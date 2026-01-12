Connect with us

রাজনীতি

ছাত্রদল রাজনীতি করতে না পারলে মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দেব : বিএনপি নেতা

Published

1 hour ago

on

ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে ছাত্রদল রাজনীতি করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ জুলফিকার হোসেন জুয়েল। তিনি বলেছেন, ছাত্রদল যদি রাজনীতি করতে না পারে তাহলে মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে।

রোববার (১১ জানুয়ারি) সকালের দিকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অনুষ্ঠানটি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ(ড্যাপ) আয়োজিত, ছাত্রদল সরাসরি আয়োজক ছিল না। তবে তার এই হুমকিমূলক বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর জেলাজুড়ে আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার পরও রাজনৈতিক কর্মসূচি ও হুমকিসূচক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতার বক্তব্য ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে অভিযোগ উঠেছে, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ কর্মসূচির মাধ্যমে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে সাধারণ মেডিকেল শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল না বলেও দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষের নজর এড়াতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নার্সদের উপস্থিত করা হয়।

অভিযোগ ও বক্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে ফরিদপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জুলফিকার হোসেন জুয়েল বলেন, মেডিকেল প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে ছাত্রদলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দিচ্ছে। ছাত্র রাজনীতি যদি বন্ধ হয়, তাহলে সেটা সবার জন্যই হতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি, একটি গোষ্ঠী নির্বিঘ্নে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। গণতান্ত্রিক দেশে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই বাধ্য হয়েই প্রতিবাদ জানিয়েছি।

গত ৫ আগস্ট ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষণা করে। সেই সিদ্ধান্তের পর এই বক্তব্য ও কর্মসূচি ঘিরে বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে।

এ বিষয়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত বা মৌখিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য জানতে চাইলে জেলা বিএনপির নেতারাও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top1

‘দেশে রাজনৈতিক জোটের একটি আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতে বিশ্বাসী, আরেকটি না’

Published

8 minutes ago

on

জানুয়ারি ১২, ২০২৬

By

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল মাহবুব উল আলম (অব.) বলেছেন, বাংলাদেশের রাজনীতি এখন স্পষ্টভাবে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—একটি জোট আখেরাত ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতে বিশ্বাস করে, আরেকটি বিশ্বাস করে না। কোন ধারায় দেশের মেধা ও শক্তি ব্যয় করা উচিত, তা প্রত্যেককেই নিজ বিবেক দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সোমবার রাত ৯টায় জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ‘In Recognition of Service and Sacrifice: A Salute to Our Distinguished Veterans’ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এসব বলেন।

মাহবুব উল আলম বলেন, “বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও দুই ধরনের রাজনৈতিক জোট তৈরি হয়েছে। এক জোট আল্লাহর সাক্ষাৎ ও আখেরাতের জবাবদিহিতে বিশ্বাস করে, আরেক শিবির করে না। তাই কার পাশে দাঁড়াবেন, কোথায় আপনার মেধা–শক্তি দেবেন—এটা আপনাদের নিজের সিদ্ধান্ত।”

তিনি আরও বলেন, পেশাগত জীবনে রাষ্ট্রের ট্যাক্সের অর্থে যে সুবিধা পেয়েছেন, এখন অবসরে এসে শুধু গল্ফ খেলে বা আরামে সময় কাটালে চলবে না। “এখন দেশের কাছে ঋণ শোধ করার সময়,” মন্তব্য করেন তিনি।

অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক থেকে আগ্রাসন চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, “এই আগ্রাসনগুলো মোকাবিলা করা আমাদের দায়িত্ব। আগের প্রজন্মের মতো আমরাও দেশ রক্ষায় প্রস্তুত থাকতে হবে।”

পরবর্তী প্রজন্মকে নিরাপদ ও সম্মানজনক বাংলাদেশ দেওয়ার জন্য কাজ করা এখনই জরুরি উল্লেখ করে তিনি বলেন, “স্যাক্রিফাইস করতে হবে—যা পারেন, যতটুকু পারেন, দেশের জন্য করতে হবে।”

Continue Reading

top1

১১ দলীয় জোটের আসন সমঝোতা কবে, জানালেন জামায়াত আমির

Published

4 hours ago

on

জানুয়ারি ১২, ২০২৬

By

আগামী এক-দু’দিনের মধ্যে ১১ দলীয় জোটের আসন সমঝোতা হবে বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাজধানীর বসুন্ধরায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ইভারস আইজাবসের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করতে গত কয়েক মাসে দফায় দফায় আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করে আটটি দল।

দলগুলো হলো- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি)। এরপর সেই সমঝোতায় যুক্ত হয় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) এবং আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)। সব মিলিয়ে দলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১।

আলোচনা চলমান অবস্থায়ই জামায়াত ২৭৬টি আসনে এবং ইসলামী আন্দোলন ২৬৮টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। এর পাশাপাশি এনসিপি ৪৭টি, এবি পার্টি ৫৩টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৯৪টি, খেলাফত মজলিস ৬৮টি, এলডিপি ২৪টি, খেলাফত আন্দোলন ১১টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ৬টি, জাগপা ৩টি এবং বিডিপি ২টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়।

আসন বণ্টন নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় জোট থেকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বের হয়ে যাচ্ছে বলে গুঞ্জনও ওঠে। কিন্তু শেষমেষ দলগুলো আসন সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে অনেকটা একমত হয়। দু-একদিনের মধ্যে তা ঘোষণা করা হবে বলে জানান জামায়াত আমির।

