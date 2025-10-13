Connect with us

টানা ৩ হার বাংলাদেশের

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রধান উপদেষ্টার অতি জরুরি বৈঠক

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে এখনও নিখোঁজ অনেকে, স্বজনদের আহাজারি

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত না হলে মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যাবে :জর্ডানের বাদশাহ

'জেন-জি' এর বিক্ষোভে দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

মঙ্গলবার 'মার্চ টু সচিবালয়' কর্মসূচি করবেন শিক্ষকরা

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত হৃদয়ের লাশ কড্ডা নদীতে ফেলে পুলিশ: চিফ প্রসিকিউটর

গাজায় জিম্মি হস্তান্তর শুরু, মুক্তি পেয়েছেন ৭ জন

রোমে পৌঁছেছেন ড. ইউনূস

পাকিস্তানের পাল্টা হামলায় ২০০-এর বেশি 'তালেবান ও সহযোগী সন্ত্রাসী' নিহত

Published

2 days ago

on

ক্রীড়া ডেস্ক

পাকিস্তানকে হারিয়ে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুভসূচনা করেছিল বাংলাদেশ। তবে এরপরই খেই হারায় টাইগ্রেসরা। একে একে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারলো টাইগ্রেসরা। টানা তিন ম্যাচে পরাস্ত হওয়া নিগার সুলতানা জ্যোতিরা আজ প্রোটিয়াদের কাছে হারলো ৩ উইকেটে।

বিশাখাপট্টমে আজ আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ উইকেটে ২৩২ রান তোলে বাংলাদেশ। জবাবে ৩ বল হাতে রেখে জয়ের বন্দরে পৌঁছায় ৭ উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা।

২৩৩ রানের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে নামা দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬২ রান করেন ক্লোয়ে ট্রাইয়ন। ৬৯ বলের ইনিংসটি ৬ চার ও ১ ছক্কায় সাজান তিনি। ফিফটি হাঁকান মারিজানে ক্যাপ। ৭১ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ইনিংস সাজান তিনি।

এছাড়া ২৯ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন নাদিনে ডে ক্লার্ক। ৫৬ বলে ৫ বাউন্ডারিতে ৩১ রান করেন অধিনায়ক লরা উলভার্ট। এছাড়া অ্যানেকে বোশ ২৮ ও মাসাবাতা ক্লাস ১০* রান করেন।

নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে ৯.৩ ওভারে ৪৪ রানের খরচায় ২ উইকেট নেন নাহিদা আক্তার। একটি করে উইকেট পান রাবেয়া খান, ফাহিমা খাতুন ও ঋতু মণি।

এর আগে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন স্বর্ণা আক্তার। ৩৫ বলের ইনিংসটি ৩টি করে চার-ছক্কায় সাজান তিনি। ফিফটি হাঁকান শারমিন আখতারও। ৭৭ বলে ৬ বাউন্ডারিতে ৫০ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।

৪২ বলে ৫ বাউন্ডারিতে ৩২ রান করেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। ৭৬ বলে ৩ চারে ৩০ রান সংগ্রহ করেন ফারজানা হক। এছাড়া রুবাইয়া হায়দার ২৫ ও ঋতু মণি ১৯* রান করেন। বাকিদের কেউ ছুঁতে পারেননি দুই অঙ্কের কোঠা।

বাংলাদেশের ইনিংসে ১০ ওভারে ৪২ রানের খরচায় ২ উইকেট নেন দক্ষিণ আফ্রিকার ননকুলুলেকো ম্লাবা। একটি করে উইকেট পান নাদিনে ডে ক্লার্ক ও ক্লোয়ে ট্রাইয়ন।

