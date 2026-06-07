ট্যাবলেট খাইয়ে অচেতন করে ৮ম শ্রেনীর ছাত্রীকে ধর্ষণ

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ট্যাবলেট খাইয়ে অচেতন করে ৮ম শ্রেনীর ছাত্রীকে ধর্ষণ
নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় চানাচুর কিনতে গিয়ে প্রতিবেশীর ঘরে আটকে এক অষ্টম শ্রেণীর স্কুলছাত্রীকে (১৫) জোরপূর্বক ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গত ৩ জুন বিকেলে উপজেলার চরনগরদী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী ছাত্রীর মা বাদী হয়ে পলাশ থানায় একটি লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন।
অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মাসুম (৪০)। সে চরনগরদী গ্রামের মৃত নূর ইসলামের ছেলে এবং ভুক্তভোগী পরিবারের প্রতিবেশী।
এজাহারে উল্লেখ করা অভিযোগ থেকে জানা যায়, ভুক্তভোগী কিশোরী চরনগরদী গ্রামের গয়েশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর একজন নিয়মিত ছাত্রী। গত ৩ জুন ২০২৩ তারিখ বিকেল আনুমানিক ০৬:৩০ ঘটিকায় মেয়েটি ঝালমুড়ি খাওয়ার জন্য বাড়ির পাশের দোকানে চানাচুর কিনতে বের হয়। পথে অভিযুক্ত মাসুমের মা মেয়েটিকে ডাক দিয়ে তাদের বাড়িতে নিয়ে যান।
পরবর্তীতে সন্ধ্যা আনুমানিক ০৭:০০ ঘটিকায় মেয়েটি মাসুমের মায়ের ঘর থেকে বের হয়ে পুনরায় দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে, অভিযুক্ত মাসুম মেয়েটিকে ফুসলিয়ে তার নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে যায় এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। অভিযোগ অনুযায়ী, ঐ সময় ঘরের ভেতরের খাটের ওপর একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি শোয়া অবস্থায় ছিল।
ভুক্তভোগীর মা এজাহারে অভিযোগ করেন, মাসুম জোর করে মেয়েটির হাতে দুটি বড়ি (ট্যাবলেট) দিয়ে তা খেতে বলে। মেয়েটি ওই বড়ি দুটি খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অচেতন হয়ে পড়ে। এই সুযোগে মাসুম মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর মেয়েটিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
বাড়ি ফিরে কিশোরীটি তীব্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তার মা তার মাথায় পানি দেন এবং লেবুর শরবত খাওয়ান। পরে কিছুটা স্বাভাবিক হলে মেয়েটি তার মা ও বাবার কাছে ঘটনার লোমহর্ষক বিবরণ দেয়।
ঘটনার পরের দিন সকালে ভুক্তভোগীর পরিবার বিষয়টি অভিযুক্ত মাসুমের বোন মানছুরাকে জানালে, মাসুমের স্ত্রী লিমা ভুক্তভোগীদের বাড়িতে এসে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়া এবং স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করার প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে থানায় গিয়ে এজাহার দায়ের করতে ভুক্তভোগী পরিবারের কিছুটা বিলম্ব হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল মামুন জানান, “শিশুটির মাতা থানায় এসে অভিযোগ দাখিল করেছেন। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি আমলে নিয়ে আদালতের মাধ্যমে শিশুটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার (মেডিকেল টেস্ট) জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছি। অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”
এদিকে ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত মাসুম মিয়া আত্মগোপনে থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তার পরিবারের দাবি, এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। পূর্ব শত্রুতার জেরে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাদেরকে এই মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে।
এই ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে
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১৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি, মে’তে ৯.৪২%
জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাবে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত উভয় খাতে পণ্যের মূল্য বাড়তে থাকায় মে মাসে দেশের মূল্যস্ফীতি ১৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) রোববার প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্যে দেখা গেছে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মে মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৯ দশমিক ৪২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা এপ্রিলে ছিল ৯ দশমিক ০৪ শতাংশ।
এর ফলে টানা দ্বিতীয় মাসের মতো মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকল। খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত উভয় খাতে দাম বাড়ার কারণে এক মাসের ব্যবধানে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ০ দশমিক ৩৮ শতাংশীয় পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।
এর আগে এর থেকে বেশি মূল্যস্ফীতি ছিল ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে। ওই মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ। এরপর থেকে কমা-বাড়ার মধ্যে মার্চে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশে উঠেছিল মূল্যস্ফীতি।
পয়েন্ট টু পয়েন্টে ভিত্তিতে সার্বিক মূল্যস্ফীতি মে মাসে ৯ দশমিক ৪২ শতাংশ দিয়ে বোঝায়, গত বছর মে মাসে যে পণ্য বা সেবা ১০০ টাকায় মিলেছে, তা চলতি বছরে মে মাসে পেতে খরচ করতে হয়েছে ১০৯ টাকা ৪২ পয়সা।
চলতি অর্থবছরের শুরুর দিকে টানা কয়েক মাস বেড়ে ফেব্রুয়ারিতে ৯ শতাংশের ঘরে পৌঁছেছিল মূল্যস্ফীতি। তবে পরের মাসে মার্চে তা আবার ৮ শতাংশের ঘরে নেমে এসেছিল। পরে এপ্রিলে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ দশমিক ০৪ শতাংশে।
