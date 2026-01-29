top1
জনগণের ওপর আস্থা না থাকায় শেরপুরে হামলা : জামায়াত আমির
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জনগণের ওপর আস্থা না থাকায় শেরপুরে হামলা চালানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে নির্বাচনি বাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন।
এর আগে জামায়াতে ইসলামীর আমিরের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সকাল ৮টায় জামায়াতে ইসলামীর রাজধানীর বসুন্ধরাস্থ কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয়।
এদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে শেরপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংস ঘটনার প্রতিবাদে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জামায়াতে ইসলামী। দুপুর ১২টায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন হবে। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন বলেও বার্তায় উল্লেখ করা হয়।
১৯ বছর পর পৈতৃক ভিটায় যাচ্ছেন তারেক রহমান
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ১৯ বছর পর আজ বৃহস্পতিবার বগুড়ায় ফিরছেন। প্রিয় নেতাকে বরণে প্রস্তুত দলীয় নেতা-কর্মীরা। এ সময় রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের পৈতৃক ভিটা ও নিজ নির্বাচনি এলাকা সফর করবেন তিনি। বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ী গ্রামে এখন সাজসাজ রব। তার এই আগমনকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের এই জনপদে বইছে উৎসবের আমেজ। বিশেষ করে জিয়া পরিবারের আদি নিবাস ‘জিয়া বাড়ি’সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন নেতাকর্মীরা।
ইতোমধ্যেই তার নির্বাচনি এলাকা বগুড়া-৬ এর স্থানীয় আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে। পুরো অঞ্চল ছেয়ে গেছে ব্যানার-ফেস্টুনে এবং প্রচারের মাইকগুলো মাঠে এসে গেছে। মাঠের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক সুমন বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মাঠের কাজ শেষ হবে। মাঠের ধুলোবালি দমাতে পানি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সার্বক্ষণিক জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে।
একই দিনে তারেক রহমান উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলায় নির্বাচনি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। প্রায় দুই দশক পর তার এই আগমনকে কেন্দ্র করে বগুড়াসহ উত্তরবঙ্গের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক অঙ্গন ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ২৮ জানুয়ারি সমাবেশ হওয়ার কথা থাকলেও বিমানের টিকিট জটিলতার কারণে তা একদিন পিছিয়ে ২৯ জানুয়ারি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে বলে বিএনপির একটি সূত্র থেকে জানা গেছে।
বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা আমার দেশকে বলেন, আমরা আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ পরিদর্শন করেছি। আশা করছি, জনসভায় কয়েক লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটবে। ২৯ জানুয়ারি জনসভা শেষে তারেক রহমান বগুড়াতেই রাত্রিযাপন করে পরদিন ৩০ জানুয়ারি সকালে বগুড়া-৬ (সদর) আসনের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনি গণসংযোগ করবেন। গাবতলী উপজেলার পৈতৃক ভিটা বাগবাড়ী গ্রামে স্থানীয় নেতাকর্মী ও মানুষজনের সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং গণসংযোগে অংশ নেবেন। এরপর তিনি পুনরায় বগুড়া শহরে ফিরে রাত্রি যাপন করবেন।
বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহবুবুর রহমান, হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, আলী আজগর হেনা, এমআর ইসলাম স্বাধীন, জেলা মহিলা দলের নাজমা আক্তার, জয়নাল আবেদিন চাঁন, অ্যাড. হামিদুল হক চৌধুরী হিরু, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান, ছাত্রদল সভাপতি হাবিবুর রশিদ সন্ধান বলেছেন, আমরা জনসভা এবং ভোটকে সফল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছি।
২০০৬ সালের পর দীর্ঘ সময় প্রবাসে কাটিয়ে দেশে ফেরার পর এটিই হবে তারেক রহমানের প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর। সফরের শেষলগ্নে পৈতৃক ভিটায় তার এই অবস্থানকে ঘিরে গাবতলী ও সারিয়াকান্দি এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিপুল জনসমাগমের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
জামায়াত আমিরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নবনিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকাল ৮টায় সকালে তাদের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্প-বাণিজ্য, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও রোহিঙ্গা ইস্যুসহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মতবিনিময় হয়।
এ সময় ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মি. ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় জামায়াতে ইসলামীর ইতিবাচক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। একইসাথে ভবিষ্যতে উভয় দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বৈঠকে ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পলিটিক্যাল ও ইকোনমিক কনসোলার এরিক গিলম্যান, পাবলিক অফিসার মনিকা এল সাই, পলিটিক্যাল অফিসার জেমস স্টুয়ার্ট ও পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ।
অন্যদিকে, জামায়াত আমিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মো: মোবারক হোসাইন ও জামায়াত আমিরের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান।
আজ রাজশাহী যাচ্ছেন তারেক রহমান
রাজশাহীতে আজ নির্বাচনি সমাবেশে যোগ দিচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ উপলক্ষে ভোর থেকেই নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে জড়ো হতে শুরু করেছেন। দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে। তারেক রহমানের বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় রয়েছেন তারা।
দলীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে বিমানে ঢাকা থেকে রাজশাহীর উদ্দেশে রওনা দেবেন তারেক রহমান। রাজশাহীতে পৌঁছে প্রথমে তিনি হযরত শাহ মখদুম (রহ.)–এর মাজার জিয়ারত করবেন। এরপর তিনি স্থানীয় মাদ্রাসা ময়দানে আয়োজিত নির্বাচনি সমাবেশে অংশ নেবেন।
সমাবেশে তারেক রহমান ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ভোট চাইবেন এবং জনগণের কল্যাণে বিএনপির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরবেন বলে জানা গেছে।
রাজশাহীর কর্মসূচি শেষে সড়কপথে বগুড়ার উদ্দেশে যাত্রা করবেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা। পথে নওগাঁ জেলার এটিএম মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন তিনি। পরে রাতে বগুড়ার আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে যোগ দিয়ে এ অঞ্চলের প্রথম দিনের কর্মসূচি শেষ করবেন তারেক রহমান।
দলীয় কর্মসূচি অনুযায়ী, পরদিন তিনি রংপুরে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত ও একটি নির্বাচনি সমাবেশে অংশ নেবেন। এরপর বগুড়ায় রাত্রিযাপন করবেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের নির্বাচনি সমাবেশে অংশ নিয়ে ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে তারেক রহমানের।
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
