীপুরে বিএনপির নির্বাচনি প্রচারে গ্যাস বেলুন বিস্ফোরণ, দগ্ধ ১৮
গাজীপুর-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী মনজুরুল করিম রনির নির্বাচনি প্রচারে গ্যাস বেলুনের বিস্ফোরণে ১৮ জন আহত হয়েছেন।
গাজীপুরের টঙ্গী বাজারে মেইন রোডে সোমবার বিকালে এই ঘটনা ঘটে। পরে আহতদের সোয়া ছয়টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়েছে। জাতীয় বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আবাসিক চিকিৎসক সহকারী অধ্যাপক ডা. শাওন বিন রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আহতরা হলেন, অনিক (২৭), হাসু (৩৮), হাসনাত (১৮), হাসনাত (২২), আকাশ (২৮), রমজান (১৮) রাফি (১২), বিজয় (১৬),তাসিন (১৮), সিয়াম (১৬), মিনহাজ (১৭), নুরু (১৮), শাওন (২০), ইমাম (১৪),নির্জন (২২),মারুফ (২২) রুবেল (৩৪) ও রাব্বি (১৩)।
আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা মো. রবিউল ইসলাম বলেন, বিকালের দিকে গাজীপুর দুই আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মনজুরুল করিম রনি নির্বাচনি প্রচার চালাচ্ছিলাম। এ সময়ে একটি ঘরের ভিতরে রাখা বেশ কিছু গ্যাস-বেলুন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে আমাদের ১৮ জন দগ্ধ হলে তাদেরকে জাতীয় বার্নে নিয়ে আসি।
জাতীয় বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আবাসিক চিকিৎসক সহকারী অধ্যাপক ডা. শাওন বিন রহমান বলেন, “সন্ধ্যার দিকে গাজীপুর থেকে ১৮ জনকে দগ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের ড্রেসিং চলছে তাই এই মুহূর্তে দগ্ধের পরিমাণ জানানো সম্ভব হচ্ছে না বিষয়টি আমরা পরে জানানো হবে”।
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলেই কাঙ্ক্ষিত দেশ গড়তে পারবো
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলেই আমরা কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়তে পারবো। সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) থেকে প্রচারিত জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।
জামায়াত আমির বলেন, আমরা সম্মানের ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক করবো।
এর আগে, গতকাল (রোববার, ৮ ফেব্রুয়ারি) জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
উল্লেখ্য, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সারা দেশে একযোগে চলবে ভোটগ্রহণ।
নাহিদের নামে তৈরি ডমিনিকান পাসপোর্ট ‘আসল নয়’: রিউমার স্ক্যানার
দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ এনে এনসিপি মনোনীত প্রার্থী নাহিদ ইসলামের প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে রিট করেছেন ঢাকা-১১ আসনের জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী শামীম আহমেদ।আবেদনে বলা হয়েছে, নাহিদ ইসলাম ২০২৫ সালের ২০ এপ্রিল ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্র ডমিনিকার নাগরিকত্ব নেন।একাধিক সংবাদমাধ্যমে এ সংক্রান্ত খবর এসেছে। তবে বাংলাদেশের ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমার স্ক্যানার গত ২০ জানুয়ারি এ সংক্রান্ত একটি ফ্যাক্টচেকে জানায়, নাহিদ ইসলাম ডমিনিকার নাগরিকত্ব নিয়েছেন দাবিতে প্রচারিত পাসপোর্টের ছবিটি আসল নয়।প্রতিষ্ঠান বলছে, প্রকৃতপক্ষে, ইন্টারনেট থেকে ডমিনিকান পাসপোর্টের একটি নমুনা বা টেম্পলেট সংগ্রহ করে তাতে নাহিদ ইসলামের ছবি ও স্বাক্ষর ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় যুক্ত করে এই ভুয়া পাসপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে।আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ওই নির্বাচনে জামায়াত ঐক্য জোটের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-১১ আসন থেকে ভোটে লড়ছেন এনসিপি নেতা নাহিদ ইসলাম।
ডোমিনিকার নাগরিক দাবি করে নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিতে রিট
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী নাহিদ ইসলামের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে।
দ্বৈত নাগরিকের অভিযোগ তুলে সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) এ রিট করা হয়।
রিটে দাবি করা হয়, নাহিদ উত্তর আমেরিকার দেশ ডোমিনিকার নাগরিক।
সংবিধান অনুযায়ী, কোনও দ্বৈত নাগরিক বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।
বিস্তারিত আসছে…..
জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির সাবেক এমপির ভাইসহ ৩৫০ জন
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
