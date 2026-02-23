জনগণের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলা হবে সশস্ত্র বাহিনী: প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা

top3
জনগণের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলা হবে সশস্ত্র বাহিনী: প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা
বিগত ১৭ বছরে বিভিন্ন বাহিনীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কাঠামো সংস্কার করে দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শামসুল ইসলাম।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই কথা জানান।
মন্ত্রণালয়ে পৌঁছালে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শামসুল ইসলামকে স্বাগত জানান প্রতিরক্ষা সচিব মো. আশরাফ উদ্দিন। পরে সচিব তাকে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড, বর্তমান অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে উপদেষ্টা সাংবাদিকদের জানান, সরকার এমন একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে কাজ করছে যা হবে জনমুখী এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি বলেন, ‘বাহিনীর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে যা যা প্রয়োজন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইতিমধ্যে বাহিনী প্রধানদের সেই নির্দেশনা দিয়েছেন। সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ শুরু করেছে এবং এর ইতিবাচক পরিবর্তন শিগগিরই দৃশ্যমান হবে।’
প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা আরও উল্লেখ করেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে ধ্বংস হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও অতন্দ্র প্রহরী বাহিনী গড়ে তোলা হবে, যা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। অতীতেও এই বাহিনী দেশের জন্য কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতেও যেন সেই ধারা বজায় থাকে, সেই লক্ষ্যেই সংস্কার কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।
আগের পোশাকে ফিরতে চায় পুলিশ
বাংলাদেশ পুলিশের ‘খাকি’ পোশাক পরিবর্তন করে নতুন ইউনিফর্ম প্রবর্তনের সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও কুমিল্লা জেলা পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর দীর্ঘদিনের খাকি যে পোশাকটি ছিলো তা ২০০৩-২০০৪ সালের তৎকালীন সরকার একটি গঠিত কমিটির মাধ্যমে দীর্ঘ যাচাই বাছাই অন্তে ঐ সময় বাংলাদেশের পুলিশের চাকুরিতে কর্মরত ব্যক্তিদের গায়ের রং, আবহাওয়া, রাত্রি ও দিনের ডিউটিতে সহসায় চিহ্নিত করা যায় এবং অন্য যে কোন বাহিনীর সাথে যেনো সাদৃশ্য না হয় এসকল বিষয় বিবেচনা করেই নির্ধারন করেছিলেন।
অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ করেছে, অন্তবর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশ পুলিশের পোশাক পরিবর্তন করে যে নতুন পোশাক নির্বাচন করেন, সেখানে পুলিশ সদস্যদের গায়ের রং, আবহাওয়া এবং পুলিশ সদস্যদের মতামত উপেক্ষা করেই কোনরূপ জনমত যাচাই-বাছাই ছাড়া অন্য যে সকল সংস্থা ইউনিফরম পরে থাকেন তাদের সাথে হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে এমন পোশাক নির্বাচন করেন। ফলশ্রুতিতে পুলিশ সদস্যদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পরে মর্মে মাঠ পর্যায় থেকে মতামত তুলে ধরা হয়। বিষয়টি বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের গোচরীভূত হয়েছে।
‘বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন গভীর উদ্বেগের সাথে জানাচ্ছে যে, বাহিনীর বেশীরভাগ সদস্যই তড়িঘড়ি করে নেয়া এই পরিবর্তনের পক্ষে নন। বরং তারা বর্তমানে পরিহিত পোশাকটিকে বাংলাদেশ পুলিশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্বের প্রতীক হিসেবে মনে করেন।’
বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রায় সকল সদস্য এই পোশাক পরিহিত অবস্থায় একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে তাদের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে সকলের কাছে প্রশংশিত হয়েছে।
অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে অ্যাসোসিয়েশন জানায়, পোশাক পরিবর্তন একটি বিশাল ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। যা বর্তমানে দেশের অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন মনে করে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ নতুন পোশাক তৈরীর পরিবর্তে বাহিনীর আধুনিকায়ন, থানা পর্যায়ে যানবাহন সরবরাহ ও লজিস্টিকস্ সাপোর্ট বৃদ্ধি করাই অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। পোশাকের রঙ বা নকশা নয় বরং পুলিশ সদস্যদের মন মানসিকতার পরিবর্তন, মনোবল এবং পেশাদারিত্বের উন্নয়ন করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য এ বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
পরিশেষে পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে বলে, পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি যেন পূনর্বিবেচনা করে তা আরও অধিক গবেষণা ও জনমত যাচাইকল্পে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্যের আবেগ ও বাস্তবসম্মত দিকগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।
এবারের নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ: এমপি মাসুদ সাঈদী
পিরোজপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য মাসুদ সাঈদী বলেছেন, এবারের নির্বাচন তার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নির্বাচন।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পিরোজপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সুধীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় পিরোজপুর সদর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে।
তিনি বলেন, “বাংলাদেশের নির্বাচন মানেই অতীতে নানা ধরনের সন্ত্রাস, সহিংসতা, মামলা ও আতঙ্কের ঘটনা ঘটত। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এবার সারা দেশে বড় ধরনের কোনো রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেনি, কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও হয়নি। এজন্য নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।” মাসুদ সাঈদী আরও বলেন, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের লক্ষ্য একটাই—দেশ ও জনগণের কল্যাণ। কিন্তু ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময় যে লক্ষ্য ছিল—শোষণ ও বৈষম্যহীন, সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন—তা এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি।
তিনি বলেন, “স্বাধীনতার ৫৪ বছরে আমাদের দীর্ঘ সময় ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। ফলে ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায়নি।”
নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, “নির্বাচন কমিশন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন বলেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হয়েছে। আজকের এই সভা থেকে তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মামুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর সদর থানার ওসি (তদন্ত) তরিকুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম কিসমত, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নেতৃবৃন্দ, এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা সেক্রেটারি অধ্যক্ষ জহিরুল হকসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা।
ধর্মব্যবসায়ীদের কোথাও জায়গা দেওয়া হবে না: ধর্মমন্ত্রী
ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ বলেছেন, যারা ইসলামের নামে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করতে চায়, তাদের কোথাও জায়গা দেওয়া হবে না।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইসলামী বইমেলা-২০২৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
ধর্মমন্ত্রী বলেন, আল্লাহর হুকুম পালন ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। তার হুকুম পালন ছাড়া পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে ভূমিকা রাখছে, আমরা তাতে অভিভূত। তাদের ভূমিকার কারণে ফাউন্ডেশন থেকে যেসব ইসলামিক বই বের হচ্ছে, সেগুলো পড়ে আমরা ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবো।
তিনি বলেন, অতীতে যারা অন্যায় অবিচার করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। অত্যাচারকারী, জুলুমবাজদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। যারা ইসলামের নাম নিয়ে ধর্ম ব্যবসা করতে চায়, তাদেরকে কোনো জায়গা দেওয়া হবে না।
এ সময় ইসলামি মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করে সাফল্য কামনা করেন কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামাল উদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ছালাম খান প্রমুখ।
