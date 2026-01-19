Connect with us

top2

‘টাকাটা দিয়ে দিয়েন’ শর্তে বৈধ হলো ১৭০০ কোটির ঋণখেলাপি আসলামের মনোনয়ন

Published

4 minutes ago

on

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী লায়ন আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র নিয়ে উত্তাপ ছড়াল নির্বাচন কমিশনের (ইসি) আপিল শুনানিতে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) ইসির আপিল শুনানিতে দীর্ঘ যুক্তিতর্কের পর তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। তবে সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় নির্বাচন কমিশনার ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ‘মনোনয়নপত্র বৈধ করলাম। ব্যাংকের টাকাটা দিয়ে দিয়েন। টাকাটা না দিলে জনরোষ তৈরি হবে। মানুষ হিসেবে কথাটা বললাম।’

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের যাচাই-বাছাইয়ে যেসব প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল, তাদের আপিল শুনানির শেষ দিনে বিএনপির প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর বিষয়টি ওঠে আসে। শুনানিকালে উভয় পক্ষের আইনজীবীরা দীর্ঘ সময় ধরে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

আপিল শুনানিতে বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে দাঁড়ান বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। তিনি ইসিকে জানান, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আসলাম চৌধুরী নিজে ঋণ নেননি, তিনি জামিনদার হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

এর আগে ঋণ খেলাপির অভিযোগ তুলে বিএনপির প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে আপিল করেন জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. আনোয়ার ছিদ্দিক। দুই পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শেষে ইসি জামায়াত প্রার্থীর আপিল গ্রহণ না করে। এতে বহাল থাকে বিএনপির প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা।

হট্টগোল ও আপত্তি

সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর শুনানিকক্ষে হট্টগোল শুরু হয়। একজন দাঁড়িয়ে বলেন, হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণখেলাপি প্রমাণিত হওয়ার পরও আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ হলো, এটা হতে পারে না।

জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. আনোয়ার ছিদ্দিকের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার শাহরিয়ার কবির। তিনি বলেন, আসলাম চৌধুরী কনভিক্টেড। ইসি কোনোভাবেই তার প্রার্থিতা বহাল রাখতে পারে না। ইসিতে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি, উচ্চ আদালতে রিট করা হবে।

আসলামের সম্পদ ও ঋণের চিত্র

চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী এবং দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা লায়ন আসলাম চৌধুরীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪৫৬ কোটি ৯৫ লাখ ৭ হাজার টাকা। তবে অন্য প্রার্থীদের তুলনায় তার ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে তার মোট ঋণ রয়েছে প্রায় ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা।

পাঁচটি ব্যাংক ও অন্যান্য খাতে তার ঋণের পরিমাণ ৩৫৪ কোটি ৪১ লাখ ৬৩ হাজার ২৬৯ টাকা। এছাড়া জামিনদার হিসেবে তার ঋণ ১ হাজার ৫৯ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালক হিসেবে ২৮৫ কোটি টাকা।

তার সম্পদের তুলনায় ঋণের পরিমাণ ২৪ দশমিক ২৫ গুণ বেশি। যদিও হলফনামায় বিএনপির এই নেতা উল্লেখ করেন, এসব ঋণের বেশিরভাগই জামিনদার ও পরিচালক থাকার কারণে যুক্ত হয়েছে।

মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দেওয়া হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঋণের পরিমাণ বেশি হলেও নগদ অর্থের দিক থেকে আসলাম চৌধুরী এগিয়ে। বর্তমানে তার হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ১১ কোটি টাকা।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top2

ভয়াবহ দাবানলে নিহত ১৮, বাস্তুচ্যুত ২০ হাজার মানুষ

Published

33 minutes ago

on

জানুয়ারি ১৯, ২০২৬

By

চিলির দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ দাবানলে অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছেন দমকলকর্মীরা। তীব্র গরম ও প্রবল বাতাসের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বরিক নুবলে ও বিয়োবিয়ো অঞ্চলে জরুরি অবস্থা (স্টেট অব ক্যাটাস্ট্রোফি) ঘোষণা করেন। এ দুটি অঞ্চল রাজধানী সান্তিয়াগো থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দক্ষিণে।

