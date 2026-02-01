ক্যাম্পাস
জামায়াত আমিরের ‘নারীবিদ্বেষী’ পোস্ট: রাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে ‘নারীবিদ্বেষী’ পোস্টের প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে শাখা ছাত্রদল।
রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক চত্বর এলাকায় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জামায়াত-শিবির বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং নারীর প্রতি অবমাননাকর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান।
সমাবেশে শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি শাকিলুর রহমান সোহাগ আমিরের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ‘এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে তা উদ্ধার করতে সাধারণত ১ থেকে ৩ কার্যদিবস সময় লাগে। অথচ আমির সাহেব কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আইডি রিকভার করে ফেললেন! এটা কি দোয়া-দুরুদ পড়ে করলেন নাকি জনরোষ থেকে বাঁচতে মিথ্যা বলছেন?’
তিনি আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘যারা নারীদের সম্মান দিতে জানে না, দেশের নারী সমাজ ও সাধারণ মানুষ ব্যালটের মাধ্যমে তাদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করবে।’
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘ফেব্রুয়ারি ভাষার মাস। যে ভাষার জন্য মানুষ জীবন দিয়েছে, সেই মাসে জামায়াত আমির নারীদের নিয়ে যে কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। তারা অনলাইনে শিবিরের ক্যাডারদের লেলিয়ে দিয়ে নারীদের হেনস্তা করছে।’
শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মিঠুর সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল কাফি এবং বিজয়-২৪ হলের সভাপতি গাজী ফেরদৌস।
কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন ছাত্র অধিকার পরিষদ মনোনীত রাকসুর জিএস প্রার্থী ও উর্দু বিভাগের শিক্ষার্থী আফরিন জাহান।
ক্যাম্পাস
ইবির জিয়া হলে ‘অবৈধ সিট দখল’ ও ‘অনিয়ম রোধে’ স্মারকলিপি
ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শহীদ জিয়াউর রহমান হলে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার বাইরে ‘অবৈধভাবে সিট দখল’ ও অনিয়ম করে ভিন্ন হল থেকে এসে অবস্থান নেওয়ার অভিযোগ ওঠেছে। এসবের প্রতিকার চেয়ে হল প্রভোস্ট বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা। এতে হলের প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করে কিছু শিক্ষার্থীর অবৈধ অবস্থান ও সিট বরাদ্দের স্বচ্ছতা নিশ্চিতের দাবি জানানো হয়।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধি দল হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আব্দুল গফুর গাজী বরাবর একটি লিখিত স্মারকলিপি জমা দেন।
স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করেন, হলের নিয়ম অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন ও সিট বরাদ্দ পাওয়ার পরেই শিক্ষার্থীরা রুমে ওঠার কথা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী অফিসের অনুমতি ছাড়াই অগ্রিম টাকা দেওয়ার অজুহাতে রুমে অবস্থান নিয়েছে। এর ফলে যারা দীর্ঘ সময় ধরে বৈধভাবে সিটের অপেক্ষায় আছে, তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং হলের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে।
এসময় শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে অবৈধভাবে দখলকৃত সিটগুলো উদ্ধার করে প্রকৃত মেধাবী ও নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মাঝে বণ্টন করা, অনুমতি ব্যতীত টাকা জমা দেওয়া শিক্ষার্থীদের টাকা ফ্রিজ করা এবং সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে ‘আগে অফিস, পরে রুম’ নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা সহ ৪ দফা দাবি পেশ করেন।
হল সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন সময় রুমে রুমে গিয়ে জরিপ করে দেখতে পায়— ১০১ টি আসন অলিখিতভাবে দখল করে আছেন। অনেকে নিয়মমাফিক সিট বরাদ্দ না পেলেও টাকা জমা দিয়ে অবস্থান করছেন এবং কেউ কেউ অন্য হলের আবাসিক শিক্ষার্থী হয়েও সেখানে অবস্থান করছেন। আজকে (৩১ জানুয়ারি) দিনভর ভাইভার মাধ্যমে নতুন সিট বরাদ্দ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ভাইভায় অংশ গ্রহণ করেন।
অভিযোগ রয়েছে— ভাইভার আগে কিছু শিক্ষার্থী সিট বরাদ্দের টাকা জমা দিয়েছেন। পূর্ব থেকেই অধিকাংশ সিট পূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে নতুন শিক্ষার্থীদের সিট নিশ্চিত করতে জটিল সমীকরণ তৈরি হবে।
জানতে চাইলে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আব্দুল গফুর গাজী বলেন, আমরা সিট বরাদ্দের প্রক্রিয়া মাত্র শুরু করছি। প্রাথমিক জরিপে যাদের সিট অবৈধ বা অন্য হল থেকে আগত শিক্ষার্থী রয়েছে, তাদের বিষয়ে আরও ক্রসচেকিং করে দেখব। ইতোমধ্যে কয়েক দফায় নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তারপরও যদি আত্মসম্মান বোধে না লাগে, তাহলে কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য হবো।
স্মারকলিপির বিষয়ে তিনি বলেন, আজকে কিছু শিক্ষার্থীরা এসে স্মারকলিপি দিয়েছে, সবকিছু বিবেচনা নিয়েই পর্যালোচনা করে বরাদ্দ দিব। আমি শেষ বারের তো অনুরোধ করছি— যারা অবৈধ এবং অন্য হল থেকে আগত হয়ে অবস্থান নিচ্ছে তারা যেন দ্রুত অফিসে যোগাযোগ করে সুরাহা করে নেয়। অন্যথায় একশনে যেতে বাধ্য হবো।
ক্যাম্পাস
পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার পরিভ্রমণে গোবিপ্রবি রোভার স্কাউট গ্রুপ
গোবিপ্রবি প্রতিনিধি:
