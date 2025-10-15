Connect with us

top1 জাতীয়

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রধান উপদেষ্টার অতি জরুরি বৈঠক

top1 জাতীয়

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে এখনও নিখোঁজ অনেকে, স্বজনদের আহাজারি

top1 আন্তর্জাতিক

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত না হলে মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যাবে :জর্ডানের বাদশাহ

top1 আন্তর্জাতিক

‘জেন-জি’ এর বিক্ষোভে দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

top1 খেলাধুলা

টানা ৩ হার বাংলাদেশের

top1 সারাদেশ

মঙ্গলবার ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি করবেন শিক্ষকরা

top1

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত হৃদয়ের লাশ কড্ডা নদীতে ফেলে পুলিশ: চিফ প্রসিকিউটর

top1 আন্তর্জাতিক

গাজায় জিম্মি হস্তান্তর শুরু, মুক্তি পেয়েছেন ৭ জন

top1 জাতীয়

রোমে পৌঁছেছেন ড. ইউনূস

top1

পাকিস্তানের পাল্টা হামলায় ২০০-এর বেশি ‘তালেবান ও সহযোগী সন্ত্রাসী’ নিহত

top1

Published

6 hours ago

on

ডেস্ক নিউজ 

জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন নিয়ে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ‘অতি জরুরি’ বৈঠক শুরু হয়েছে । এতে ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অংশ নিয়েছেন।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এ বৈঠক চলছে। 

প্রসঙ্গত, এর আগে জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কমিশন প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস সভাপতিত্ব করেন।