দেশটির বন বিভাগ কনাফ জানায়, সারা দেশে অন্তত ২৪টি সক্রিয় দাবানল জ্বলছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আগুন লাগে নুবলে ও বিয়োবিয়ো অঞ্চলে।

দাবানলে এখন পর্যন্ত প্রায় ৮ হাজার ৫০০ হেক্টর বনভূমি পুড়ে গেছে। নিরাপত্তার জন্য প্রায় ২০ হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ২৫০টির বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানায়, তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠায় এবং প্রবল বাতাস বইতে থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়েছে। একই ধরনের তাপপ্রবাহ ও দাবানলে চলতি মাসে প্রতিবেশী আর্জেন্টিনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

Continue Reading

top2

ট্রাম্পের বিরোধিতায় ৮৬ শতাংশ মানুষ

Published

44 minutes ago

on

জানুয়ারি ১৯, ২০২৬

By

গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে সাবেক ও বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রহকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই তীব্র বিরোধিতা দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক এক জরিপে উঠে এসেছে, এ বিষয়ে ৮৬ শতাংশ আমেরিকান নাগরিক সরাসরি বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন।

সিবিএস নিউজ পরিচালিত ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজনৈতিক বিভাজন থাকা সত্ত্বেও গ্রিনল্যান্ড দখলের প্রশ্নে মার্কিন জনমতের মধ্যে বিরল ঐকমত্য লক্ষ্য করা গেছে। রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যেও এই অনীহা স্পষ্ট। জরিপে দেখা যায়, দলটির ৭০ শতাংশ ভোটার যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখলের সম্ভাব্য উদ্যোগের বিপক্ষে মত দিয়েছেন। যদিও রিপাবলিকানদের প্রায় ৩০ শতাংশ এ লক্ষ্যে সামরিক শক্তি ব্যবহারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

এদিকে ট্রাম্পের এই অবস্থান আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ভ্যান উইয়েল ডাচ টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেন। গ্রিনল্যান্ড বিক্রিতে সম্মত না হলে ইউরোপীয় মিত্রদের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুমকিকে তিনি সরাসরি ‘ব্ল্যাকমেইলিং’ বলে মন্তব্য করেন। তার মতে, এমন পদক্ষেপ ন্যাটো জোট কিংবা গ্রিনল্যান্ড—কোনো পক্ষের জন্যই উপকারী নয় এবং এটি পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়।

এর আগে শনিবার, ১৭ জানুয়ারি ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ ঘোষণা দেন, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেনের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করা হবে।

মূলত গ্রিনল্যান্ডে ন্যাটোর একটি সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে এসব দেশ তাদের কর্মীদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই এই শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেওয়া হয়।

Continue Reading

top2

রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চিঠি

Published

14 hours ago

on

জানুয়ারি ১৮, ২০২৬

By

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ-বিজয়নগরের দুই ইউনিয়ন) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরনবিধি লঙ্ঘন ও বিচারিক কাজে বাধা প্রদানের পাশাপাশি ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ করা হয়েছে। সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সরাইল উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. আবুবকর সরকার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ অভিযোগ আনা হয়।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি এবং সিনিয়র সিভিল জজ আশরাফুল ইসলামের কাছে এ চিঠি পাঠিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

চিঠিতে অভিযোগ করা হয়, সরাইলের ইসলামাবাদ গ্রামে প্যান্ডেল করে বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করেন রুমিন ফারহানা, যা নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন। তাৎক্ষণিকভাবে সমাবেশ ভেঙে দেওয়া হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়া হাসান খান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জুয়েল মিয়া নামে একজনকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এ সময় রুমিন ফারহানা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে আক্রমণাত্মকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন এবং আঙুল উঁচিয়ে বারবার হুমকি প্রদর্শন করেন।

চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়, এ সময় রুমিন ফারহানার সঙ্গে থাকা জুয়েল মিয়া মারমুখী আচরণ করেন। এতে মব সৃষ্টি করে বিচারিক কাজে বাধা এবং কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি প্রদান করেন, যা নির্বাচনী আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। চিঠিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর একটি লিংক উল্লেখ করা হয়।

Continue Reading

Trending