প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে ১৫০ কিলোমিটার পরিভ্রমণ শুরু করেছে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবি) তিন রোভারসহ মোট চারজন রোভার স্কাউট। তাঁরা গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা করে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পটুয়াখালী হয়ে কুয়াকাটায় পৌঁছাবেন।
আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ভোর ৬টা ৩০ মিনিটে পরিভ্রমণ শুরু হয়। এই পরিভ্রমণে অংশগ্রহণ করছেন গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী। তাঁরা হলেন—ইংরেজি বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রোভার ইমরান বিশ্বাস ও রোভার অশোক হালদার, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রোভার তরিকুল ইসলাম এবং সরকারি মুকসুদপুর কলেজের শিক্ষার্থী রোভার মুরছালিন।
পরিভ্রমণকারীরা গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাত্রা শুরু করে বাগেরহাট, পিরোজপুর ও বরগুনা হয়ে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পটুয়াখালীতে পৌঁছাবেন। পাঁচ দিনের এই ভ্রমণে তাঁরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শন, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করবেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইংরেজি বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রোভার ইমরান বলেন, “আমি যদি সহজভাবে বলি, পরিভ্রমণ মানে হলো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করা। তবে সাধারণ ভ্রমণ আর পরিভ্রমণের মধ্যে পার্থক্য হলো—এখানে বিনোদনের চেয়ে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের বাস্তব দিকটি বেশি গুরুত্ব বহন করে। মূলত প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে ছয়টি পারদর্শিতা ব্যাজের অন্তর্ভুক্ত একটি পরিভ্রমণকারী ব্যাজ রয়েছে। এই ব্যাজ অর্জনের লক্ষ্যেই আমরা এই পরিভ্রমণ করছি।”
পরিভ্রমণ সম্পর্কে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রোভার তরিকুল ইসলাম বলেন, “পরিভ্রমণের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের খুব কাছাকাছি গিয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাই। ঐতিহাসিক স্থাপনা দর্শন, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি এবং দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি। সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মতো গুণাবলী অর্জনে এটি সহায়ক। সেই সঙ্গে চিত্তবিনোদন ও মানসিক প্রশান্তি অর্জনের সুযোগ তো আছেই। পাশাপাশি স্মৃতির ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হয়।”
তিনি আরও বলেন, “পরিভ্রমণ ব্যাজ অর্জনের মাধ্যমে আমরা প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারব।”
এ সময় উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. মজনুর রশিদ (উডব্যাজার), গোপালগঞ্জ জেলা রোভারের সম্পাদক ও ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব জুবাইর আল মাহমুদ (এ.এল.টি.), অনিক কুমার সাহা (সিনিয়র রোভার মেট), গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ এবং রোভার অমিত, সিনিয়র রোভার মেট, কোটালিপাড়া সরকারি আদর্শ কলেজ।
top1
গোবিপ্রবি প্রশাসনকে ‘মুলা’ পাঠাল ইসলামী ছাত্র আন্দোলন
গোবিপ্রবি প্রতিনিধি:
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবি) চলমান সংকটসহ চার দফা দাবিতে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের দপ্তরে প্রতীকীভাবে ‘মুলা’ পাঠিয়ে প্রতিবাদ করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য দপ্তরে প্রতীকী সবজি তুলে দেন সংগঠনটির নেতারা।
তাদের দাবিগুলো হলো— বাজেট বরাদ্দ পাশ করাতে ব্যর্থতা, ক্যাম্পাস নিরাপত্তায় পুলিশ বক্স স্থাপনে ব্যর্থতা, শিক্ষক সংকট নিরসনে নতুন শিক্ষক নিয়োগে ব্যর্থতা, বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং আইডি কার্ডে অতিরিক্ত টাকা আদায়।
নেতাকর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একের পর এক সংকট নিয়ে প্রশাসন শুধু আশ্বাসই দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। তাই ‘মুলা ঝোলানো’ আশ্বাসের প্রতিবাদে প্রতীকীভাবে মুলা ফেরত দেওয়া হয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ, গোবিপ্রবি শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিব, দাওয়াহ সম্পাদক মো. সোহেল রানা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মিশকাতুল আলম অলি, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. ইব্রাহিম প্রমুখ।
এ বিষয়ে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন, গোবিপ্রবি শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিব বলেন,
“এই ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে উন্নত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। পূর্বের প্রশাসন যেভাবে শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দিয়ে মুলা ঝুলিয়ে রাখত, বর্তমান প্রশাসনও একইভাবে বিভিন্ন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কিছু ছাত্রনেতার পকেটে ভরে একই রকম আশ্বাস দিচ্ছে। আমাদের চার দফা দাবির কোনোটিই এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। এই মুলা নিতে নিতে আমরা ক্লান্ত। তাই আজ প্রতীকীভাবে সেই মুলাই প্রশাসনকে ফিরিয়ে দিলাম। আশা করি এতে তাদের টনক নড়বে।”
নেতাকর্মীদের ভাষ্য, সর্বত্রই শুধু আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সামনে মুলা ঝুলিয়ে রাখছে। তাই প্রতিবাদের অংশ হিসেবে সেই ‘মুলা’ই উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য দপ্তরে দেওয়া হয়েছে।
