রাজনীতি

টাঙ্গাইলে বিএনপি প্রার্থীর মিছিলে হামলা, থানা ঘেরাও

40 minutes ago

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মো. লুৎফর রহমানের মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে বিএনপির পাঁচজন সমর্থক আহত হয়েছেন। আহতদের টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার নারান্দিয়া ইউনিয়নের লুহুরিয়া গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন—নারান্দিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আলাউদ্দিন আলা (মেম্বার), মো. আব্দুল কুদ্দুস, মো. কাজিম উদ্দিন কাজু, মো. কামাল হোসেন ও মো. নজরুল ইসলাম।

উপজেলা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ও কালিহাতী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. শুকুর মাহমুদ অভিযোগ করে বলেন, ‘আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে কয়েকজন হামলা চালায়। এতে আমাদের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।’

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে রাতেই বিএনপি নেতা-কর্মী ও বিক্ষুব্ধ জনতা কালিহাতী শহরে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। একপর্যায়ে তারা কালিহাতী থানার গেটে জড়ো হয়ে থানা ঘেরাও করেন এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্লোগান দেন।

পরে বিএনপি প্রার্থী মো. লুৎফর রহমান সেখানে উপস্থিত হয়ে নেতা-কর্মীদের শান্ত করেন। তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এ বিষয়ে কালিহাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌফিক আজম বলেন, ‘ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

