জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রধান উপদেষ্টার অতি জরুরি বৈঠক
ডেস্ক নিউজ
জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন নিয়ে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ‘অতি জরুরি’ বৈঠক শুরু হয়েছে । এতে ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অংশ নিয়েছেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এ বৈঠক চলছে।
প্রসঙ্গত, এর আগে জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কমিশন প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস সভাপতিত্ব করেন।