এর মধ্য দিয়ে ফের টানা দুই মাস মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী থাকার তথ্য দিল সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ।
মূল্যস্ফীতির হালনাগাদ তথ্য বলছে, মে মাসে খাদ্যপণ্য ও খাদ্যবহির্ভূত উভয় খাতেই মূল্যস্ফীতি বেড়েছে বড় ব্যবধানে। এর প্রভাব পড়েছে সার্বিক মূল্যস্ফীতিতে।
মে মাসে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ০৬ শতংশে, যা এপ্রিলে ছিল ৮ দশমিক ৩৯ শতাংশ।
অন্যদিকে খাদ্য বহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি এপ্রিলে ছিল ৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ, যা মে মাসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৭১ শতাংশে।
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সংসদে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে মন্ত্রীকে স্টাডি করে নেওয়ার পরামর্শ স্পিকারের
জাতীয় সংসদে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদকে সতর্ক করেছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।
সংসদে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো ভালোভাবে স্টাডি বা পর্যালোচনা করে নেওয়ার জন্য মন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
রোববার (৭ জুন) সংসদ অধিবেশনে আশুগঞ্জ সার কারখানায় (ফার্টিলাইজার) গ্যাস সরবরাহ নিয়ে সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার এক সম্পূরক প্রশ্নের জেরে স্পিকার এই মন্তব্য করেন।
অধিবেশনে ফ্লোর নিয়ে সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা মন্ত্রীর কাছে তার আগের একটি প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন।
তিনি বলেন, ‘মন্ত্রী এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, পহেলা মে-র মধ্যে আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজারে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে। এরপরে আরও এক মাস তিন-চার দিন পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজারে গ্যাসের সাপ্লাই আমরা পাইনি।’
আশুগঞ্জ সার কারখানায় কবে নাগাদ গ্যাস পাওয়া যাবে— এমন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন রাখেন এই সংসদ সদস্য।
রুমিন ফারহানার প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ দেশে গ্যাসের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন।
বর্তমানে সার কারখানার চেয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে গ্যাস সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘তিনি বিদ্যুৎ চাচ্ছেন আবার ওনার ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরিতেও গ্যাস চাচ্ছেন। গ্যাসের তো একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য আমাদের বিদ্যুৎ প্ল্যান্টগুলো চালিয়ে রাখতে হচ্ছে এবং সেই কারণে তার ওখানে আমরা সংযোগ দিতে পারছি না।’
মন্ত্রী আরও বলেন, ‘গত ১৭ বছরে কোনোদিন ড্রিলিং (খনন) করা হয়নি। আমরা এই প্রথম এসে ড্রিলিং শুরু করেছি এবং আশা করি ইনশাআল্লাহ আমরা গ্যাস পাবো। গ্যাস পাওয়ার পরে আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজারের মতো কারখানায় আমরা সংযোগ দিতে পারবো।’
মন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পর স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ মন্ত্রীকে তার দেওয়া আগের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘মন্ত্রী, আপনি কিন্তু সংসদে বলেছিলেন এক তারিখ থেকে গ্যাস যাবে। সেটি বোধ হয় পাওয়া যায়নি।’
ভবিষ্যতে সংসদে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে স্পিকার বলেন, ‘সংসদে যে প্রতিশ্রুতি দেবেন, সেটা ড্রিলিং বা অন্যান্য যাবতীয় আনুষঙ্গিক বিষয় স্টাডি করে তারপরে সংসদে দেবেন।’
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নোয়াখালীতে আ.লীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ
নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগ-ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
রোববার (৭ জুন) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নোয়ালীর পুলিশ সুপার (এসপি) টি এম মোশাররফ হোসেন।
এর আগে, শনিবার রাত থেকে রোববার ভোর পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এদিকে, সদর উপজেলার নোয়ান্নই ও কালাদরাপ ইউনিয়নে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে নোয়াখালী সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত (ক্লোজড) করা হয়েছে। তবে পুলিশ প্রশাসনের দাবি, এটি নিয়মিত প্রশাসনিক বদলির অংশ।
একই আদেশে ফেনীর সোনাগাজী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.কামরুল ইসলামকে সুধারাম মডেল থানার নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সুধারাম থানার পরিদর্শক (অপারেশন) শ্রীরাম ভট্টাচার্যকে হাতিয়া থানার ওসি (তদন্ত) হিসেবে এবং হাতিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ইদ্রিসুর রহমানকে সুধারাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
নোয়ালীর পুলিশ সুপার (এসপি) টি এম মোশাররফ হোসেন বলেন, সুধারাম মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে পুলিশ লাইন্সে বদলি করা হয়েছে। এটি নিয়মিত প্রশাসনিক বদলির অংশ। গত দুই দিনে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ৪৯ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
১৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি, মে’তে ৯.৪২%
ট্যাবলেট খাইয়ে অচেতন করে ৮ম শ্রেনীর ছাত্রীকে ধর্ষণ
সংসদে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে মন্ত্রীকে স্টাডি করে নেওয়ার পরামর্শ স্পিকারের
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