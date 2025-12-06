Connect with us

চার আফগান কর্মকর্তার উপর অস্ট্রেলিয়ার নিষেধাজ্ঞা

Published

3 hours ago

on

আন্তর্জাতিক ডেস্ক 

আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের চার কর্মকর্তার ওপর আর্থিক ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে অস্ট্রেলিয়া। সূত্র: জিও নিউজ।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং জানান এই কর্মকর্তারা আফগানিস্তানে নারীদের ওপর নিপীড়ন এবং সুশাসন ক্ষুন্ন করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।  

তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবেন তিন তালেবান মন্ত্রী এবং গোষ্ঠীর প্রধান বিচারপতি। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ‘শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাচলের স্বাধীনতা এবং জনজীবনে অংশগ্রহণের ক্ষমতার ক্ষেত্রে’ নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত করেছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের আগস্টে ন্যাটো বাহিনীর অংশ হিসেবে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয় আস্ট্রেলিয়া। পশ্চিমা সমর্থিত বাহিনী তালেবানদের ক্ষমতাচ্যুত করার পর তারা দুই দশক ধরে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তালেবান সরকার শিক্ষা ও কাজের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাকে সীমিত করায় সমালোচিত হয়েছে। তালেবান বলেছে, তারা ধর্মীয় আইন এবং স্থানীয় রীতিনীতির ব্যাখ্যা অনুসারে নারীর অধিকারকে সম্মান করে।

