Connect with us

top1 আন্তর্জাতিক

‘জেন-জি’ এর বিক্ষোভে দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

top1 জাতীয়

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রধান উপদেষ্টার অতি জরুরি বৈঠক

top1 জাতীয়

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে এখনও নিখোঁজ অনেকে, স্বজনদের আহাজারি

top1 আন্তর্জাতিক

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত না হলে মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যাবে :জর্ডানের বাদশাহ

top1 খেলাধুলা

টানা ৩ হার বাংলাদেশের

top1 সারাদেশ

মঙ্গলবার ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি করবেন শিক্ষকরা

top1

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত হৃদয়ের লাশ কড্ডা নদীতে ফেলে পুলিশ: চিফ প্রসিকিউটর

top1 আন্তর্জাতিক

গাজায় জিম্মি হস্তান্তর শুরু, মুক্তি পেয়েছেন ৭ জন

top1 জাতীয়

রোমে পৌঁছেছেন ড. ইউনূস

top1

পাকিস্তানের পাল্টা হামলায় ২০০-এর বেশি ‘তালেবান ও সহযোগী সন্ত্রাসী’ নিহত

top1

‘জেন-জি’ এর বিক্ষোভে দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

Published

2 days ago

on

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

জেন-জি নেতৃত্বাধীন রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভের মধ্যে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা। সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিভিন্ন সূত্রের বরাতে রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

পার্লামেন্টের বিরোধীদলীয় নেতা সিতেনি র‍্যান্ড্রিয়ানাসোলোনিয়িকো রয়টার্সকে জানান, সেনাবাহিনীর কিছু ইউনিট বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর রোববার রাজোয়েলিনা মাদাগাস্কার ত্যাগ করেন।

সিতেনি বলেন, ‘আমরা প্রেসিডেন্সির কর্মীদের ফোন করেছিলাম। তারা নিশ্চিত করেছে, তিনি দেশ ছেড়ে গেছেন।’

এর আগে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় বলেছিল, রাজোয়েলিনা আজ সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। তবে তার বর্তমান অবস্থান অজানা।

ফরাসি সামরিক বিমানে অবতরণ

একটি সামরিক সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, রাজোয়েলিনা রোববার একটি ফরাসি সামরিক বিমানে দেশত্যাগ করেছেন।

ফরাসি রেডিও আরএফআই জানিয়েছে, রাজোয়েলিনা প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, মাদাগাস্কারের সেন্ট মেরি বিমানবন্দরে একটি ফরাসি সেনাবাহিনীর বিমান অবতরণ করেছিল। এর পাঁচ মিনিট পরে একটি হেলিকপ্টার এসে রাজোয়েলিনাকে সেটিতে স্থানান্তর করে।

প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশ দেশটিতে ২৫ সেপ্টেম্বর পানি ও বিদ্যুৎ সংকটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। কিন্তু দ্রুতই তা দুর্নীতি, খারাপ শাসন এবং মৌলিক পরিষেবার অভাবসহ বিস্তৃত অভিযোগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে পরিণত হয়।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2025. powered by All Time News.