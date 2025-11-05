Connect with us

জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে চমক পাল্টা চমক জামাত-বিনপির

গণসংযোগে জামায়াত প্রার্থীদের নতুনত্ব

গণভোটে মাঠগরম: জাতীয় নির্বাচনের টেষ্টে জামাত-বিনপি!

আর্থিক বিপর্যস্ত পাঁচটি ইসলামী ব্যাংককে রাষ্ট্রয়াত্ত 

এককভাবেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এনসিপি -নাহিদ ইসলাম

পদত্যাগ করে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন অ্যাটর্নি জেনারেল

জকসুর তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন ২২ ডিসেম্বর

নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র হলেন জোহরান মামদানি

জামায়াতের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা কবে, জানালেন শফিকুর রহমান

দুই বছরে যুদ্ধে ইসরায়েলের বিপুল ব্যয়

Published

5 hours ago

জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে চমক দেখাচ্ছে বিএনপি একের পর এক হেভি ওয়েট এবং পরিচিত মুখকে সামনে আনছে দলটি বিশেষ করে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ হওয়া মীর মুগ্ধের ভাই স্নিগ্ধকে প্রকাশ্যে দলে ভিড়িয়ে সুনাম কুড়িয়েছে দলটি। এমনকি মনে করা হচ্ছে তাকে মনোনয়নের প্রথম ধাপ এটি এবং এর মাধ্যমে চমক দেখাবে বিনপি। অন্যদিকে তার একদিন পর অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান ঝিনাইদা এক আসনের নমিনেশনের জন্য আবেদন করেছে এবং অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বলে ঘোষণা দিয়ে আলোচনায় এসেছে অতি অল্প সময়েই সুনাম অর্জন কারী এই এটর্নি জেনারেল। জামায়াতে ইসলামীও পিছিয়ে নেই। দলটি বিদেশে উচ্চপদে কর্মরত তরুণ ও পলিসি মেকারদের মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচনী মাঠে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, জামায়াতের এই কৌশল বিএনপির জোটকে আরও শক্তিশালী করছে এবং তরুণ ভোটারদের আকৃষ্ট করতে সহায়ক হবে। জামাত ইসলামের এক এক হেভি ওয়েট বিদেশের উচ্চ অবস্থানে থাকা তরুণ এবং পলিসি মেকার কে সামনে নিয়ে এসে তাক লাগেয়েছিলো দলটি যা এখন বিনপির ঝুড়িকেউ ভারী করছে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যবাহী এই দুইটি দলের পারস্পরিক মনোনয়নের প্রতিদ্বন্দিতা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এবং উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে ধারণার সাধারণ মানুষের। আর এর মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিএনপি ইতোমধ্যে ২৩৭টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে, যেখানে অনেক নতুন ও অভিজ্ঞ মুখ রয়েছে। অন্যদিকে, জামায়াত ও এনসিপি (জাতীয় নাগরিক পার্টি) সহ অন্যান্য শরিক দলগুলোও নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে মাঠে নেমেছে। ঢাকা, গাজীপুর, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও,সিলেট, বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলছে।
এই চমক ও পাল্টা চমকের রাজনীতিতে তরুণ ভোটারদের ভূমিকা এবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো এখন তরুণদের মন জয় করতে নতুন মুখ, আবেগী ইস্যু এবং সংস্কারের প্রতিশ্রুতি সামনে আনছে।

