টানা ৩ হার বাংলাদেশের
পাকিস্তানকে হারিয়ে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুভসূচনা করেছিল বাংলাদেশ। তবে এরপরই খেই হারায় টাইগ্রেসরা। একে একে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারলো টাইগ্রেসরা। টানা তিন ম্যাচে পরাস্ত হওয়া নিগার সুলতানা জ্যোতিরা আজ প্রোটিয়াদের কাছে হারলো ৩ উইকেটে।
বিশাখাপট্টমে আজ আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ উইকেটে ২৩২ রান তোলে বাংলাদেশ। জবাবে ৩ বল হাতে রেখে জয়ের বন্দরে পৌঁছায় ৭ উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা।
২৩৩ রানের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে নামা দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬২ রান করেন ক্লোয়ে ট্রাইয়ন। ৬৯ বলের ইনিংসটি ৬ চার ও ১ ছক্কায় সাজান তিনি। ফিফটি হাঁকান মারিজানে ক্যাপ। ৭১ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ইনিংস সাজান তিনি।
এছাড়া ২৯ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন নাদিনে ডে ক্লার্ক। ৫৬ বলে ৫ বাউন্ডারিতে ৩১ রান করেন অধিনায়ক লরা উলভার্ট। এছাড়া অ্যানেকে বোশ ২৮ ও মাসাবাতা ক্লাস ১০* রান করেন।
নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে ৯.৩ ওভারে ৪৪ রানের খরচায় ২ উইকেট নেন নাহিদা আক্তার। একটি করে উইকেট পান রাবেয়া খান, ফাহিমা খাতুন ও ঋতু মণি।
এর আগে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন স্বর্ণা আক্তার। ৩৫ বলের ইনিংসটি ৩টি করে চার-ছক্কায় সাজান তিনি। ফিফটি হাঁকান শারমিন আখতারও। ৭৭ বলে ৬ বাউন্ডারিতে ৫০ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।
৪২ বলে ৫ বাউন্ডারিতে ৩২ রান করেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। ৭৬ বলে ৩ চারে ৩০ রান সংগ্রহ করেন ফারজানা হক। এছাড়া রুবাইয়া হায়দার ২৫ ও ঋতু মণি ১৯* রান করেন। বাকিদের কেউ ছুঁতে পারেননি দুই অঙ্কের কোঠা।
বাংলাদেশের ইনিংসে ১০ ওভারে ৪২ রানের খরচায় ২ উইকেট নেন দক্ষিণ আফ্রিকার ননকুলুলেকো ম্লাবা। একটি করে উইকেট পান নাদিনে ডে ক্লার্ক ও ক্লোয়ে ট্রাইয়ন।