জামায়াতকে ভোট দেবেন আ’লীগের ৩০ শতাংশ সমর্থক

জামায়াতকে ভোট দেবেন আ’লীগের ৩০ শতাংশ সমর্থক: জরিপ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে প্রায় ৪৮ শতাংশ বিএনপির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন। এ ছাড়া আগে আওয়ামী লীগকে ভোট দিতেন এমন ২৯ দশমিক ৯ শতাংশ ভোটার জামায়াতকে, ৬ দশমিক ৫ শতাংশ ভোটার জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) ভোট দেবেন।
‘আনকভারিং দ্য পাবলিক পালস: ফাইন্ডিংস ফ্রম আ নেশনওয়াইড সার্ভে’ শীর্ষক মতামত জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। কমিউনিকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (সিআরএফ) ও বাংলাদেশ ইলেকশন অ্যান্ড পাবলিক অপিনিয়ন স্টাডিজ একসঙ্গে এই জরিপ করেছে। প্রতিবেদনের মূল ফলাফল উপস্থাপন করেন সিআরএফের স্ট্র্যাটেজিক কো-অর্ডিনেটর জাকারিয়া পলাশ।
প্রতিবেদনে ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক অগ্রাধিকার, নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা এবং নির্বাচনি পরিবেশ নিয়ে জনমত বিশ্লেষণ করা হয়। স্ট্রাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং পদ্ধতিতে ২০২৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুই ধাপে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ১১ হাজার ৩৮ জন ভোটার অংশ নেন
৮ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমানের শেষ নির্বাচনী প্রচারণা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারের শেষ জনসভা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর নয়াপল্টনে অনুষ্ঠিত হবে।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
জনসভাটি ওইদিন বেলা দুইটায় শুরু হবে এবং এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নির্বাচনের ঠিক আগে ঢাকার রাজপথে এই বৃহৎ জমায়েতের মাধ্যমে বিএনপি তাদের চূড়ান্ত সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভী জানান যে, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এই সমাপনী জনসভাকে কেন্দ্র করে নয়াপল্টন ও এর আশপাশের এলাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। জনসভায় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দলের বিভিন্ন ইউনিট এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে।
বিএনপি এই জনসভাকে কেবল একটি সমাবেশ হিসেবে নয়, বরং নির্বাচনপূর্ব ‘চূড়ান্ত শক্তি প্রদর্শন’ হিসেবে দেখছে। দলটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা, এই সমাবেশ থেকে তারেক রহমান যে দিকনির্দেশনা দেবেন তা নির্বাচনের দিন নেতা-কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
বিএনপি সূত্রমতে, এই সমাপনী জনসভায় তারেক রহমান দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচনের দিন করণীয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেবেন। বিশেষ করে ভোটকেন্দ্র রক্ষা এবং ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি নেতা-কর্মীদের বিশেষ বার্তা দিতে পারেন।
আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল এবং ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলামসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা। তারা সকলে মিলে জনসভাটি সফল করতে ঢাকার বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের সাথে সমন্বয় করছেন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ৮ ফেব্রুয়ারির এই জনসভা বিএনপির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এদিনই দলটির প্রচার কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটবে। নয়াপল্টনের এই বিশাল জমায়েত থেকে আসা বার্তা সারা দেশের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই দলটির মূল লক্ষ্য।
ইতোমধ্যেই জনসভাকে ঘিরে পুলিশের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ট্রাফিক নির্দেশনার বিষয়ে যোগাযোগ শুরু করেছে বিএনপি। নির্বাচনের কয়েক দিন আগে আয়োজিত এই সমাবেশ রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ উত্তাপ তৈরি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
হাসনাতের শাপলাকলির বিপক্ষে ট্রাককে সমর্থনে বিএনপি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়ন বাতিল হয়ে যাওয়ায় এবার জোটের প্রার্থী হিসেবে গণঅধিকার পরিষদের জসিম উদ্দিনকে সমর্থন দিয়েছে বিএনপি।
ফলে জামায়াত জোটে থাকা শাপলাকলি প্রতীকের প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহর বিপক্ষে এই আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী হিসেবে ট্রাক প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জসিম উদ্দিন।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এএফএম তারেক মুন্সী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি যেহেতু কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ধানের শীষের কোনো প্রার্থী নেই। সে হিসেবে দল ও তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা মৌখিকভাবে কেন্দ্র থেকে নির্দেশিত হয়েছি গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী জসিম উদ্দিনকে সমর্থন দেওয়া এবং তার পক্ষে কাজ করতে। দেবিদ্বারবাসীর কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা ট্রাকের পাশে থাকবেন এবং তার পক্ষে কাজ করবেন।
এ বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ বলেন, বিএনপি আমাদের প্রার্থী জসিম উদ্দিনকে সসমর্থন দিয়েছেন এবং তার পক্ষে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন নেতাকর্মীদের।
বিশৃঙ্খলা কঠোর হাতে দমনের হুঁশিয়ারি আমিনুল হকের
ঢাকা-১৬ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী আমিনুল হক হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত করতে কোনো প্রকার উসকানি বা বিশৃঙ্খলা বরদাশত করা হবে না। কেউ অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করলে সাধারণ মানুষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় তা কঠোরভাবে দমন করা হবে।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) প্রচারণার ১৫তম দিনে রাজধানীর পল্লবী ‘ধ’ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগকালে তিনি এ কথা বলেন।
দলীয় নেতা-কর্মীদের কোনো ধরনের উসকানিতে পা না দেওয়ার কঠোর নির্দেশ দিয়ে আমিনুল হক জানান, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় পাওয়ার লক্ষ্যেই তারা মাঠে কাজ করছেন।
গণসংযোগকালে তিনি অভিযোগ করেন, জামায়াতের কোনো জনসমর্থন নেই এবং তারা সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ভোট নেওয়ার চেষ্টা করছে। এ সংক্রান্ত ভিডিও ক্লিপসহ পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানো হয়েছে এবং দ্রুতই রিটার্নিং কর্মকর্তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি অবগত করা হবে।
সকাল থেকেই আমিনুল হক যখন পল্লবীর বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণায় নামেন, তখন সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। অনেক জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বাসা থেকে বেরিয়ে এসে ধানের শীষের এই প্রার্থীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।
এ সময় সাধারণ মানুষ তাদের এলাকার দীর্ঘদিনের নানা সমস্যা ও অভিযোগ তার কাছে তুলে ধরেন। আমিনুল হক ধৈর্যসহকারে সবার কথা শোনেন এবং নির্বাচিত হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেসব সমস্যা সমাধানের জোরালো আশ্বাস দেন।
ধানের শীষের প্রার্থী উল্লেখ করেন, এখন পর্যন্ত এলাকার প্রচারণার পরিবেশ সন্তোষজনক এবং সবাই স্বাধীনভাবে কাজ করছে। তবে কোনো পক্ষ যদি উসকানি দিয়ে এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করতে চায়, তবে দলীয় সমন্বয় কমিটি ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তা দৃঢ় হাতে মোকাবিলা করবে।
গণসংযোগের সময় আমিনুল হক তার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বলিত লিফলেট সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেন। এ সময় তার সঙ্গে স্থানীয় বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের বিপুল নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