শফিকুর রহমান বলেন, দু-একদিনের মধ্যে ১১ দলের আসন সমঝোতা দৃশ্যমান হবে।

সমতার ভিত্তিতে প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে জামায়াত

নির্বাচনে জয়ী হলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিবেশী সুলভ আচরণ করার কথা জানান জামায়াত আমির। শফিকুর রহমান বলেন, সবার সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব করা হবে৷

জনগণের প্রতি শতভাগ আস্থা আছে জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির বলেন, দেশের মা-বোনেরাও আগামী নির্বাচনে জামায়াতকে বেছে নেবে।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে দেশের জনগণ সুশাসন নিশ্চিত করবে। জনগণের প্রতি আমাদের শতভাগ আস্থা রয়েছে। আমরা শুধু চাই নির্বাচনটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হোক।’

নির্বাচন সুষ্ঠু হতে হবে উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, ‘সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যদি অন্য কোনো দলকে পছন্দ করে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব৷ দুর্নীতির বিরুদ্ধে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং সংস্কারের পক্ষে যারা থাকবে আমরা তাদের সঙ্গে থাকব।’

শফিকুর রহমান আরো বলেন, এবারের নির্বাচন যদি জনগণের হাতছাড়া হয়ে যায় তবে আর কবে জনগণ তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাবে আমাদের জানা নেই৷

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যম একটি দলের দিকে ঝুঁকে পড়ছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘এই গণমাধ্যমগুলো অভ্যুত্থানের সময়েও একটি দিকে ঝুঁকে ছিল।’

‘আমরা চাই গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করুক। তারা যদি নিজেরাই পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরে তবে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে৷ প্রশাসন বা গণমাধ্যম যে যেই ভূমিকা পালন করছে জনগণ সবই মনে রাখছে৷ জনগণকে বোকা ভাবার কোনো কারণ নেই।’

Continue Reading

top1

কাউন্সিলর নির্বাচন নিয়ে দ্বন্দ্বে মুসাব্বির হত্যা!

Published

1 day ago

on

জানুয়ারি ১১, ২০২৬

By

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জিনাত, বিল্লাল ও রিয়াজ নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাতে মানিকগঞ্জ ও গাজীপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, গ্রেপ্তার তিনজনের মধ্যে জিনাত শুটার আর বিল্লাল মূল পরিকল্পনাকারী। রিয়াজ তাদের সহযোগী। মোটরসাইকেল কিনে দেওয়ার প্রলোভন, গ্রেপ্তার হলেও দ্রুত জামিনের নিশ্চয়তা এবং বিপুল অংকের টাকার লোভ দেখিয়ে মুসাব্বিরকে হত্যার জন্য প্রধান শুটার জিনাতকে ভাড়া করে বিল্লাল। সে-ই হত্যাকাণ্ড বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়া সমন্বয় করে।

তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একটি পক্ষের সঙ্গে মুসাব্বিরের বিরোধ চলছিল। এ ছাড়া ২৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় পর্যায়ে আরেকটি পক্ষের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

গত বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তেজতুরী বাজারের স্টার হোটেলের পাশের গলিতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন স্বেচ্ছাসেবক দল ঢাকা মহানগর উত্তরের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মুসাব্বির (৪৫)। এ সময় কারওয়ান বাজার ভ্যানচালক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান মাসুদ গুলিবিদ্ধ হন। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার মুসাব্বিরের স্ত্রী তেজগাঁও থানায় অজ্ঞাতপরিচয় চার থেকে পাঁচজনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন।

পারিবারিক ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মুসাব্বির একাধিক মামলার আসামি হন এবং দীর্ঘ সময় কারাগারে ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকার পতনের পর তিনি আবার দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হন। সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় তার রাজনৈতিক তৎপরতা বেড়েছিল বলে স্থানীয়দের ভাষ্য।

তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিল্লাল এসি মেকানিক হিসেবে কাজ করলেও সে অপরাধ জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং মাদক কারবারে জড়িত। মুসাব্বিরকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সে জিনাতকে নানা প্রস্তাব দেয়। জিনাত অনেকদিন ধরেই বেকার বসে ছিল। বিল্লাল তার কাছে গিয়ে জানায়, একটি ‘বড় কাজ’ আছে। সেটা করতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে এবং তাকে একটি মোটরসাইকেলও কিনে দেওয়া হবে। এরপর ‘বড় কাজ’ অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার কথা জানানোর পর বলা হয়, ঘটনার পর তার পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি দেখা হবে। এরপরও কোনো কারণে গ্রেপ্তার হলে দ্রুত জামিনের মাধ্যমে তাকে বের করে আনা হবে। এসব প্রস্তাব দেওয়ার পর শুটার জিনাত হত্যা করতে রাজি হয়।

ডিবির একাধিক কর্মকর্তা জানান, হত্যাকাণ্ডের পরপরই গোয়েন্দা ইউনিটের একাধিক টিম হত্যাকারীদের শনাক্তে এবং তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে। এরপর গাজীপুরের বোর্ড বাজার থেকে জিনাতকে এবং মানিকগঞ্জ থেকে বিল্লালকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া রিয়াজ নামে তাদের আরেক সহযোগীকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরেক শুটার এবং আরও বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান রয়েছে।

ডিবি কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিকভাবে খুনের কারণ এবং কাদের ইন্ধনে এই ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে জানা যায়নি। আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক তথ্য বের হবে। এ ছাড়া যারা পলাতক আছে তাদের আইনের আওতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হত্যাকাণ্ডের কারণ এবং মাস্টারমাইন্ডদের সম্পর্কে জানা যাবে।

ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদেরও আইনের আওতায় আনা হবে এবং হত্যাকাণ্ডের কারণ উদ্ঘাটন করা হবে।

Continue Reading

Trending